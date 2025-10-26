SIC venció al CASI en el clásico de rugby y se metió en la final del URBA Top 12: la jugada que definió el partido

El SIC aseguró su pase a la final del URBA Top 12 tras imponerse por 13-9 en el clásico ante CASI, un duelo que se resolvió en los minutos finales y que le permitirá disputar el título frente a Newman la próxima semana. La definición se produjo en el estadio de CASI, conocido como La Catedral, donde la tensión y la intensidad dominaron cada instante del encuentro.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la paridad y la solidez defensiva de ambos equipos, que impidieron que alguno lograra imponer su juego durante la mayor parte del tiempo. En los primeros minutos, la presión por el pase a la final y la rivalidad histórica entre los clubes se reflejó en la actitud de los jugadores, que priorizaron el tackle y la recuperación rápida del balón. Ninguno de los dos conjuntos consiguió generar situaciones claras de try, lo que mantuvo el marcador ajustado.

La efectividad en los penales fue determinante en la primera mitad. Santiago Pavlovsky convirtió dos penales para el SIC, mientras que Juan Akemeier igualó transitoriamente para el CASI. El resultado parcial de 6-3 a favor del visitante reflejaba el predominio de las defensas sobre los ataques, una constante que se mantuvo tras el descanso.

En la segunda parte, el CASI logró revertir el marcador gracias a dos aciertos de Akemeier, que pusieron a su equipo al frente. Sin embargo, el SIC encontró la oportunidad de cambiar el rumbo del partido cuando su pack de forwards avanzó con potencia y Andrea Panzarini se desprendió en dirección al ingoal. En ese momento, Felipe Hileman detuvo la jugada con un tackle alto, lo que llevó al árbitro Pablo Deluca a sancionar un try-penal y mostrar tarjeta amarilla al apertura local. Esta acción resultó decisiva, ya que dejó al CASI con un jugador menos en un tramo clave del encuentro.

*El try penal del SIC ante CASI

El equipo local intentó descontar con un penal ejecutado por Akemeier, pero el intento fallido desde una posición favorable redujo las posibilidades de remontada. Con el tiempo en contra y la desventaja numérica, las esperanzas del CASI se desvanecieron progresivamente. Por su parte, el SIC supo administrar la ventaja y cerró el partido defendiendo en campo rival, mostrando una notable solidez colectiva. De este modo, el equipo alcanzó su quinta final en las últimas seis temporadas, consolidando su protagonismo en el rugby de Buenos Aires.

En cuanto a las formaciones, el CASI alineó a Facundo Scaiano, Juan Torres Obeid (capitán), Hugo García Rafael, Ignacio Larrague, Salvador Ochoa, Eduardo Sartori, Ignacio Torrado, Benjamín Rocca Rivarola, Joaquín Sánchez, Felipe Hileman, Jerónimo Tumbarello, Jerónimo Solveyra, Bruno Devoto, Benjamín Belaga y Juan Akemeier. Durante el segundo tiempo, ingresaron Alejo Lavayén, Tomás Phelan, Juan Albareda, Leonardo Mazzini, Ignacio Nieto Sánchez y Joaquín Sáez De Miera. El equipo fue dirigido por Oscar Murgier.

El SIC presentó a Marcos Piccinini, Ignacio Bottazzini, Benjamín Chiappe, Ciro Plorutti, Bautista Viero, Andrea Panzarini, Santos Fernández de Oliveira, Tomás Meyrelles, Mateo Albanese, Santiago Pavlovsky, Jacinto Campbell, Carlos Pirán (capitán), Nicanor Acosta, Timoteo Silva y Bernabé López Fleming. En la segunda mitad, ingresaron Franco Delger, Manuel Curuchaga, Alejo Daireaux y Francisco Calandra. El entrenador fue Eduardo Victorica.