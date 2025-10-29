Deportes

Detuvieron al padre de Agustín Almendra en La Plata acusado de integrar una banda que robaba autopartes y vehículos: los videos

Pablo Ezequiel Almendra, papá del mediocampista de Racing, fue detenido junto a su hermano Miguel Ángel. Los detalles

Gustavo Grabia

Por Gustavo Grabia

Guardar
El padre de Agustín Almendra fue detenido acusado de integrar una banda criminal

Pablo Ezequiel Almendra, padre del mediocampista de Racing Agustín Almendra, fue detenido este miércoles en La Plata junto a su hermano Miguel Ángel Almendra, acusados de integrar una banda dedicada al robo de autopartes y vehículos. El operativo policial que culminó con la aprehensión de ambos se realizó el 7 de octubre en la localidad de Gonnet, en el marco de una investigación por el robo de un automóvil en la zona de 9 entre 500 y 501, en Villa Castells, según confirmaron fuentes judiciales.

La captura de los hermanos Almendra se produjo tras un seguimiento de la Sección Motorizada de La Plata, que patrullaba sobre Camino Centenario y 495. Los agentes detectaron un Fiat Cronos gris oscuro con vidrios polarizados, vehículo que ya había sido identificado en varios hechos delictivos recientes. Al advertir la presencia policial, uno de los ocupantes intentó ocultarse en el asiento trasero, lo que motivó la intervención inmediata de los efectivos, quienes interceptaron el rodado en la esquina de Camino Centenario y 501.

El padre de Agustín Almendra fue detenido acusado de integrar una banda criminal

Durante la identificación, los policías observaron que el conductor intentaba retirar cintas adhesivas de sus muñecas, elemento compatible con la adulteración de patentes, ya que permite modificar el número “0” por un “8”, una maniobra habitual para alterar matrículas. Al cotejar los números de chasis y motor, se constató que el Fiat Cronos tenía pedido de secuestro activo desde el 30 de junio de 2025 por una causa de robo agravado tramitada en la UFI N°5 de La Matanza, vinculada a la Subcomisaría de Aldo Bonzi.

En el interior del vehículo, los agentes hallaron herramientas típicamente utilizadas en robos de autopartes: una llave cruz, destornilladores de distintos tamaños, una tijera corta chapa, un criquet, una linterna, una llave de fuerza, tuercas antirrobo y un martillo de goma. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares (Samsung y Motorola), un bolso negro, dos gorras, un cuello polar y documentación vehicular aparentemente apócrifa. La inspección se realizó en presencia de una testigo.

El padre de Agustín Almendra fue detenido acusado de integrar una banda criminal

La modalidad delictiva atribuida a la banda, conocida como “roba ruedas” y “roba techos”, había generado alarma en distintos barrios de La Plata. El vehículo de los Almendra fue vinculado a varios robos en la zona norte de la ciudad, incluyendo ataques en 509 entre 29 y 30 a fines de julio, en 526 y 6 en Tolosa el 23 de agosto, y en 10 bis entre 511 y 512 el 1 de octubre de 2025. En estos episodios, cámaras de seguridad registraron cómo los delincuentes actuaban con rapidez y precisión, sustrayendo ruedas y techos solares de vehículos estacionados antes de huir.

El hecho que motivó la última detención quedó registrado por una cámara de seguridad, que muestra cómo los acusados se estacionan delante del auto de la víctima, descienden y, en cuestión de segundos, extraen el techo solar del rodado antes de escapar a toda velocidad. En el procedimiento, los agentes también encontraron guantes de látex, barretas, pinzas y una suma importante de dinero en efectivo.

El Fiat Cronos gris oscuro
El Fiat Cronos gris oscuro que ya había sido identificado en otros robos

No es la primera vez que Pablo Ezequiel Almendra aparece vinculado a causas judiciales. En 2023, fue arrestado junto a otros cuatro sospechosos tras un robo en una vivienda de City Bell. En esa ocasión, la Policía Bonaerense montó un operativo cerrojo tras un llamado al 911, interceptando a los sospechosos a bordo de un Volkswagen Polo blanco. Durante la requisa, se incautaron guantes de látex, barretas, pinzas, valijas y una suma considerable de dinero en efectivo, elementos que reforzaron la hipótesis de una banda dedicada a robos domiciliarios. La causa fue instruida por la UFI N° 17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien dispuso la detención de los involucrados hasta tomarles declaración. Días después, todos recuperaron la libertad.

El padre de Agustín Almendra
El padre de Agustín Almendra fue detenido acusado de formar parte de una banda delictiva

En mayo de 2024, Pablo Almendra, quien se encuentra alejado de su hijo, volvió a ser aprehendido en La Plata por tentativa de robo de autopartes y ruedas de vehículos estacionados, aunque posteriormente fue liberado. La reincidencia de los hechos y la vinculación de los familiares del futbolista con distintas causas penales mantuvieron el caso bajo un estricto hermetismo judicial. Fuentes oficiales indicaron que se esperan nuevas declaraciones de los involucrados y que la investigación continúa para determinar si los detenidos estarían implicados en otros hechos ocurridos en La Plata y zonas aledañas.

Ambos detenidos quedaron imputados por “Robo, Encubrimiento y Adulteración de bien registrable”, con intervención de la UFI N°6 del Departamento Judicial La Plata. El operativo permitió el secuestro preventivo del vehículo, los teléfonos celulares y todos los elementos hallados en su interior. La causa se tramita bajo total reserva para evitar filtraciones, mientras la situación procesal de los hermanos Almendra permanece a la espera de nuevas resoluciones judiciales.

Los elementos con los que
Los elementos con los que contaba el padre de Agustín Almendra al momento de su detención

