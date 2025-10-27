Deportes

El golazo de Rodrigo Insúa que abrió el marcador en Barracas Central-Boca Juniors: la reacción de su madre y hermana

El hijo de Ruben Darío marcó el 1-0 del duelo postergado de la fecha 12 del Torneo Clausura

El encuentro entre Barracas Central y Boca Juniors, postergado de la fecha 12 del Torneo Clausura, tuvo un intenso comienzo. Aunque lo más destacado llegó a los 19 minutos, cuando Rodrigo Insúa se despachó con un verdadero golazo para establecer el 1-0.

El partido comenzó con una fuerte intensidad. Apenas a los dos minutos, Rafael Barrios protagonizó un cruce con Miguel Merentiel que derivó en la primera amonestación del encuentro. El defensor de Barracas recibió la tarjeta amarilla tras un manotazo a la cabeza del delantero uruguayo, lo que generó reclamos inmediatos desde el banco de Boca, que exigía la expulsión del marcador central.

La dinámica del encuentro cambió drásticamente a los trece minutos, cuando Iván Tapia, capitán de Barracas Central, recibió la segunda tarjeta amarilla tras una falta cometida sobre Leandro Paredes, lo que dejó a su equipo con diez hombres. Esta situación obligó al entrenador Ruben Darío Insua a realizar ajustes tácticos inmediatos, dando ingreso a Siro Rosané en reemplazo de Facundo Bruera.

A pesar de la inferioridad numérica, el Guapo se replegó cerca de su área y apostó por ataques directos. La estrategia rindió frutos a los diecinueve minutos, cuando Rodrigo Insúa sorprendió con un potente disparo desde tres cuartos de cancha. El remate, que superó la reacción de Agustín Marchesín, se incrustó en el ángulo y significó el golazo que abrió el marcador.

Rápidamente, Insúa, quien hizo inferiores en el Xeneize y es el hijo del entrenador del elenco local, se dispuso a festejar la obra que acababa de realizar: corrió hacia la línea final y abrió sus brazos, un gesto muy repetido entre los futbolistas. Tras eso, se pudo observar a la madre y a la hermana del ex hombre de Chacarita y Aldosivi celebrar eufóricas el tanto desde las tribunas.

El festejo de Insúa y
El festejo de Insúa y la reacción de su madre y su hermana

