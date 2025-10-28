Deportes

La desesperada búsqueda de una estrella del fútbol que perdió a su perra en México: la importante recompensa que ofrece

El galés Aaron Ramsey vive horas angustiantes junto a su familia luego de la desaparición de Halo, su mascota

El galés Aaron Ramsey, jugador de Pumas de México, ofrece una gran recompensa en caso de encontrar a su mascota extraviada

El futbolista de Pumas de México Aaron Ramsey vive horas llenas de angustia junto a su familia luego de la misteriosa desaparición de Halo, su perra de raza Beagle, que se extravió el pasado 9 de octubre en la localidad de San Miguel de Allende, Guanajuato, en el centro del país. Los días siguen pasando, la búsqueda del animal se intensifica, pero sin resultados hasta el momento, por lo que el jugador galés duplicó la recompensa inicial de 10.000 dólares a quien logra hallar a su amada mascota.

El ex jugador del Arsenal y Juventus, entre otros, inició una campaña masiva en sus redes sociales que contó con el apoyo de otras organizaciones locales para localizar a Halo, una perra de 10 años que además necesita medicación. La noticia movilizó a voluntarios y generó una ola de solidaridad en México, después de que el futbolista de 34 años y capitán de la selección de Gales decidiera duplicar la recompensa por información que permita localizarla. “Lo que haría por abrazarte por última vez”, publicó Ramsey hace 3 días en su cuenta de Instagram, donde va actualizando información sobre su perra, que se perdió cerca de un refugio canino.

“Equipo, seguimos con la búsqueda de Halo. Si tienes información, por favor, dinos lo que sepas. Todo suma. No haremos preguntas. Solo queremos a nuestra pequeña en casa. La recompensa ha subido a veinte mil dólares, aproximadamente trescientos sesenta mil pesos (mexicanos). Si Halo ya no está en este mundo terrenal, merece ser enterrada como un ser amado”, fue uno de los últimos mensajes de Petloc, un equipo de difusión animal de México en plena búsqueda.

En una de sus publicaciones en las redes sociales, Ramsey expresó: “Cualquier noticia sobre nuestra Halo, por favor contáctenos. Gran recompensa por encontrarla. Todos rezamos para que esté bien y pueda volver pronto con nosotros”, escribió el mediocampista de Pumas. Posteriormente, reiteró su súplica con otra frase: “Solo queremos que nuestra niña regrese”.

Aaron Ramsey y su perra
Aaron Ramsey y su perra Halo disfrutan de un paseo en la playa (Instagram @aaronramsey)

La familia Ramsey ha compartido imágenes recientes de Halo, incluyendo una fotografía en blanco y negro en la que el futbolista sostiene a la perra en sus brazos. Además, la esposa del jugador, Colleen Ramsey, también se pronunció sobre la situación, admitiendo la incertidumbre y el dolor que atraviesan: “Aún no hemos encontrado a Halo. No creo que alguna vez lo logremos”, escribió en una publicación citada por el diario británico Daily Mail, donde además señaló que la familia tiene “serias preguntas” sobre la desaparición y teme “no obtener nunca respuestas”.

La búsqueda de Halo ha involucrado a voluntarios locales, quienes han distribuido carteles y difundido actualizaciones en línea para ampliar el alcance de la campaña. La perra, de diez años, forma parte del núcleo familiar junto a los hijos de los Ramsey: Sonny y los gemelos Tomas y Teddy, quienes también han sido incluidos en los llamados públicos para recuperar a la mascota. “El corazón de toda una familia sigue buscando a su hija adorada. Y en honor a su recuerdo, la búsqueda no puede parar sin saber qué pasó, sin saber si está bien o poder despedirla como ella se merece: como una hija adorada”, dice uno de los videos de búsqueda.

La familia Ramsey despliega brigadas
La familia Ramsey despliega brigadas y ofrece recompensa para encontrar a Halo, su beagle extraviada. Imagen cuenta de Instagram @aaronramsey

La llegada de Aaron Ramsey a la Liga MX se produjo a mediados de año, cuando firmó un contrato por una temporada con Pumas UNAM tras dejar el Cardiff City al finalizar la campaña anterior. El debut del galés con el club de la Ciudad de México tuvo lugar en agosto, convirtiéndose en el primer futbolista británico de alto perfil en competir en la máxima categoría del fútbol mexicano. Ramsey ha manifestado en declaraciones previas que el “nivel técnico” del fútbol mexicano representaba un nuevo desafío en su carrera, tras sus etapas en Arsenal, Juventus y Niza de Francia.

En el plano deportivo, Pumas UNAM se encuentra en la mitad inferior de la tabla tras un inicio de temporada irregular. Ramsey participó en los primeros encuentros antes de que la desaparición de Halo concentrara la atención de su familia. El apoyo de aficionados y ex clubes no se ha hecho esperar, con cientos de mensajes de aliento en las redes sociales del jugador desde que se conoció la noticia.

