El informe que revela por qué Colapinto fue más rápido que Gasly en el GP de México de Fórmula 1

*La carrera de Colapinto en el GP de México

El duelo interno entre Franco Colapinto y Pierre Gasly durante el Gran Premio de México de Fórmula 1 ofreció una de las comparativas más interesantes en el ritmo de carrera del fin de semana. Ambos pilotos de Alpine partiendo desde posiciones retrasadas y con estrategias de neumáticos opuestas, protagonizaron una batalla que mantuvo la atención hasta los últimos metros, con el argentino acechando a su experimentado compañero hasta las últimas vueltas de la carrera.

La estrategia de neumáticos para la carrera marcó el primer gran contraste entre ambos. El piloto argentino junto a Alex Albon fueron los únicos que apostaron por el compuesto duro al inicio de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En cambio, el francés optó por los neumáticos medios, una elección que también realizaron los Red Bull de Max Verstappen y Yuki Tsunoda, el Williams de Carlos Sainz, el Racing Bulls de Isack Hadjar y el Sauber de Gabriel Bortoleto. El resto de la parrilla (12 pilotos) eligió gomas blandas, lo que subrayó la singularidad de la apuesta de los ex compañeros en 2024.

Según el informe que publicó el medio especializado Motorsport fue contundente y demostró que Colapinto tuvo mejores tiempos por vuelta en los últimos 18 giros (49 a 67) que compartieron el mismo compuesto (blanco) y hasta que la competencia se neutralizó por el incidente de Carlos Sainz, lo que determinó que Gasly acabó por encima (15° versus 16°).

El arranque de la competencia no fue sencillo para el piloto argentino. Desde el puesto 20, Colapinto sufrió un trompo en la curva 2 tras la largada por un toque con Lance Stroll, lo que le hizo perder casi seis segundos respecto a Gasly, quien partía desde el 18° lugar y logró avanzar hasta la 15° posición en los primeros metros. El rendimiento del A525 no permitió a Gasly sostener ese avance y, para la vuelta 7, ya se encontraba penúltimo, con una diferencia de 3,595 segundos sobre Colapinto. A partir de ese momento, el argentino recortó distancias, mostró un ritmo más sólido y redujo la brecha a 2,306 segundos en la vuelta 12.

A pesar de la diferencia de compuestos (la empresa Pirelli había anticipado que el neumático duro sería medio segundo más lento por vuelta que el medio), la pelea entre ambos Alpine se mantuvo pareja. La primera gran variación llegó al final de la vuelta 33, cuando Gasly realizó su parada en boxes y montó neumáticos blandos nuevos. Al reincorporarse, quedó a más de 21 segundos de Colapinto, pero la diferencia de rendimiento entre los compuestos permitió al francés recortar rápidamente la distancia, mientras el argentino continuaba en pista con los duros ya muy desgastados.

Colapinto tuvo mejor ritmo de carrera que Gasly en México (REUTERS/Raquel Cunha)

Colapinto retrasó su detención hasta la vuelta 48, siete giros más que Albon, y en ese momento la diferencia con Gasly se había reducido a apenas un segundo. Tras cambiar a los blandos, el argentino volvió a pista a más de 20 segundos de su compañero, pero ahora fue él quien contaba con la ventaja de un compuesto más fresco, ya que los blandos de Gasly acumulaban 15 vueltas de uso.

En las vueltas finales, Colapinto protagonizó una remontada notable y llegó a situarse a solo cuatro décimas de Gasly, con claras opciones de superarlo. Sin embargo, el tráfico de otros pilotos alteró el desenlace. Durante la vuelta 69, debió ceder el paso a Oliver Bearman (Haas) y Oscar Piastri (McLaren), quienes luchaban por el cuarto puesto. Esta maniobra le hizo perder más de dos segundos respecto a Gasly. El francés, por su parte, también se vio obligado a dejar pasar a ambos contendientes en los giros siguientes, lo que permitió a Colapinto volver a acercarse a falta de una vuelta y media para el final.

Cuando el argentino se preparaba para lanzar su ataque definitivo y sobrepasar al francés, la aparición del Virtual Safety Car provocada por el abandono de Carlos Sainz, neutralizó la carrera y eliminó cualquier posibilidad de adelantamiento. Al reanudarse la competencia en la última vuelta, Franco ya no dispuso de tiempo suficiente para intentar la maniobra y ambos cruzaron la meta separados por una mínima diferencia.

La comparación directa entre Colapinto y Gasly se vio condicionada por la falta de igualdad en los compuestos y el desgaste de los neumáticos en cada fase de la carrera. No obstante, el desempeño del piloto argentino resultó especialmente meritorio, ya que logró mantener el ritmo con su compañero a pesr del trompo inicial y a la teórica desventaja del neumático duro.

Colapinto en el Autódromo Hermanos Rodríguez (REUTERS/Raquel Cunha)

Después de la carrera, Colapinto volvió a destacar en diálogo con la prensa que el Alpine es muy complicado de manejar y que padeció con la estrategia. “Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip. Después con las blandas anduve bien, pero ya era muy tarde. Una carrera sin mucho ritmo, muy larga para nosotros. Como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho. Así que a laburar para la próxima”, argumentó Franco con ESPN.

El argentino también se refirió al cierre de la carrera, en la que estuvo al borde de adelantar a su compañero de Alpine. Con neumáticos más nuevos, Colapinto le recortó más de 20 segundos al francés y, en la vuelta 70, quedó en la recta principal a menos de 3 décimas para iba a superarlo. Sin embargo, el accionar de los comisarios deportivos truncó con sus aspiraciones. Cuando le preguntaron en el corralito si tenía posibilidades de sobrepasar a Gasly, Franco fue contundente: “Sí, sí, seguro. 100%. Si llegaba a tres décimas”.