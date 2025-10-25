Acertó una patada en el rostro de su rival y protagonizó uno de los KO más brutales del año en la UFC: “Simplemente lo lancé”

El KO de Quillan Salkilld a Nasrat Haqparast

Un giro inesperado marcó el cierre de los combates preliminares en el UFC 321, cuando Quillan Salkilld logró un knockout que quedará registrado en la memoria de los aficionados. El luchador australiano, quien aceptó el desafío de competir en la velada celebrada en Emiratos Árabes Unidos con escaso tiempo de preparación, se impuso de manera contundente ante Nasrat Haqparast al conectar una patada a la cabeza en el primer asalto.

La pelea comenzó con una ofensiva decidida por parte de Haqparast, quien presionó a Salkilld desde los primeros instantes sobre el octágono. El australiano respondió intentando llevar el combate al suelo mediante varios intentos de derribo, pero el peleador afgano logró neutralizar cada uno de estos movimientos, manteniendo la contienda en pie y en constante tensión.

Ambos peleadores, que aceptaron el enfrentamiento con apenas diez días de antelación, llegaron en buena forma física y mostraron disposición para intercambiar golpes desde el inicio. Haqparast intentó tomar la iniciativa con combinaciones de boxeo precisas, mientras que Salkilld, conocido por su destreza en el combate de pie, respondió con confianza.

La secuencia del espeluznante KO

La resolución llegó de forma fulminante. Salkilld ejecutó una patada precisa a la cabeza de su oponente, lo que le otorgó una victoria significativa para su trayectoria profesional y generó una reacción inmediata en el público presente en el Etihad Stadium. Incluso, los especialistas ya nominaron a la acción como una de las resoluciones más impactantes del año. “La patada a la cabeza más limpia que veras. ¡Qué nocaut!“, escribió la cuenta oficial de la UFC al compartir el video.

El impacto fue tal que Haqparast permaneció más de tres minutos inconsciente sobre el octágono, un hecho que encendió las alarmas en el recinto y entre los organizadores del evento.

La organización de la UFC intervino rápidamente para garantizar la seguridad del luchador afgano. Un equipo médico lo asistió y lo trasladó a los vestuarios para realizar una evaluación exhaustiva de su estado. Finalmente, Haqparast, de 30 años, fue declarado fuera de peligro tras los exámenes médicos, según detalló Mundo Deportivo.

Tras el combate, Salkilld expresó su satisfacción y aspiraciones futuras: “Estoy feliz de estar aquí. Diez días de aviso... que termine así, creo que merezco un bono al cien por ciento. Simplemente lo lancé y gracias a Dios conectó. Un rival clasificado dentro del top 15 sería genial. Tengo la mira puesta en el top 15 del ranking”.

Este resultado permitió a Salkilld, de 25 años, mejorar su récord en la organización a 3-0, consolidándose como una de las promesas emergentes en una de las categorías más competitivas del deporte. La contundencia de su victoria ante un oponente experimentado como Haqparast refuerza sus aspiraciones de acceder a combates de mayor relevancia en el futuro inmediato. Además, elevó su registro profesional a 10 victorias y 1 derrota.

El debut de Salkilld en la UFC tuvo lugar el 8 de febrero de 2025 ante el indio Anshul Jubli. En aquella oportunidad, también se llevó los reflectores de la velada, ya que acabó con su rival en solo 20 segundos. Su segundo combate fue el 7 de junio, cuando se midió con Yanal Ashmouz. Allí, se impuso por la decisión unánime de los jueces al cabo de los tres rounds.

La velada de UFC 321 no solo estuvo marcada por este nocaut, sino también por una cartelera principal encabezada por el combate por el título indiscutido de peso pesado entre Tom Aspinall y Ciryl Gane. El evento incluyó, además, una pelea coestelar por el cinturón de peso paja femenino entre Virna Jandiroba y Mackenzie Dern, así como enfrentamientos destacados en las divisiones gallo, pesado y semipesado, con nombres como Umar Nurmagomedov, Mario Bautista, Alexander Volkov, Jailton Almeida, Aleksandar Rakic y Azamat Murzakanov.