Los goles de Giménez y Merentiel y la “revolución” del Changuito Zeballos en el triunfo de Boca ante Barracas Central

La segunda mitad del enfrentamiento entre Boca Juniors y Barracas Central en el Torneo Clausura se transformó en un despliegue de dominio absoluto por parte del conjunto dirigido por Claudio Úbeda, que, tras ir perdiendo en el primer tiempo, consolidó una victoria fundamental para sus aspiraciones de clasificación tanto en el certamen local como en la Copa Libertadores.

El inicio del segundo tiempo trajo consigo la primera modificación táctica de Úbeda, quien dispuso el ingreso de Exequiel Ceballos en reemplazo de Williams Alarcón. Por su parte, Ruben Darío Insua optó por mantener sin cambios la formación de Barracas.

La ofensiva de Boca Juniors no tardó en generar peligro. A los cinco minutos, Milton Delgado habilitó a Juan Barinaga, quien asistió a Milton Giménez. El remate de este último, sin embargo, se fue por encima del travesaño, desperdiciando una oportunidad clara.

*El 2-1 de Boca

La insistencia del conjunto visitante encontró recompensa a los siete minutos, cuando Giménez retomó una arremetida de Zeballos, se llevó la redonda y culminó la acción con una definición precisa, venciendo la resistencia de Marcos Ledesma y estableciendo el empate en el marcador.

El envión anímico del Xeneize se tradujo en una rápida remontada. Apenas tres minutos después, Juan Barinaga envió un centro preciso que permitió a Milton Giménez imponerse en el juego aéreo y marcar el segundo gol para el equipo visitante, revirtiendo el resultado.

Las modificaciones continuaron en ambos equipos. A los once minutos, Ander Herrera y Luis Advíncula ingresaron en el conjunto visitante, reemplazando a Carlos Palacios y Juan Barinaga. Poco después, Dardo Miloc y Jhonatan Candia dejaron el campo en Barracas para dar lugar a Gonzalo Morales y Tomás Porra. La dinámica de los cambios buscó alterar el desarrollo del encuentro, pero la iniciativa continuó en manos de Boca.

*El 3-1 de Boca

El tercer gol del elenco de La Ribera llegó a los veinte minutos del complemento. Tras un tiro de esquina a favor del local, el Changuito Zeballos realizó una jugada individual destacada, se despegó de la marca y asistió a Miguel Merentiel, quien solo tuvo que empujar el balón para ampliar la diferencia. El extremo se erigió como el revulsivo que cambió el trámite cuando corrió una gran cantidad de metros con la pelota y le cedió el tanto a la Bestia en el corazón del área. En esa misma acción, el delantero uruguayo recibió un golpe de Javier Ruiz.

Este encuentro, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura y reprogramado por el fallecimiento de Miguel Russo, permitió al conjunto dirigido por Úbeda consolidarse en la tercera posición de la zona A con 20 puntos, mientras que el equipo local descendió a la novena ubicación con 18 unidades. Además, el triunfo ubicó a Boca en la segunda plaza de la tabla general, con 53 puntos, dentro de la zona de acceso directo a la Copa Libertadores.

Un dato relevante para el futuro inmediato de Boca es la suspensión de Leandro Paredes, quien fue amonestado y acumuló su quinta tarjeta amarilla, lo que le impedirá disputar el próximo compromiso ante Estudiantes en La Plata, programado para el domingo 2 de noviembre a las 16. No obstante, el mediocampista podrá estar presente en el Superclásico frente a River Plate en La Bombonera. Por su parte, Barracas Central enfrentará a Argentinos Juniors el sábado 1 de noviembre desde las 16.

*El resumen del partido