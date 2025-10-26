Deportes

Volea repentina y golazo al ángulo: la perla de Santi Castro en el empate del Bologna 2-2 ante Fiorentina

El delantero argentino marcó el 1-0 parcial del encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Serie A

Guardar

Santiago Castro se despachó con un verdadero golazo en el empate 2-2 entre su equipo, el Bologna, y la Fiorentina, correspondiente a la octava fecha de la Serie A de Italia. El delantero argentino de 21 años fue el autor del primer tanto del encuentro disputado en el estadio Artemio Franchi.

Transcurrían apenas 25 minutos de juego cuando el Rossoblú se adelantó en el marcador gracias al delantero surgido de las inferiores de Vélez Sarsfield. Luego de una serie de rebotes, la pelota le quedó servida a Castro, que no dudó y definió.

Con una volea repentina, el atacante hizo gala de su calidad y colocó la pelota en el ángulo del arco defendido por el español David De Gea. Pese a que los jugadores del elenco local reclamaron una falta previa en el origen de la jugada, el tanto subió al marcador.

El festejo del argentino
El festejo del argentino

Ya en el complemento, Nicoló Cambiaghi amplió la ventaja para el Bologna. Con este resultado parcial de 0-2, la visita parecía encaminarse hacia una victoria sólida.

Sin embargo, la Fiorentina reaccionó en la segunda mitad. Albert Gudmundsson descontó a los 28 minutos del segundo tiempo, desde el punto penal, y el equipo local intensificó su presión ofensiva. La expulsión de Emil Holm a diez minutos del final dejó al Bologna con un jugador menos, lo que facilitó el asedio de la Fiore en los últimos compases del partido. Finalmente, Moise Kean igualó el marcador con otra pena máxima ejecutada en tiempo de descuento, estableciendo el 2-2 definitivo.

Con este resultado, la Fiorentina se ubica en la posición 18 de la tabla, mientras que el Bologna ocupa el quinto lugar. El próximo compromiso de la Fiore será ante el Inter el miércoles 29 de octubre a las 16:45 en el estadio San Siro, mientras que el Rossoblú recibirá al Torino en el Stadio Renato Dall’Ara a la misma hora.

En cuanto al rendimiento de Santi Castro, este fue su segundo tanto en siete presentaciones en el certamen italiano. Su anterior conquista la marcó el 20 de septiembre, en la victoria por 2-1 ante el Genoa. En total, lleva 13 gritos desde su arribo a principios de 2024. Todavía está lejos de replicar los ocho goles marcados en 36 duelos de la pasada Serie A, la mejor producción de su carrera en torneos locales.

Nacido el 18 de septiembre de 2004, Santi Castro tuvo su debut profesional con la camiseta de Vélez el 3 de agosto de 2021, con apenas 16 años. Fueron 64 sus actuaciones con el Fortín, en las que marcó en 9 ocasiones y brindó 2 asistencias, según datos del sitio especializado Transfermarkt.

*El resumen del partido

Temas Relacionados

Santi CastroSantiago CastroBolognaFiorentinaSerie Adeportes-argentina

Últimas Noticias

Se corre el Gran Premio de México de Fórmula 1: Norris lidera y Colapinto marcha 18°

El piloto argentino largó en la última ubicación y sufre el rendimiento del Alpine. El británico de McLaren mantuvo la cima en el comienzo y se alejó rápidamente de sus perseguidores. Transmiten Disney+ y Fox Sports

Se corre el Gran Premio

Por qué no jugó Mastantuono en el triunfo del Real Madrid ante Barcelona: la elección de Xabi Alonso

El ex River Plate no entró ni un minuto. La figura que retornó y le sacó lugar en el primer equipo y el análisis del entrenador

Por qué no jugó Mastantuono

El golazo de tijera de Mauro Icardi para el triunfo del Galatasaray en medio de la incertidumbre sobre su futuro

El delanteto firmó su sexto tanto en nueve partidos de la Superliga turca. Fue en el 3-1 ante el Göztepe

El golazo de tijera de

De goleador a youtuber: el curioso día a día de Erling Haaland entre baños de hielo, terapia de luz roja y leche cruda

Lejos de las cámaras del estadio, el noruego muestra cómo combina disciplina extrema, terapias poco convencionales y placer cotidiano para sostener su éxito dentro y fuera de la cancha

De goleador a youtuber: el

Masters 1000 de París: Comesaña y Etcheverry pasaron la qualy y entraron al main draw

Los tenistas argentinos superaron la clasificación este domingo. El Tiburón debutará ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, mientras que el platense lo hará contra su compatriota Camilo Ugo Carabelli

Masters 1000 de París: Comesaña
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caputo va al bunker de

Caputo va al bunker de LLA a esperar los resultados y aún no se definieron los cambios en el equipo de Economía

¿La inflación se aceleró en octubre?: qué pasará con los precios a pesar del bajo traslado de la suba del dólar

Máximo Kirchner viaja a La Plata y estará en el búnker de Fuerza Patria para esperar los resultados

Seis estrategias para controlar la ira y proteger el bienestar emocional, según expertos

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones legislativas nacionales 2025

INFOBAE AMÉRICA
Científicos captaron por primera vez

Científicos captaron por primera vez cómo una placa tectónica se fragmenta bajo el océano Pacífico

Científicos descubren por qué algunas personas escuchan voces que no existen

Violencia en Camerún: al menos cuatro muertos y múltiples detenciones tras las protestas contra los resultados electorales

UNICEF alertó que el avance del huracán Melissa pone en riesgo a 1,6 millones de niños en todo el Caribe

El arte autóctono y el contemporáneo de la Amazonía toman el museo etnográfico de París

TELESHOW
Cómo quedó la casa de

Cómo quedó la casa de Nicole Neumann tras el temporal: “Lo que dejó la tormenta”

La noche divertida de Oriana Sabatini en la boda de Diego Schwartzman y Eugenia De Martino: look embarazada y amigas

El romántico saludo de Wanda Nara a Martín Migueles por su cumpleaños: “Cómo no me voy a enamorar”

Murió a los 66 años Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y Buenos Vecinos

Tini Stoessel enfrentó las críticas por su llanto viral y aconsejó a sus seguidores: “No se dejen condicionar”