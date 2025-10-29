Deportes

Dolor en el fútbol argentino: murió Juan Carlos Carotti

El ex integrante de los Carasucias de San Lorenzo y recordado formador falleció a los 83 años

Carotti, en su etapa de futbolista en el Ciclón

El fútbol argentino despidió a una figura histórica ante la noticia del fallecimiento de Juan Carlos Carotti a los 83 años. Reconocido por su paso como jugador en el legendario equipo de los Carasucias de San Lorenzo y por su labor formativa y de entrenador, Tito Carotti dejó una huella profunda en la institución azulgrana y en el deporte nacional.

La noticia de su muerte, conocida este martes, generó una ola de pesar en el entorno de San Lorenzo y entre los hinchas que lo recuerdan por su huella y su vocación docente. Carotti nació en Casilda y vistió la camiseta azulgrana entre 1961 y 1966, período en el que disputó 63 partidos y anotó 12 goles. Integró una generación que marcó época en el club, junto a figuras como Héctor Bambino Veira, Roberto Telch, Fernando Areán, Victorio Casa y Horacio Doval.

Como delantero, Carotti formó parte del plantel de los Carasucias, un equipo recordado por su talento y desparpajo en la década del 60. Este grupo sentó las bases para el surgimiento de Los Matadores, el primer campeón invicto del fútbol argentino en el Metropolitano de 1968, consolidando así un legado que trascendió generaciones.

Tras su etapa como futbolista, Carotti continuó su carrera en otros clubes de Argentina y Colombia, incluyendo Newell’s Old Boys, Unión de Santa Fe, Estudiantes de Buenos Aires, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Millonarios e Independiente Medellín. Al retirarse de las canchas, se dedicó a la dirección técnica, comenzando en las divisiones juveniles de San Lorenzo, donde su trabajo fue fundamental para la formación de nuevos talentos.

Entre sus logros como formador destaca la conducción de la categoría 1995, de la que surgió Ángel Correa, quien más tarde se consagró campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022. Además, Carotti dirigió la División Reserva y, en dos ocasiones, asumió de manera interina la conducción del plantel profesional durante la presidencia de Fernando Miele, liderando al equipo conocido como Los Camboyanos en los años 80. Su experiencia como entrenador también incluyó pasos por el fútbol boliviano, donde estuvo al frente de Bolívar, The Strongest, Blooming y Guabirá.

El legado de Carotti se refleja en la memoria colectiva de San Lorenzo y en el respeto que supo ganarse en el fútbol argentino. Su influencia se extendió más allá de los títulos y las estadísticas, abarcando la formación de jugadores y el fortalecimiento de la identidad del club.

En un mensaje cargado de emoción, San Lorenzo despidió a Carotti en sus redes sociales con palabras que evocan su trayectoria y el cariño de la institución: “Se nos fue, a los 83 años, el querido Juan Carlos Carotti, quien formó parte de los Carasucias como futbolista, fue director técnico de los Camboyanos en los ’80 y trabajó muchos años con los juveniles de su amado San Lorenzo. Queridos en este momento tan triste. ¡Hasta siempre, Tito!”. Así, el club y sus hinchas rinden homenaje a una figura que encarnó los valores y la pasión azulgrana a lo largo de toda su vida.

