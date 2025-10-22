La millonaria cosecha que lograron Racing y Lanús en las copas: la suma que alcanzarían si pasan a la final de la Libertadores y Sudamericana

En las últimas horas la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) publicó en sus redes sociales los impactantes montos que llevan acumulados los semifinalistas tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. Los clubes argentinos en arribar a esta instancia son Racing y Lanús, quienes se ilusionan con aumentar lo recaudado en sus arcas y también sus vitrinas con más palmarés internacionales.

Los premios acumulados por los semifinalistas de la Copa Libertadores

En la Copa Libertadores, el reparto de premios alcanzó cifras millonarias para los clubes que avanzaron hasta las semifinales de la actual edición. Cada uno de los cuatro conjuntos en arribar a esta instancia ya percibió un monto superior a los 8.000.000 de dólares estadounidenses, incluyendo los premios por la fase de grupos, octavos de final, cuartos de final y el acceso a la penúltima ronda. El que más recaudó fue Palmeiras, con un total de 10.230.000 de dólares. Luego lo sigue Racing, con 9.570.000, Liga de Quito (9.240.000) y Flamengo (9.240.000). Vale recordar que el campeón se alzará con 24 millones de dólares y el subcampeón recibirá 7 millones.

La Academia llegó a esta instancia gracias a quedarse con el primer puesto del Grupo E (superando a Fortaleza de Brasil, Atlético Bucaramanga de Colombia y Colo Colo de Chile). Luego, en octavos de final, eliminó a Peñarol de Uruguay al caer 1-0 en Montevideo e imponerse por 3-1 en el Cilindro de Avellaneda. Y en cuartos de final superó 1-0 en ambos juegos al Vélez de Guillermo Barros Schelotto.

Los dirigidos por Gustavo Costas abrirán su serie este miércoles ante el Mengao en el mítico Maracaná. La revancha se llevará adelante el 29 de octubre, en el Cilindro de Avellaneda. La otra serie comenzará a escribir su historia este jueves, cuando Liga de Quito reciba a Palmeiras en el Rodrigo Paz Delgado. Luego se verán las caras el 30 de octubre, en el Allianz Parque de San Pablo.

Los premios acumulados por los semifinalistas de la Copa Sudamericana

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, los premios acumulados hasta semifinales representan una cifra significativa para los equipos participantes.

Los que más llevan recaudado son Universidad de Chile (6.590.000) e Independiente del Valle (6.260.000), ya que ambos disputaron la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen que brinda mayores ingresos. Atlético Mineiro lleva acumulado 3.370.000 y Lanús un total de 3.345.000. El ganador de este torneo se quedará con 6.500.000 de la moneda estadounidense y el subcampeón recibirá 2.000.000.

El trayecto del Granate en la Sudamericana mostró una regularidad competitiva que se tradujo en resultados y premios. El equipo lideró el Grupo G superando a Vasco da Gama (Brasil), Melgar (Perú) y Academia Puerto Cabello (Venezuela). Posteriormente, eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero en octavos de final tras una definición por penales. En cuartos de final, Lanús logró dejar afuera a Fluminense luego de igualar 1-1 en el estadio Maracaná, capitalizando el triunfo por 1-0 conseguido en La Fortaleza en la ida.

El club bonaerense se prepara ahora para disputar ante un representativo chileno un lugar en la final, con el incentivo de seguir sumando premios y crédito internacional.

La ida será este jueves en el Estadio Nacional de Santiago, mientras que todo se definirá el jueves 30 de octubre en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Por la otra parte del cuadro, Independiente del Valle y Atlético Mineiro igualaron 1-1 en el Estadio Banco Guayaquil. La vuelta será el 28 de octubre, en el Arena MRV de Belo Horizonte.