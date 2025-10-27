Landon Donovan y su lucha contra la pérdida de cabello: “Afrontar esto en público demanda valentía”

El exfutbolista Landon Donovan muestra el antes y el después de la instalación de su peluca: "Ha sido realmente emocionante"

El exfutbolista estadounidense Landon Donovan, reconocido por su trayectoria como delantero en el LA Galaxy y su paso destacado por la selección nacional, ha sorprendido recientemente al compartir un aspecto poco conocido de su vida personal: su lucha contra la caída del cabello desde que era adolescente. En una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram a finales de septiembre y principios de octubre, el exdeportista abrió una ventana honesta hacia los desafíos emocionales que acompañan a la pérdida capilar, así como su búsqueda constante de soluciones.

Desde el inicio de su primer video, Donovan, de 43 años, se mostró genuino y transparente. Ante sus seguidores, relató que comenzó a notar problemas de calvicie a una edad temprana, alrededor de los 18 o 19 años.

Según su testimonio, la línea de su cabello original contrastaba notoriamente con el avance de su alopecia, una situación que, lejos de resultarle indiferente, se convirtió en un tema persistente durante más de dos décadas. “Desde los 18, 19, 20 años he estado lidiando con esto”, comentó mientras señalaba las zonas más ralas de su cuero cabelludo, evidenciando la profundidad del impacto emocional que le ha causado este proceso.

Landon Donovan comparte su transformación capilar tras años de lucha contra la caída del cabello (Credit: Jonathan Hui-USA TODAY Sports)

La sinceridad de Donovan fue un elemento central de su mensaje al público. Además de mencionar su historia y los sentimientos encontrados ante la pérdida de cabello, reconoció el peso que ha tenido en su autoestima e imagen. Este testimonio se vuelve relevante porque pone en relieve un asunto que va más allá de lo estético: la vulnerabilidad de los personajes públicos frente a padecimientos cotidianos.

A lo largo de los años, el exdelantero no se limitó a aceptar la situación sin intentar alternativas. Donovan detalló que experimentó múltiples métodos con la esperanza de frenar o revertir la calvicie. En su propio relato, admitió haber recurrido a trasplantes capilares en diferentes zonas de la cabeza. Sin embargo, ninguna de estas intervenciones produjo los resultados esperados. Frente a cada intento fallido, revaluó sus opciones, encontrando cada vez menos alternativas viables que se ajustaran a sus expectativas y deseos personales.

Entre las posibilidades disponibles, el exfutbolista mencionó la opción de raparse completamente el cabello, pero dejó claro que esta no era una alternativa aceptable para él en ese momento. También descartó la posibilidad de dejar su cabello tal como estaba, señalando que tampoco se sentía cómodo con esa elección. Fue en ese contexto de pocas alternativas exitosas cuando Donovan comenzó a considerar una de las tendencias más actuales en soluciones capilares: el uso de un sistema capilar, es decir, una peluca o prótesis capilar adaptada a la cabeza de manera personalizada.

El 3 de octubre, Landon Donovan compartió que había optado por instalarse una pieza de cabello (@landondonovan10)

En el mismo video, Donovan no dudó en solicitar la opinión y los consejos de sus seguidores, anticipando que recibiría bromas y comentarios humorísticos. No obstante, recalcó su interés por obtener recomendaciones genuinas sobre estilos y métodos, reflejando tanto su sentido del humor como su deseo de recibir apoyo de la comunidad.

La decisión de probar finalmente un sistema capilar se consolidó pocos días después, cuando el exfutbolista publicó nuevas actualizaciones sobre su cambio de imagen. El 3 de octubre compartió que había optado por instalarse una pieza de cabello, describiendo este paso como un capítulo inédito tras años de buscar soluciones sin éxito. En su mensaje subrayó la importancia del apoyo recibido en días recientes, señalando que los comentarios y mensajes de sus seguidores le habían permitido mostrarse vulnerable y afrontar públicamente una experiencia que suele estar marcada por el estigma.

El proceso de instalación del sistema capilar fue documentado paso a paso en sus redes sociales. En un video, Donovan relató cómo, al llegar a la cita, el estilista procedió primero a raparle una franja de la cabeza para preparar el área donde sería colocada la prótesis.

El antes y después de Landon Donovan

El exdeportista describió sus sentimientos en ese momento como una mezcla de emociones y nerviosismo, aunque señaló sentirse gratamente sorprendido ante el resultado inicial, incluso antes de completar el procedimiento.

Posteriormente, la estilista realizó la instalación de la pieza capilar, finalizando un proceso que Donovan calificó como emocionante. Apenas cuatro días después, el exfutbolista regresó a Instagram para mostrar su nuevo look. “Qué raro es verlo”, expresó en el video donde lucía el sistema capilar ya adaptado, destacando el cambio visual inmediato que había conseguido.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Donovan expresó su gratitud ante la abrumadora cantidad de mensajes de apoyo y solidaridad. “Ha sido muy emocionante, y el apoyo que han demostrado ha sido increíble. No tenía ni idea de cuánta gente estaba lidiando con esto”, compartió, haciendo evidente que la caída del cabello es una preocupación compartida por muchas personas, independientemente de su notoriedad o profesión.

El exdelantero aprovechó para agradecer a quienes, como él, han enfrentado la pérdida de cabello y para animar a la apertura y la valentía en este tipo de discusiones. Cerró su reflexión afirmando que su nuevo estilo realmente le gustaba y que pronto estaría viajando a Austin para asistir a un evento deportivo, mostrando así el retorno a sus rutinas con una renovada confianza.