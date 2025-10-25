Grave accidente en el Supercars de Australia: un piloto se despistó, chocó contra un muro e hirió a cuatro fotógrafos

El accidente de Brodie Kostecki en Supercars

El circuito urbano de Surfers Paradise, en Australia, fue escenario de un grave incidente durante la clasificación del Supercars Gold Coast 500, cuando el piloto Brodie Kostecki impactó su vehículo contra un muro de neumáticos, provocando que cuatro fotógrafos sufrieran lesiones y debieran ser trasladados a un hospital para una evaluación completa.

El accidente se produjo cuando Kostecki, campeón de Supercars en 2023, realizaba su segunda vuelta en la segunda sesión de clasificación al mando de su Ford Mustang del equipo Dick Johnson Racing. El corredor perdió el control en el primer complejo de curvas y colisionó de frente contra la barrera, justo en la zona donde se encontraban los fotógrafos, quienes resultaron heridos al estar ubicados detrás del muro de concreto.

De acuerdo con la información proporcionada por Supercars, dos de los fotógrafos sufrieron lesiones en los tobillos, uno presentó una lesión en el codo y el cuarto recibió un golpe en la cabeza. La organización detalló que, tras el incidente, “los cuatro están conscientes, conversando, en estado muy estable y serán trasladados al hospital para una evaluación adicional. Todos se encuentran en condición estable”. Además, la entidad agradeció la rápida y profesional intervención de los voluntarios, oficiales y equipos médicos que atendieron la emergencia.

Así quedó el auto de Brodie Kostecki

Como medida inmediata, Motorsport Australia implementó restricciones en el acceso de fotógrafos a esa zona específica del circuito para el resto del evento, con el objetivo de reforzar la seguridad tras lo sucedido.

El propio Kostecki resultó ileso en el accidente. Tras el choque, expresó su preocupación por el estado de quienes se encontraban tras la barrera: “Físicamente estoy bien, pero espero que las personas detrás de la barrera estén bien. Recibí noticias de que hubo personas heridas allí”, declaró el piloto según recogió Motorsport.com.

Cabe señalar que en la primera tanda ya había dañado la parte delantera izquierda de su vehículo, lo que condicionó su rendimiento y lo dejó en la decimosexta posición, fuera del grupo de los diez mejores que avanzaron a la Top 10 Shoot Out de la tarde. En esa instancia, Ryan Wood del equipo Walkinshaw Andretti United se quedó con la pole position.

Como consecuencia del accidente y los daños sufridos por el auto, Kostecki no participó en la primera carrera de 250 kilómetros programada para la tarde del sábado. El equipo tomó la decisión de retirar el coche del circuito y trasladarlo al taller de Pace Innovations, empresa encargada de la construcción y reparación de chasis de Supercars, con la intención de que el Dick Johnson Racing y Pace trabajen en la reparación y el vehículo pueda estar listo para la competencia del domingo, también de 250 kilómetros. El proceso comenzó en el taller de Staplyton, donde el propio Kostecki y su equipo desmontaron el coche.

El Supercars Championship es un campeonato de automovilismo de turismos que se disputa principalmente en Australia y Nueva Zelanda desde 1960. La categoría surgió a partir del Campeonato Australiano de Turismos y, tras diversas etapas y regulaciones, se consolidó alrededor de la rivalidad entre Ford y Holden, que actualmente continúa entre Ford y Chevrolet.

El certamen emplea vehículos de altas prestaciones, con chasis tubulares y motores V8, y ha pasado por distintas reglamentaciones técnicas que buscan mantener paridad competitiva y reducir costos. Además, es uno de los principales eventos deportivos en Oceanía.

El evento de Gold Coast marca el inicio del nuevo sistema de Finales de Supercars, en el que diez pilotos compiten por el título de 2025. Al término de la carrera del domingo, tres de ellos quedarán eliminados de la contienda.