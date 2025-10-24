En medio del escándalo, otro partido increíble en la NBA: los 50 puntos que no alcanzaron para derrotar a Curry

La NBA vivió una noche de impacto doble: mientras el entorno seguía sacudido por las noticias extradeportivas (el entrenador Chauncey Billups y el jugador Terry Rozier fueron detenidos por el FBI tras una investigación por apuestas ilegales), en la cancha se desarrolló uno de los encuentros más emocionantes de la semana. Golden State Warriors superó por 137-131 a Denver Nuggets tras una prórroga, en una jornada en la que la actuación estelar de Stephen Curry eclipsó el récord personal de Aaron Gordon.

El partido presentó actuaciones memorables. Stephen Curry, que rompió el reinado de LeBron James y se convirtió en el basquetbolista mejor pago del planeta, fue el eje de la ofensiva local al anotar 42 puntos, incluir 6 rebotes, 7 asistencias, 3 robos y un tapón. Fue el líder natural en los momentos decisivos, forzando la prórroga con un triple a cinco segundos del cierre del tiempo reglamentario y asegurando la victoria con otro triple y tiros libres claves en los minutos extra.

Del otro lado, Aaron Gordon firmó una línea estadística histórica: 50 puntos con 17 de 21 en tiros de campo y 10 de 11 en triples. Inició el partido con ocho triples consecutivos. El décimo triple, convertido a 26 segundos del final, puso a Denver al frente y coronó una actuación ofensiva pocas veces vista. Gordon igualó marcas históricas, ubicándose junto a nombres como Michael Jordan, Kyrie Irving, Anthony Davis, Elgin Baylor y Wilt Chamberlain, todos con 50 puntos en el debut del calendario.

Stephen Curry eclipsó la actuación de Aaron Gordon (Credit: Bob Kupbens-Imagn Images)

Nikola Jokic aportó un triple-doble valioso para los Nuggets con 21 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias, aunque el equipo visitante no logró sostener la ventaja en los minutos finales y durante el tiempo adicional.

Golden State, que venía en desventaja a falta de menos de cuatro minutos, logró revertir la historia con una alineación sorpresiva. En ese desenlace, el entrenador Steve Kerr lanzó una formación más alta de lo habitual compuesta por Curry, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Draymond Green y el recién llegado Al Horford, quien inauguró la prórroga con un triple desde la esquina. La apuesta funcionó: la defensa fue más sólida, el rebote mejoró y la capacidad anotadora no se resintió gracias a la inspiración de Curry y la eficacia de Butler, quien también sumó un triple clave restando 41 segundos para el final del tiempo suplementario.

El cierre del tiempo reglamentario resultó vibrante. Tras el triple de Gordon que parecía sentenciar el juego, Curry respondió con un tiro largo tras pantalla que empató el partido. La reacción anímica y deportiva consolidó la moral de los Warriors, que dominaron la prórroga con un parcial de 12-2. Esta gestión en los instantes definitorios permitió que Golden State mantuviese el invicto y extendiera su marca a 2-0 en el inicio del campeonato.

Aaron Gordon marcó 50 puntos, pero no le alcanzó a Denver Nuggets (Credit: Bob Kupbens-Imagn Images)

La actuación de Gordon no solo superó el récord interno de franquicia para partidos de apertura, establecido por Alex English con 47 puntos en 1985, sino que igualó el récord de Terry Rozier de 10 triples en un primer juego de temporada. Gordon, quien la temporada anterior había lanzado para un 43,6% de efectividad desde la larga distancia, nunca había encestado más de siete triples en un partido. Con su desempeño pasó a formar parte del selecto grupo de jugadores que consiguieron 10 triples en un encuentro que terminó en derrota.

Por su parte, Stephen Curry se consolidó como el factor diferencial de un conjunto que busca volver a figurar entre los candidatos al título. Su gestión de las ofensivas determinantes y su capacidad para responder bajo presión quedaron en primer plano. Según lo reconoció Draymond Green, “cuanto más grande es el momento, más se eleva. Es un tipo tranquilo... pero le encanta el espectáculo. Siempre que hay un espectáculo que dar, lo hace”.

El resultado dejó a Denver con registro de 0-1 y a los Warriors en la cima de la clasificación en este arranque de temporada. Los Nuggets ya preparan su siguiente compromiso en casa, donde se medirán frente a Phoenix Suns.