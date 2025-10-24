Deportes

Fin del reinado de LeBron James y sorpresas en la lista: quién es el basquetbolista mejor pago de la NBA

La leyenda de Los Angeles Lakers fue desplazado de la cima del ranking tras 11 años

Stephen Curry desplazó a LeBron
Stephen Curry desplazó a LeBron James y se convirtió en el mejor pago de la NBA (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

La temporada 2025-2026 de la NBA marca un nuevo capítulo en el juego financiero del baloncesto. Según un informe de Forbes, Stephen Curry lidera el ranking de los jugadores mejor pagos de la NBA, poniendo fin a más de una década de hegemonía de LeBron James en la cima de los ingresos. El top ten proyecta ingresos por 902 millones de dólares antes de impuestos y tarifas. Este aumento representa una suba del 15% respecto al año anterior y establece un nuevo techo en la historia salarial de la liga.

El primer puesto lo ocupa Stephen Curry, base de los Golden State Warriors, quien alcanzará ingresos estimados en 159,6 millones de dólares entre salario, patrocinios y negocios. De acuerdo con la revista financiera, ningún jugador de la NBA había alcanzado una cifra similar en el ranking anual realizado por la publicación desde hace 15 años. Sólo cuatro atletas activos han llegado a sumar nueve cifras por sus ingresos fuera del deporte, entre ellos Curry, junto con figuras como Tiger Woods y Roger Federer.

LeBron James fue desplazado de
LeBron James fue desplazado de la cima del ranking tras 11 años de reinado (AP Foto/Mark J. Terrill)

LeBron James, que mantuvo el primer lugar por 11 temporadas, se ubica en el segundo puesto con un estimado de 137,6 millones de dólares. James, actualmente en su temporada número 23 con Los Angeles Lakers, abandona el liderazgo pero sigue sumando contratos publicitarios con marcas globales y continúa desarrollando proyectos empresariales que lo colocan como una de las caras más reconocidas de la NBA.

El tercer escalón del podio es para Kevin Durant, flamante fichaje de los Houston Rockets, con 104,3 millones de dólares. Durant ha diversificado sus ingresos a través de contratos publicitarios con firmas con algunas empresas e inversiones en diferentes sectores.

Kevin Durant, flamante incorporación de
Kevin Durant, flamante incorporación de los Houston Rockets, cierra el podio de los mejores pagos de la NBA (Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

El informe destaca la distribución de los ingresos: mientras la suma salarial total de los diez primeros alcanza los 522 millones de dólares, la cifra generada fuera de la cancha llega a los 380 millones. Entre las fuentes principales de estos ingresos externos aparecen patrocinios, dividendos por emprendimientos personales y acuerdos publicitarios.

Dentro del top 10, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ocupa el cuarto lugar, con 99,1 millones de dólares. El griego, bicampeón de la NBA, refuerza su posicionamiento como uno de los jugadores más globales de la liga, respaldado por una marca personal que ya reúne una decena de contratos con compañías internacionales.

El quinto puesto pertenece a Jayson Tatum, estrella de los Boston Celtics, que registró ingresos de 79,1 millones de dólares. Tatum atravesó una grave lesión en el tendón de Aquiles, pero mantiene su presencia en campañas de empresas y participa en proyectos vinculados a la universidad de Duke.

Entre los jugadores en la segunda mitad del ranking aparecen Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves, 65,6 millones de dólares), Joel Embiid (Philadelphia 76ers, 65,2 millones de dólares), Jimmy Butler (Golden State Warriors, 65,1 millones de dólares), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder, 63,3 millones de dólares) y Nikola Jokic (Denver Nuggets, 63,2 millones de dólares).

Según Forbes, la presencia de Curry en la cima se sostiene gracias a un contrato récord con los Warriors (59,6 millones de dólares por la temporada) y a los distintos negocios gestionados a través de la firma Thirty Ink, que reportó 173,5 millones de dólares en ingresos en 2024. A esto suma acuerdos publicitarios y el crecimiento de Curry Brand, una división de Under Armour dedicada a productos deportivos.

James, por su parte, mantiene convenios de patrocinio con Nike, DraftKings y Amazon y recientemente incursionó en inversiones en el sector de las apuestas deportivas. Además, su línea de productos de cuidado personal The Shop amplió su presencia comercial. Durant, tras hallar estabilidad contractual con los Rockets, complementa su salario con actividades empresariales y anunció inversiones en el club Paris Saint-Germain y la empresa de bebidas Spindrift. La publicación señala que también recuperó acceso a fondos en criptomonedas tras resolver un incidente con Coinbase.

El top 10 de los jugadores mejor pagos de la NBA en 2025

  1. Stephen Curry – 159,6 millones de dólares
  2. LeBron James – 137,6 millones de dólares
  3. Kevin Durant – 104,3 millones de dólares
  4. Giannis Antetokounmpo – 99,1 millones de dólares
  5. Jayson Tatum – 79,1 millones de dólares
  6. Anthony Edwards – 65,6 millones de dólares
  7. Joel Embiid – 65,2 millones de dólares
  8. Jimmy Butler – 65,1 millones de dólares
  9. Shai Gilgeous-Alexander – 63,3 millones de dólares
  10. Nikola Jokic – 63,2 millones de dólares

