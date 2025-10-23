Los detalles de la red criminal que sacude a la NBA: estafas millonarias, vínculos con la mafia y el video que levantó sospechas

Chauncey Billups, entrenador de Portland Blazers en la NBA fue detenido sospechado de integrar una red criminal de apuestas ilegales (John Hefti-Imagn Images/File Photo)

El escándalo de apuestas ilegales sacude a Estados Unidos y a la NBA, ya que dos de sus figuras fueron arrestadas por supuestos vínculos a la actividad delictiva. El entrenador de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el jugador de Miami Heat Terry Rozier quedaron detenidos luego de una investigación del FBI en la que se desentrañó una red criminal que estafó por millones de dólares.

El fiscal estadounidense Joseph Nocella dijo en una conferencia de prensa que Billups, de 49 años, era una de las más de 30 personas acusadas por su presunta participación en una “trama nacional para amañar partidas ilegales de póker” que utilizaba “alta tecnología para hacer trampas”. Además, el director del FBI, Kash Patel, aportó que se involucran a miembros familiares de la organización mafiosa siciliana La Cosa Nostra. El ex jugador campeón de la NBA con Detroit Pistons en 2004, MVP de las finales y miembro del Salón de la Fama fue detenido en Oregón, horas después que dirigiera el partido que los Blazers perdieron ante Minnesota Timberwolves en su estreno de temporada.

Por su lado, la comisaria de Nueva York, Jessica Tisch, brindó detalles acerca de cómo operaba la red criminal en la que se acusa a Billups de ser parte. “Había barajadoras personalizadas que podían leer las cartas, barajas con códigos de barras y cámaras ocultas integradas en las mesas y en los accesorios de iluminación”, explicó la funcionaria, según declaraciones difundidas por la agencia AFP. “Las víctimas creían que estaban sentadas en una mesa justa. En cambio, les estafaron millones”, continuó.

El jugador de Miami Heat fue arrestado por estar involucrado en apuestas ilegales

En cuanto al arresto de Rozier, el base de 31 años de los Miami Heat, también hay acusaciones contundentes que tienen que ver con su desempeño en el equipo para beneficiar a apostadores. “Participó en una de las tramas de corrupción deportiva más descaradas desde que las apuestas deportivas online se legalizaron ampliamente en Estados Unidos”, afirmó el fiscal Nocella y también vinculó al ex jugador Damon Jones en la trama. La describió como “una conspiración interna de apuestas deportivas que explotaba información confidencial sobre los atletas y equipos de la NBA”.

En uno de los videos que se viralizaron en las redes sociales se muestra un compilado de jugadas protagonizadas por Rozier en un partido frente a Cleveland Cavaliers en la temporada 2024/25 de la NBA en el cual el jugador del Miami Heat comete pérdidas de balón insólitas y ejecuta malos lanzamientos que generaron las sospechas de amaño.

La comisaria Tisch brindó más explicaciones del accionar de Rozier y citó un ejemplo de cuando el jugador pertenecía a los Charlotte Hornets y disputó un partido el 23 de marzo de 2023. “Dejó en claro a sus cómplices que tenía previsto abandonar el partido antes de tiempo con una supuesta lesión”, detalló. Con esa información, los miembros del grupo apostaron más de 200.000 dólares sobre su rendimiento en el partido. La cuestión es que el basquetbolista finalmente abandonó la cancha tras solo nueve minutos, y esas apuestas se pagaron, generando decenas de miles de dólares de ganancia.

No obstante, el abogado de Terry Rozier -no participó del partido que el Heat perdió con Orlando Magic por una lesión-, defendió al jugador. “Los fiscales parecen estar creyendo en fuentes espectacularmente increíbles en lugar de basarse en pruebas reales de irregularidades”, expresó en un comunicado James Trusty. Y agregó: “Terry fue absuelto por la NBA y estos fiscales han reabierto ese caso inexistente. No es un apostador, pero no le da miedo luchar y espera ganar esta batalla”. Cabe destacar que la liga de básquet norteamericana prohíbe que los jugadores realicen apuestas deportivas dentro de la competencia.

Por último, el fiscal federal Nocella sumó que la acusación en el caso de apuestas deportivas estaba relacionada con la detención el año pasado de un ex jugador de la NBA, Jontay Porter, de los Toronto Raptors, que fue expulsado de por vida de la liga por su participación en un escándalo de apuestas. Porter, de 25 años, fue acusado de realizar apuestas relacionadas con su rendimiento en la cancha. Se ha declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y está a la espera de sentencia.

Terry Rozier en la mira por un escándalo de apuestas ilegales en la NBA (Reggie Hildred-Imagn Images/File Photo)

El comunicado de la Asociación de Jugadores de la NBA (NBPA):

La NBPA emitió la siguiente declaración con respecto a las acusaciones contra Terry Rozier, Chauncey Billups y Damon Jones.

“La integridad del juego es primordial para los jugadores de la NBA, pero también lo es la presunción de inocencia, y ambas se ven obstaculizadas cuando se abusa de la popularidad de los jugadores para llamar la atención. Nos aseguraremos de que nuestros miembros estén protegidos y se les concedan sus derechos procesales a lo largo de este proceso”, precisaron en el comunicado.