Pileta, cocina, tacos y tragos: las fotos y videos del singular día de Franco Colapinto en México

La actividad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no se detiene. Tras el paso por el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el argentino se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se llevará adelante el Gran Premio de México del 24 al 26 de octubre.

Antes de sus compromisos en la pista, el ídolo popular aprovechó su jornada libre para compartir un momento con su círculo íntimo en el que se lo vio muy relajado en una pileta, exponiendo sus atributos gastronómicos en la cocina y disfrutando de unos tragos en la capital azteca.

“Día de descanso antes de empezar con todo”, escribió el piloto en su cuenta de Instagram. Y subrayó: “¡Qué lindo es México! Lo extrañaba mucho ¡Gracias @oomandarina por recibirnos y enseñarme a hacer tacos! Mi lugar favorito del mundo“.

La expectativa en torno al futuro de Franco Colapinto en la Máxima se intensifica en la Ciudad de México, donde protagonizará dos eventos públicos en el marco de la vigésima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. La posibilidad de que se confirme su incorporación como piloto titular de Alpine para la próxima temporada ha generado un clima de anticipación tanto entre los fanáticos como en el entorno del automovilismo internacional.

El argentino participará en un acto institucional organizado por el Grupo Renault, principal accionista del BWT Alpine Formula One Team. El evento reunirá a todos los pilotos de la escudería y contempla una conferencia de prensa conjunta entre todos los protagonistas. Más tarde, asistirá a una actividad promocional en un hotel de la capital mexicana, organizada por el sponsor argentino que lo respalda como patrocinador en la máxima categoría del automovilismo.

La presencia pública de Colapinto en estos eventos ha alimentado las especulaciones sobre la inminencia de un anuncio oficial respecto a su continuidad en la parrilla de la F1 para el próximo año. Aunque todo indica que la confirmación llegará recién antes del Gran Premio de Brasil.

El proceso de selección del segundo piloto de Alpine para 2026 fue abordado semanas atrás por Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería. El directivo italiano anticipó que la elección se definiría entre Colapinto y el estonio Paul Aron, quien este viernes tendrá la oportunidad de conducir el monoplaza de Pierre Gasly durante la primera práctica libre en el autódromo Hermanos Rodríguez. Según la estimación de Briatore, la decisión se anunciaría entre finales de octubre y principios de noviembre. No obstante, parece un hecho la continuidad del argentino, que disfruta de su presente en el Gran Circo, pese a los problemas del monoplaza del elenco francés.

