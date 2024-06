Una ex figura del fútbol mundial se hizo viral por su singular look en TV y explicó la verdad sobre su corte de pelo

El extraño corte de cabello de Donovan causó repercusión en las redes

No es que Landon Donovan haya llamado alguna vez la atención cuando era futbolista por una frondosa cabellera, aunque así y todo generó alta repercusión en las redes sociales con una captura de pantalla de su imagen en medio de un comentario previo a un partido de la Eurocopa. El ex enganche de la selección de Estados Unidos exhibió un peculiar corte de cabello que no fue pasado inadvertido por los fanáticos. Y, horas más tarde, develó cuál fue el motivo del mismo.

Su ex compañero Michael Magee, con quien compartió plantel en Los Ángeles Galaxy, le escribió en privado: “Chequea Twitter y probablemente despidas a tu barbero”. A lo que Donovan le respondió: “¿Dónde estabas hace 7 horas? Me sometí a un procedimiento de trasplante de cabello hace dos semanas y me dijeron que no se vería en la cámara”. La realidad fue que, cuando se puso de perfil, al ex Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, entre otros, se le notó que tenía pelo en una patilla pero no en la nuca.

“¿Quién te lo dijo, Rafa Márquez?”, le preguntó Mike Magee, recordando la rivalidad con el defensor mexicano. Y recibió como respuestas emojis de risas y una mano haciendo el ademán de “fuck you”. Más tarde, Magee le pidió permiso para publicar la conversación y Donovan se mostró completamente resignado: “Como sea, me lo merezco. Buenas noches, Mo”.

Landon Donovan, ex futbolista y comentarista en la Eurocopa, fue tendencia en las últimas horas por su extraño look

Y eso no fue todo, porque al notar la repercusión que se había generado en torno a su look, revolvió su archivo para publicar una foto en la que lucía mucho más cabello cuando era un adolescente. “Gracias por hacerme explotar, Mo. Estoy tratando de volver a mis días de gloria”, fue el comentario con tono a recriminación y burla para sí mismo de Landon, que actualmente trabaja en la cadena Fox.

Donovan (42 años) es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia en la selección de Estados Unidos. Con el conjunto norteamericano ganó cuatro Copas de Oro (2002, 2005, 2007 y 2013) y participó en los Mundiales de Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 (además había jugado los Mundiales Sub 17 en Nueva Zelanda 1999 y Sub 20 en Argentina 2001). En 2002 fue elegido mejor jugador joven de la Copa del Mundo. También compitió en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 con su conjunto nacional.

Militó en San Jose Earthquakes, Bayer Leverkusen, Los Ángeles Galaxy, Bayern Múnich, Everton de Inglaterra y León de México. Obtuvo 9 títulos locales con los clubes de su país (dos con San Jose y siete con Los Ángeles).

La respuesta de Donovan al hacerse viral: "Tratando de volver a mis días de gloria"

EL CHAT EN EL QUE DONOVAN REVELÓ EL MOTIVO DE SU CORTE

—LD (Landon Donovan) chequea Twitter y probablemente despidas a tu barbero.

—¿Dónde estabas hace 7 horas? Me sometí a un procedimiento de trasplante de cabello hace dos semanas y me dijeron que no se vería en la cámara.

—¿Quién te lo dijo, Rafa Márquez?

—(Risas y emoji de fuck you)

—¿Puedo publicar esto?

—Como sea, me lo merezco. Buenas noches, Mo.