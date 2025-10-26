Román Burruchaga va por la final y el título en el Challenger 125 de Costa do Sauípe

Román Burruchaga es el único argentino en carrera en el Challenger de Costa do Sauípe

A pesar de que la lluvia condicionó la jornada -y la frenó por completo dos días de la semana- y no permitió que se completen los siete encuentros estipulados en la modalidad de singles, el ATP Challenger 125 de Costa do Sauípe entró en etapa de definición. Este domingo, a partir de las 10:00, se disputarán las semifinales. A continuación de la definición de dobles, que iniciará no antes de las 13:30, los protagonistas saltarán nuevamente a la pista central para disputar el título del histórico certamen que regresó al circuito. Román Burruchaga, el único albiceleste en carrera, está entre los cuatro mejores y buscará estirar una destacada temporada.

La acción de este sábado comenzó con participación argentina en el Court Central. Allí, Andrea Collarini expuso una positiva actuación, pero no logró superar a uno de los favoritos al campeonato: Cristian Garín. El chileno, ex número diecisiete del escalafón mundial, lo venció con parciales de 6-1, 4-6 y 6-4 en dos horas de juego. El turno siguiente, en tanto, juntó a dos tenistas nacionales en un cotejo que prometía un alto nivel. Sin embargo, Román Burruchaga consiguió anular el estratégico y punzante estilo de Juan Manuel Cerúndolo en dos sets. El porteño de 23 años se adueñó de la victoria por 6-2, 6-3 y cosechó un nuevo éxito frente a un jugador que integra el lote de los cien mejores. En mayo, durante el Masters 1000 de Roma, el actual 128 del ranking se impuso sobre el español Pablo Carreño Busta (98) y el local Lorenzo Sonego (44).

A lo largo de esta semana, Román cedió tan solo un set y derrotó al local Joao Eduardo Schiessl y a su compatriota Santiago Rodríguez Taverna, además del menor de los hermanos Cerúndolo. Si bien la organización del torneo realizó el intento de disputar las semifinales ya durante la tarde, las precipitaciones volvieron a azotar a la ciudad que se ubica en el norte de Brasil y debieron ser movidas para la primera hora del domingo. Desde las 10:00, en el Court 2, el argentino se enfrentará a Juan Carlos Prado Ángelo. El boliviano, ex número uno del mundo juvenil, tiene 20 años y viene de alcanzar la definición del Challenger 75 de Cali hace dos semanas. Hasta el momento, en Costa do Sauípe, eliminó a tres pesos pesados del cuadro: el brasileño Thiago Monteiro, el español Carlos Taberner y al estadounidense Emilio Nava (92).

La zona superior del cuadro la ocupan dos extranjeros. En primero lugar, el mencionado Garín, verdugo de Collarini. El paraguayo Daniel Vallejo, por su parte, será su rival. El nacido en Asunción hace 21 años ingresó mediante un Special Exempt -excepción especial- luego de consagrarse campeón del Challenger 75 de Curitiba. Esta regla permite a un jugador ingresar directamente a dicha instancia de otro torneo sin tener que disputar la clasificación, aunque no tenga ranking suficiente para hacerlo, y se otorga cuando un jugador no puede participar en la qualy debido a que sigue compitiendo en la semana anterior en otro evento del circuito.

La jornada iniciará a las 10:00 en el Court Central con el duelo entre Garín y Vallejo. En paralelo, Burruchaga se medirá a Prado Ángelo por el segundo cupo a la gran final. Tras la definición de dobles, que previamente también deberá poner en juego las semifinales, los respectivos ganadores lucharán por el título de individuales. Cabe recordar que la actividad se podrá seguir a través de Challenger TV, la plataforma oficial de la categoría.