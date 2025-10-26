Deportes

Román Burruchaga va por la final y el título en el Challenger 125 de Costa do Sauípe

El porteño deberá superar dos instancias en un mismo día si quiere levantar un nuevo trofeo en 2025. Las precipitaciones condicionaron la actividad durante el sábado y en gran parte de la semana. Todos los detalles

Guardar
Román Burruchaga es el único
Román Burruchaga es el único argentino en carrera en el Challenger de Costa do Sauípe

A pesar de que la lluvia condicionó la jornada -y la frenó por completo dos días de la semana- y no permitió que se completen los siete encuentros estipulados en la modalidad de singles, el ATP Challenger 125 de Costa do Sauípe entró en etapa de definición. Este domingo, a partir de las 10:00, se disputarán las semifinales. A continuación de la definición de dobles, que iniciará no antes de las 13:30, los protagonistas saltarán nuevamente a la pista central para disputar el título del histórico certamen que regresó al circuito. Román Burruchaga, el único albiceleste en carrera, está entre los cuatro mejores y buscará estirar una destacada temporada.

La acción de este sábado comenzó con participación argentina en el Court Central. Allí, Andrea Collarini expuso una positiva actuación, pero no logró superar a uno de los favoritos al campeonato: Cristian Garín. El chileno, ex número diecisiete del escalafón mundial, lo venció con parciales de 6-1, 4-6 y 6-4 en dos horas de juego. El turno siguiente, en tanto, juntó a dos tenistas nacionales en un cotejo que prometía un alto nivel. Sin embargo, Román Burruchaga consiguió anular el estratégico y punzante estilo de Juan Manuel Cerúndolo en dos sets. El porteño de 23 años se adueñó de la victoria por 6-2, 6-3 y cosechó un nuevo éxito frente a un jugador que integra el lote de los cien mejores. En mayo, durante el Masters 1000 de Roma, el actual 128 del ranking se impuso sobre el español Pablo Carreño Busta (98) y el local Lorenzo Sonego (44).

A lo largo de esta semana, Román cedió tan solo un set y derrotó al local Joao Eduardo Schiessl y a su compatriota Santiago Rodríguez Taverna, además del menor de los hermanos Cerúndolo. Si bien la organización del torneo realizó el intento de disputar las semifinales ya durante la tarde, las precipitaciones volvieron a azotar a la ciudad que se ubica en el norte de Brasil y debieron ser movidas para la primera hora del domingo. Desde las 10:00, en el Court 2, el argentino se enfrentará a Juan Carlos Prado Ángelo. El boliviano, ex número uno del mundo juvenil, tiene 20 años y viene de alcanzar la definición del Challenger 75 de Cali hace dos semanas. Hasta el momento, en Costa do Sauípe, eliminó a tres pesos pesados del cuadro: el brasileño Thiago Monteiro, el español Carlos Taberner y al estadounidense Emilio Nava (92).

La zona superior del cuadro la ocupan dos extranjeros. En primero lugar, el mencionado Garín, verdugo de Collarini. El paraguayo Daniel Vallejo, por su parte, será su rival. El nacido en Asunción hace 21 años ingresó mediante un Special Exempt -excepción especial- luego de consagrarse campeón del Challenger 75 de Curitiba. Esta regla permite a un jugador ingresar directamente a dicha instancia de otro torneo sin tener que disputar la clasificación, aunque no tenga ranking suficiente para hacerlo, y se otorga cuando un jugador no puede participar en la qualy debido a que sigue compitiendo en la semana anterior en otro evento del circuito.

La jornada iniciará a las 10:00 en el Court Central con el duelo entre Garín y Vallejo. En paralelo, Burruchaga se medirá a Prado Ángelo por el segundo cupo a la gran final. Tras la definición de dobles, que previamente también deberá poner en juego las semifinales, los respectivos ganadores lucharán por el título de individuales. Cabe recordar que la actividad se podrá seguir a través de Challenger TV, la plataforma oficial de la categoría.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoChallenger de Costa do SauípeRomán BurruchagaTenis

Últimas Noticias

El escalofriante choque entre dos pilotos en la vuelta previa de una carrera de motociclismo que recorre el mundo

José Antonio Rueda y Noah Dettwiler fueron protagonistas de un episodio que preocupó a todos durante el GP de Malasia del Moto3

El escalofriante choque entre dos

Franco Colapinto largará desde el puesto 20 el Gran Premio de México de Fórmula 1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino cometió un error en la última vuelta rápida y no pudo avanzar en la Q1 de la clasificación. Lando Norris partirá desde la pole. Transmiten Disney+ y Fox Sports

Franco Colapinto largará desde el

Papu Gómez volverá a jugar tras dos años de suspensión: el misterio tras ser campeón del mundo que sigue sin resolverse desde Qatar 2022

El futbolista argentino quedó habilitado y tendrá su debut con el Padova de la segunda división italiana

Papu Gómez volverá a jugar

De qué equipo son hinchas los candidatos a diputados y senadores de las elecciones legislativas nacionales

Muchos de los políticos que aspiran a lograr un lugar en el Congreso son fanáticos del fútbol

De qué equipo son hinchas

SIC venció al CASI en el clásico de rugby y se metió en la final del URBA Top 12: la jugada que definió el partido

San Isidro Club venció a su eterno rival por 13-9 luego de un try penal y definirá el título ante Newman

SIC venció al CASI en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Choque y vuelvo en avenida

Choque y vuelvo en avenida General Paz: hay al menos dos heridos

Elecciones 2025, en vivo: comenzaron los comicios en todo el país

Cielo algo nublado y temperaturas agradables: cómo estará el tiempo durante las elecciones legislativas

Confirmaron que el cuerpo hallado en el lago Nahuel Huapi pertenecía al hombre de 60 años desaparecido en Bariloche

Rescataron más de 80 perros en estado de desnutrición que estaban encerrados en una casa de Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
¿Estamos entendiendo la profundidad de

¿Estamos entendiendo la profundidad de los cambios que está intentando Trump?

Trump manifestó su optimismo por lograr acuerdos “muy buenos” con Brasil durante su encuentro con Lula en Asia

Gracias a la IA, identificaron al “verdugo nazi” que aparece en una de las fotos más aterradoras del Holocausto

EEUU y China ultimaron los detalles finales del acuerdo comercial antes de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

País en venta: el dictador Ortega entregó más del 5% del territorio de Nicaragua a China

TELESHOW
Marcela Baños y el efecto

Marcela Baños y el efecto que tuvo en ella poder contar el abuso sexual que sufrió: “No me arrepiento, me hizo re bien”

Mariano Martínez, entre el homenaje a Attaque 77 y el romance con Valeria Lynch: “En la relación, la joven es ella”

Lissa Vera le respondió a Lourdes Fernández tras su llamativo descargo: “Si me está peleando es porque está bien”

Mirtha Legrand reveló cuál es su mayor miedo y sorprendió a sus invitados en medio de su programa

Rodrigo de Paul acompañó a Tini Stoessel en la primera fecha de Futttura: saludos, sonrisas y emoción