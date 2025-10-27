Cristian González dejó de ser el DT de Platense y ya son 25 los entrenadores de Primera División que dejaron su cargo en el año

Cristian Kily González (Fotobaires)

Cristian González acordó con la dirigencia de Platense y dejará de ser el entrenador. La salida del Kily de la dirección técnica se precipitó tras una serie de resultados adversos que culminaron con la derrota por 3-0 ante Independiente en Avellaneda, un desenlace que dejó al equipo penúltimo en la tabla del Torneo Clausura con apenas 11 puntos, a cuatro unidades del último clasificado a la siguiente fase y con solo seis puntos en disputa. La decisión, consensuada entre el entrenador y la dirigencia, se formalizó tras una reunión mantenida el sábado al mediodía, y el técnico tiene previsto despedirse del plantel el lunes en el predio de Saavedra.

El ciclo del Kily González al frente del conjunto de Vicente López estuvo marcado por la inestabilidad y la falta de resultados positivos desde su llegada el 18 de junio, cuando asumió el cargo en reemplazo de la dupla Orsi-Gómez, quienes habían consagrado al equipo campeón del Torneo Apertura. El arranque del nuevo entrenador fue complicado: el equipo quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder por penales ante Independiente Rivadavia, actual finalista del certamen, y luego sufrió una derrota ante River en el inicio del Clausura. Aunque Platense logró una racha de cuatro partidos sin perder, la tendencia no se sostuvo y, tras el triunfo frente a Defensa y Justicia, el equipo acumuló seis encuentros consecutivos sin victorias.

Durante su gestión, el ex DT de Unión dirigió 14 partidos oficiales, con un balance de 2 victorias, 5 empates y 7 derrotas, sumando 14 goles a favor y 22 en contra, según datos recogidos por Aire de Santa Fe. En el Torneo Clausura, el equipo solo consiguió dos triunfos, ambos ante San Lorenzo y Defensa y Justicia, mientras que el resto de los encuentros se saldaron con siete empates y siete caídas. La suspensión de la conferencia de prensa posterior al partido contra Independiente fue interpretada como un indicio de la inminente salida del entrenador.

Antes de su llegada a Platense, Cristian González había dirigido a Unión, donde su ciclo también estuvo signado por dificultades: se marchó en medio de la Copa Sudamericana y con el equipo en la última posición de la Liga Profesional. Su último partido al frente del conjunto santafesino fue un empate sin goles ante Defensa y Justicia el 14 de abril.

Con la salida del Kily González, la dirigencia de Platense se encuentra abocada a la búsqueda de un nuevo entrenador para afrontar las tres fechas restantes del Clausura y, especialmente, para planificar la próxima temporada, en la que el club disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores. La exigencia para el futuro inmediato es alta, dado el desafío internacional que se avecina para el equipo de Vicente López.

La desvinculación de Kily González de Platense lo convirtió en el 25° entrenador de Primera División que deja su cargo en 2025, una cifra que se aproxima al total de equipos que compiten en el campeonato argentino.

La tendencia de cambios en los cuerpos técnicos se intensificó en las últimas jornadas. Antes del inicio de la fecha 14 del Clausura, la salida de González se sumó a las recientes destituciones de Cristian Fabbiani en Newell’s y Walter Ribonetto en Godoy Cruz, ambos apartados de sus funciones durante la fecha anterior.

El listado de entrenadores que abandonaron sus puestos en lo que va del año incluye a Diego Flores y Marcelo Méndez (Gimnasia LP), Walter Erviti (Belgrano), Facundo Sava (Atlético Tucumán), Ernesto Pedernera (Godoy Cruz), Mariano Soso (Newell’s), Sebastián Domínguez (Vélez), Andrés Yllana (Aldosivi), Raúl Antuña (San Martín de San Juan), Alexander Medina (Talleres), Pedro Troglio (Instituto), Kily González (Unión), Ariel Broggi (Banfield), Fernando Gago (Boca), Pablo De Muner (Defensa), Pablo Guiñazú (Talleres, como interino), Miguel Ángel Russo (San Lorenzo), el binomio Orsi-Gómez (Platense), Diego Cocca (Talleres), Javier Sanguinetti (Sarmiento), Esteban Solari (Godoy Cruz), Mariano Charlier (Aldosivi), Julio Vaccari (Independiente), Alejandro Orfila (Gimnasia), Fabbiani (Newell’s), Ribonetto (Godoy Cruz) y nuevamente Kily González (Platense).

Algunos técnicos, como González, figuran más de una vez en la nómina, ya que en abril también había dejado su cargo en Unión de Santa Fe antes de asumir en Platense.