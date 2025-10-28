Deportes

Garnacho explicó la verdadera razón por la que se fue al Chelsea y apuntó contra el DT del Manchester United

El delantero argentino dio detalles de su conflictiva salida de Old Trafford

El delantero llegó al Chelsea
El delantero llegó al Chelsea en busca de revancha

El arribo de Alejandro Garnacho al Chelsea se produjo tras una serie de acontecimientos conflictivos que marcaron su salida del Manchester United, en un contexto de tensiones internas y cambios en la dirección técnica.

El delantero argentino, campeón de la Copa América, explicó que la decisión de unirse a los Blues estuvo fuertemente influida por una conversación detallada con el entrenador Enzo Maresca, quien le expuso el proyecto futbolístico del conjunto de Londres.

En una entrevista brindada a Sports Illustrated, el joven goleador abordó los motivos que precipitaron su salida de Old Trafford. El atacante de 21 años relató que la llegada del técnico Ruben Amorim al Teatro de los Sueños supuso un giro en su situación dentro del equipo: “Obviamente, en mi última temporada en el Manchester United, con el nuevo entrenador (Ruben Amorim), hubo muchos cambios con mi situación en el club y era un poco difícil”, subrayó.

A pesar de las dificultades, el futbolista remarcó que mantuvo una presencia constante en cada compromiso. “Aún así jugué muchos partidos la temporada pasada, casi siempre de titular o a veces desde el banco de los suplentes”, añadió, aludiendo a la modificación de su rol tras los desencuentros con el estratega portugués.

La transferencia de Garnacho al Chelsea se concretó después de varios meses de especulaciones y un ultimátum que aceleró su salida del United. La operación se cerró por una suma cercana a los 50 millones de dólares; y el propio jugador atribuyó su elección a la propuesta futbolística presentada por Enzo Maresca: “Cuando hablé con este club, con este entrenador, es importante también el estilo de juego que tenemos ahora. Me lo explicó al detalle en una videollamada, así que considero que fue una decisión muy importante para mí y una oportunidad para mejorar como jugador en un club como Chelsea”, explicó.

El inicio de la etapa de Garnacho en el Stamford Bridge no estuvo exento de obstáculos. El delantero se incorporó a los Blues tras una pretemporada irregular, ya que no fue considerado por el Manchester United para la gira de pretemporada, lo que le impidió llegar en óptimas condiciones físicas.

Además, debió afrontar una fuerte competencia por un lugar en el once titular. A pesar de estas circunstancias, el argentino logró sumar minutos desde el inicio de los partidos y consiguió anotar su primer gol durante un encuentro de la Premier League frente al Sunderland, aunque el resultado final fue adverso.

Garnacho hizo toda su trayectoria profesional en Manchester United, desde las categorías juveniles hasta el primer equipo. En los Diablos Rojos, el joven citado a la selección argentina por Lionel Scaloni disputó 144 partidos oficiales y marcó 26 goles con 22 asistencias. Tras su arribo este año al Chelsea recién acumula 4 encuentros con su nuevo club, en donde aspira a tener nuevas oportunidades y poder seguir sumando experiencia en el campeón del Mundial de Clubes.

