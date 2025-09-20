Deportes

El golazo de taco de Santiago Castro para la remontada del Bologna ante Genoa por la Serie A

El delantero de 21 años contribuyó a la segunda victoria de su equipo como local en igualdad de presentaciones

Santiago Castro tuvo su bautismo goleador en la presente edición de la Serie A con una jugada de colección que encaminó la remontada del Bologna ante Genoa para imponerse 2-1 como local en el Estadio Renato Dall’Ara y cosechó su segundo triunfo en cuatro presentaciones por el Calcio, que lo dejan en la octava colocación.

Todas las emociones llegaron en la última media hora de juego y la historia comenzó torcida para los Rossoblù por el tanto de Mikael Egill Ellertsson a los 63 minutos. Instantes antes, Nicolò Cambiaghi había reemplazado al argentino Benjamín Domínguez y su ingreso fue clave para llegar al empate. Un desborde del extremo izquierdo terminó en un centro a baja altura conectado por Castro con su taco para mandar la pelota a la red. Una definición con mucho atrevimiento que entró pegada a un palo y descolocó a un estático Nicola Leali, guardameta del Genoa.

Bologna dio vuelta el trámite en la agonía del compromiso disputado en la región de Emilia-Romaña. A los 93 minutos, todo el estadio reclamó una mano en el área de Valentín Carboni (entró a los 69′) y el árbitro Giuseppe Collu fue llamado desde el VAR, a cargo de Lorenzo Maggioni, para analizar la acción. Tras la revisión, cobró el penal cambiado por gol a instancias de Riccardo Orsolini en el octavo minuto de descuento.

*El resumen del triunfo de Bologna ante Genoa

El aporte de Santiago Castro le permitió marcar su primer tanto en la Serie A 2025/26 y registra una asistencia clave para vencer 1-0 al Como en la segunda fecha. Fue su tercer partido como titular de manera consecutiva, luego de ir al banco en la caída 1-0 ante Roma por la primera jornada en el Olímpico de la capital italiana.

Esa victoria contra el equipo de Nico Paz sumado al triunfo de este sábado lo dejó invicto como local en dos presentaciones (perdió con Milan en San Siro) y lo hizo escalar al octavo peldaño del campeonato con seis puntos, a 4 de la Juventus que ya jugó y es líder.

Además, el hombre de la selección argentina, de 21 años, llegó a su 12° grito en 58 presencias con Bologna desde su llegada a principios de 2024. Todavía está lejos de replicar los ocho goles marcados en 36 duelos de la pasada Serie A, la mejor producción de su carrera en torneos locales.

Santiago Castro buscará continuar por la senda positiva este jueves desde las 16 (hora argentina) ante el Aston Villa de Emiliano Dibu Martínez en Birmingham en el debut de su equipo en la UEFA Europa League. En la Fase Liga también se medirá al Friburgo de Alemania, FCSB de Rumania, Brann de Noruega, Salzburgo de Austria, Celta de España, Celtic de Escocia y Maccabi Tel Aviv de Israel.

La tabla de posiciones de la Serie A

