Deportes

SIC venció al CASI en el clásico de rugby y se metió en la final del URBA Top 12: la jugada que definió el partido

San Isidro Club venció a su eterno rival por 13-9 luego de un try penal y definirá el título ante Newman

Guardar

El SIC aseguró su pase a la final del URBA Top 12 tras imponerse por 13-9 en el clásico ante CASI, un duelo que se resolvió en los minutos finales y que le permitirá disputar el título frente a Newman la próxima semana. La definición se produjo en el estadio de CASI, conocido como La Catedral, donde la tensión y la intensidad dominaron cada instante del encuentro.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la paridad y la solidez defensiva de ambos equipos, que impidieron que alguno lograra imponer su juego durante la mayor parte del tiempo. En los primeros minutos, la presión por el pase a la final y la rivalidad histórica entre los clubes se reflejó en la actitud de los jugadores, que priorizaron el tackle y la recuperación rápida del balón. Ninguno de los dos conjuntos consiguió generar situaciones claras de try, lo que mantuvo el marcador ajustado.

La efectividad en los penales fue determinante en la primera mitad. Santiago Pavlovsky convirtió dos penales para el SIC, mientras que Juan Akemeier igualó transitoriamente para el CASI. El resultado parcial de 6-3 a favor del visitante reflejaba el predominio de las defensas sobre los ataques, una constante que se mantuvo tras el descanso.

En la segunda parte, el CASI logró revertir el marcador gracias a dos aciertos de Akemeier, que pusieron a su equipo al frente. Sin embargo, el SIC encontró la oportunidad de cambiar el rumbo del partido cuando su pack de forwards avanzó con potencia y Andrea Panzarini se desprendió en dirección al ingoal. En ese momento, Felipe Hileman detuvo la jugada con un tackle alto, lo que llevó al árbitro Pablo Deluca a sancionar un try-penal y mostrar tarjeta amarilla al apertura local. Esta acción resultó decisiva, ya que dejó al CASI con un jugador menos en un tramo clave del encuentro.

*El try penal del SIC ante CASI

El equipo local intentó descontar con un penal ejecutado por Akemeier, pero el intento fallido desde una posición favorable redujo las posibilidades de remontada. Con el tiempo en contra y la desventaja numérica, las esperanzas del CASI se desvanecieron progresivamente. Por su parte, el SIC supo administrar la ventaja y cerró el partido defendiendo en campo rival, mostrando una notable solidez colectiva. De este modo, el equipo alcanzó su quinta final en las últimas seis temporadas, consolidando su protagonismo en el rugby de Buenos Aires.

En cuanto a las formaciones, el CASI alineó a Facundo Scaiano, Juan Torres Obeid (capitán), Hugo García Rafael, Ignacio Larrague, Salvador Ochoa, Eduardo Sartori, Ignacio Torrado, Benjamín Rocca Rivarola, Joaquín Sánchez, Felipe Hileman, Jerónimo Tumbarello, Jerónimo Solveyra, Bruno Devoto, Benjamín Belaga y Juan Akemeier. Durante el segundo tiempo, ingresaron Alejo Lavayén, Tomás Phelan, Juan Albareda, Leonardo Mazzini, Ignacio Nieto Sánchez y Joaquín Sáez De Miera. El equipo fue dirigido por Oscar Murgier.

El SIC presentó a Marcos Piccinini, Ignacio Bottazzini, Benjamín Chiappe, Ciro Plorutti, Bautista Viero, Andrea Panzarini, Santos Fernández de Oliveira, Tomás Meyrelles, Mateo Albanese, Santiago Pavlovsky, Jacinto Campbell, Carlos Pirán (capitán), Nicanor Acosta, Timoteo Silva y Bernabé López Fleming. En la segunda mitad, ingresaron Franco Delger, Manuel Curuchaga, Alejo Daireaux y Francisco Calandra. El entrenador fue Eduardo Victorica.

Temas Relacionados

SICCASIrugbyURBA Top 12deportes-argentina

Últimas Noticias

Horacio Zeballos y Marcel Granollers van por un nuevo título en el ATP 500 de Basilea: a qué hora y cómo ver la final

Después de consagrarse en Roland Garros y el US Open, la pareja hispano-argentina irá por otra consagración tras vencer a los checos Petr Nourza y Patrik Rikl

Horacio Zeballos y Marcel Granollers

Polémica en la UFC: le hizo “piquete de ojos” a su rival, lo dejó fuera de combate y la pelea quedó en suspenso

El combate de peso pesado entre el inglés Tom Aspinall y el francés Ciryl Gane definía al campeón absoluto, pero no pudo completarse

Polémica en la UFC: le

“Le pegué a un piano como le pegan todos”: el problema de Colapinto en el final de la clasificación y la reacción de Briatore

Los Alpine volvieron a tener un mal rendimiento, pero el piloto argentino para colmo no pudo cerrar su último intento en la Q1 por una falla en el inicio de la vuelta

“Le pegué a un piano

Franco Colapinto largará último en el Gran Premio de México de Fórmula 1

El argentino sufrió el rendimiento de un Alpine que tendrá a Pierre Gasly iniciando en el 18° puesto. El sudamericano giró apenas una décima más lento que el francés

Franco Colapinto largará último en

Cristiano Ronaldo marcó en la victoria de Al Nassr y quedó a 50 de los 1000 goles: su ventaja en la batalla contra Messi

El portugués volvió a ser vital para su equipo, que acumula una racha de 10 triunfos seguidos e impone condiciones en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo marcó en la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron a los dos jóvenes

Encontraron a los dos jóvenes que habían desaparecido en la misma ciudad de Chubut donde buscan a la pareja de jubilados

La incertidumbre electoral también impulsó el precio de la carne

Vivir hasta los 100: el caso de June Lockhart y las claves de su longevidad

José C. Paz: un muerto y dos detenidos tras un enfrentamiento armado entre familias vecinas

El peso es la moneda del mundo que más cayó en lo que va del año

INFOBAE AMÉRICA
Entre la vida y la

Entre la vida y la muerte: cómo y por qué los cementerios de París celebran la existencia

Camila Sosa Villada: “En Argentina te enseñan cómo ser pobre y no cómo tener dinero”

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Trump condicionó un encuentro con Putin a que haya señales claras de paz en Ucrania: “No voy a estar perdiendo mi tiempo”

Crean células que logran revertir el envejecimiento cerebral y la pérdida de memoria en ratones

TELESHOW
Mirtha Legrand dejó sus clásicos

Mirtha Legrand dejó sus clásicos vestidos y sorprendió en su programa al lucir un conjunto de blusa y falda

La emoción de Carolina Baldini tras conocer a su primer nieto: “Te vi y sentí algo imposible de explicar”

Graciela Alfano confirmó que padece un brote de herpes zóster y habló de la situación que sufre: “Es realmente muy doloroso”

La Joaqui festejó su cumpleaños entre rosas, mascotas y amigas: las fotos con Nicki Nicole, Sofi Gonet y Tuli Acosta

Ricardo Darín recordó cómo le salvó la vida al Chino en un incendio: “Se le prendió fuego el cuarto y ni se había enterado”