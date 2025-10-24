La fuerte confesión de una ex figura de Boca Juniors y River Plate: “No tengo rodillas, apenas puedo caminar”

La confesión de la Bruja Berti: "De pedo camino"

Sergio Berti se inició en el fútbol en Boca Juniors, pero rápidamente pasó a River Plate, donde consiguió una pila de títulos con algunos préstamos a Europa en medio (Parma de Italia y Zaragoza de España). Su carrera se extendió hasta 2002, cuando colgó los botines con la camiseta de Barcelona de Ecuador. Además, disputó dos partidos con la selección argentina en la Copa del Mundo Francia 1998: ante Croacia por fase de grupos y contra Inglaterra en octavos de final. El fútbol hizo estragos con su físico y hoy, a más de dos décadas de su retiro, confesó que tiene fuertes dolores que lo acompañan día a día.

“No juego más. No puedo. No tengo rodillas. No tengo… es todo hueso con hueso, prácticamente. No tengo cartílago, es muy doloroso”, confesó la Bruja, que descartó la propuesta de entrar a la cancha para participar de un partido de leyendas de River, en una entrevista con La Página Millonaria. Su estado físico llevó la nota de un tinte cómico al gesto adusto: “Sinceramente, de pedo camino. En serio, camino con mucho dolor. Habrá que pensar en un futuro no muy lejano, que viste que ahora la ciencia puede hacer un cambio y poner una rodilla nueva. Bueno, ahí, vemos”.

Berti también contó detalles de lo que fue su salida del Xeneize para llegar a Núñez: “Podría decirse que me escapé de Boca para jugar en River. Yo ahí no me iba a quedar y surgió esta posibilidad, obviamente asesorado. No era un paso fácil de dar. Mascardi me quería comprar y Menotti me había recomendado a Passarella, así sucedió. Fui a una renuón en un bar, estaba sentado esperando cuando llegó un auto alemán de dos puertas. Pensé si me escondía o lo afrontaba. Estoy hablando de Daniel Passarella. Me dijo que era el jugador qeu necesitaba, que si me animaba a jugar en River. Mi respuesta fue ‘¿cuándo empiezo?’“.

Por otra parte, el ex talentoso mediocampista ofreció un análisis detallado sobre el presente del club y la gestión de Marcelo Gallardo: “Tal vez falló o no le han rendido los refuerzos como él esperaba, más allá de que alguno anduvo bien, y tuvo que recurrir a otras cosas. Ahí es donde él a lo mejor necesita un grupo de gente de su confianza que le haga el scouting de ver bien a los jugadores antes de que lleguen a River. Porque no es fácil venir acá”.

En cuanto al desarrollo de futbolistas surgidos de la cantera, Berti destacó la importancia de potenciar la cantera como una de las claves históricas del éxito de River: “A él le ha dado mucho resultado el tema de las inferiores. River ha prestado jugadores, han vuelto, han sido figuras, los ha vendido bien y creo que hoy, o históricamente, River siempre sacó jugadores de inferiores que le han dado muchos resultados. Tiene un departamento de fútbol amateur donde se trabaja más que bien. Hay un montón de chicos ahora”.

Al abordar el tema de la inversión económica, restó importancia a las cifras y puso el foco en la calidad y características de los jugadores: “Yo no miro los millones de dólares, sí miro la característica de jugadores y yo creo que hay jugadores que por ahí vos traés de afuera cuando acá (inferiores) tenés las mismas características. Entonces, ahí es donde hay que hacer bien las evaluaciones”.

A pesar de las críticas que recibió Gallardo en los últimos tiempos, Berti expresó su respaldo al entrenador y su convicción de que es la persona indicada para revertir la situación: “Lo que ha hecho en River es innegable. Como también te digo que a pesar de que últimamente no la ha estado tal vez o no sé si la ha estado pasando mal, porque no creo que la haya estado pasando mal, pero que ha recibido ciertas críticas. Creo que es la persona la que hoy puede sacar a River o llevar a River a donde él lo llevó”.