Volea repentina y golazo al ángulo: la perla de Santi Castro en el empate del Bologna 2-2 ante Fiorentina

Santiago Castro se despachó con un verdadero golazo en el empate 2-2 entre su equipo, el Bologna, y la Fiorentina, correspondiente a la octava fecha de la Serie A de Italia. El delantero argentino de 21 años fue el autor del primer tanto del encuentro disputado en el estadio Artemio Franchi.

Transcurrían apenas 25 minutos de juego cuando el Rossoblú se adelantó en el marcador gracias al delantero surgido de las inferiores de Vélez Sarsfield. Luego de una serie de rebotes, la pelota le quedó servida a Castro, que no dudó y definió.

Con una volea repentina, el atacante hizo gala de su calidad y colocó la pelota en el ángulo del arco defendido por el español David De Gea. Pese a que los jugadores del elenco local reclamaron una falta previa en el origen de la jugada, el tanto subió al marcador.

El festejo del argentino

Ya en el complemento, Nicoló Cambiaghi amplió la ventaja para el Bologna. Con este resultado parcial de 0-2, la visita parecía encaminarse hacia una victoria sólida.

Sin embargo, la Fiorentina reaccionó en la segunda mitad. Albert Gudmundsson descontó a los 28 minutos del segundo tiempo, desde el punto penal, y el equipo local intensificó su presión ofensiva. La expulsión de Emil Holm a diez minutos del final dejó al Bologna con un jugador menos, lo que facilitó el asedio de la Fiore en los últimos compases del partido. Finalmente, Moise Kean igualó el marcador con otra pena máxima ejecutada en tiempo de descuento, estableciendo el 2-2 definitivo.

Con este resultado, la Fiorentina se ubica en la posición 18 de la tabla, mientras que el Bologna ocupa el quinto lugar. El próximo compromiso de la Fiore será ante el Inter el miércoles 29 de octubre a las 16:45 en el estadio San Siro, mientras que el Rossoblú recibirá al Torino en el Stadio Renato Dall’Ara a la misma hora.

En cuanto al rendimiento de Santi Castro, este fue su segundo tanto en siete presentaciones en el certamen italiano. Su anterior conquista la marcó el 20 de septiembre, en la victoria por 2-1 ante el Genoa. En total, lleva 13 gritos desde su arribo a principios de 2024. Todavía está lejos de replicar los ocho goles marcados en 36 duelos de la pasada Serie A, la mejor producción de su carrera en torneos locales.

Nacido el 18 de septiembre de 2004, Santi Castro tuvo su debut profesional con la camiseta de Vélez el 3 de agosto de 2021, con apenas 16 años. Fueron 64 sus actuaciones con el Fortín, en las que marcó en 9 ocasiones y brindó 2 asistencias, según datos del sitio especializado Transfermarkt.

*El resumen del partido