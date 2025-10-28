En medio de su polémica en el Clásico, Vinicius Jr. confirmó su relación con la influencer Virginia Fonseca con unas románticas fotos

El futbolista compartió las fotos en sus redes sociales

Vinicius Jr. y Virginia Fonseca confirmaron su relación sentimental tras meses de especulaciones, marcando una nueva etapa en su vida personal y mediática. La reciente publicación de una serie de fotografías juntos en las redes sociales de ambos funcionó como declaración definitiva y puso término a un periodo de incertidumbre seguido por millones de seguidores.

Las imágenes, difundida tras un viaje a Europa de Virginia Fonseca, mostraron una habitación de hotel decorada con pétalos de rosa en forma de corazón sobre la cama y un globo con la palabra “LOVE”. En la segunda foto se puede ver la decoración del lugar, mientras que en la última aparece Fonseca haciendo un corazón con las manos. Minutos después, la pareja fue vista saliendo del hotel con globos rojos y risas, lo que fortaleció la percepción de que la relación atraviesa actualmente un momento sólido.

La oficialización en redes sociales pone fin a una etapa marcada por rumores y un distanciamiento que coincidió con una controversia pública. El propio Vinicius Jr. reconoció a princpios de octubre, y a través de un comunicado que circuló ampliamente en los medios, que fue “descuidado” y que no respondió de la mejor manera posible durante la relación.

“No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné. Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia”, dijo el delantero en sus redes sociales.

Vinicius había publicado un comunicado en sus redes sociales

En ese mismo contexto, Virginia Fonseca había expresado abiertamente: “Ya no estamos juntos”. Sin embargo, la reconciliación ha sido confirmada, lo que indica que las dificultades quedaron atrás y la pareja busca ahora una convivencia menos expuesta y más madura. Amistades cercanas indicaron que la pareja está “reconstruyendo su relación con más madurez y menos exposición”.

El regreso de Virginia Fonseca al entorno internacional del futbolista se produjo después del cumpleaños de su hija en Brasil, fruto de su relación con el cantante Zé Felipe. Desde entonces, la influencer acompañó a Vinicius Jr. en varios compromisos, asistió a un partido en el estadio Santiago Bernabéu y compartió veladas con amigos comunes como Éder Militão y Tainá Castro.

Vinicius Jr y Virginia Fonseca confirmaron su relación

Durante las últimas semanas, las apariciones públicas de la pareja han sido relevantes en la agenda mediática. En una reciente salida en Madrid, se les vio cenando junto al mencionado grupo de amigos en el restaurante Aarde. Además, imágenes disponibles en redes sociales muestran a ambos durante un almuerzo en Mónaco, sentados juntos y compartiendo con su círculo cercano.

El proceso de reconciliación se expuso en mensajes que la pareja compartió en sus entornos personales y públicos. Fonseca, que es una de las creadoras de contenido más reconocidas de Brasil, se ganó el cariño de los usuarios por su naturalidad y su faceta de madre y empresaria.

Este nuevo capítulo para Vinicius Jr. y Virginia Fonseca ha generado un alto nivel de interés en redes sociales, donde sus seguidores debaten entre quienes celebran el reencuentro y quienes cuestionan la rapidez de la reconciliación, en medio de un turbuleto episodio que vivió el futbolista tras ser reemplazado en el último partido frente al Barcelona.

Durante el Clásico en el Santiago Bernabéu, la atención se desplazó de la victoria del Real Madrid frente al Barcelona hacia el gesto de enfado del brasileño al ser sustituido por el entrenador Xabi Alonso. En el minuto 70, cuando se anunció el cambio, el delantero brasileño manifestó de inmediato su sorpresa.

Según lo transmitido por DAZN, exclamó: “¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! ¿yo?”. Las cámaras captaron el momento en que, en lugar de dirigirse al banco, caminó hacia los vestuarios. Durante este trayecto, fue escuchado diciendo: “siempre yo, yo me voy del equipo. Me voy, mejor me voy”, declaración que, de acuerdo al canal, reflejó el pico de tensión de la jornada. El episodio, en el que miembros del cuerpo técnico intentaron intervenir para calmar al jugador, se convirtió en uno de los momentos más comentados por la prensa deportiva internacional y los usuarios en las redes.