El Dream Team que prepara el Inter Miami tras la renovación de Messi: el jugador “cerrado” y las estrellas que suenan

El capitán de la selección argentina rubricó su continuidad en el conjunto rosa, que todavía está en carrera por el título en la MLS, pero ya piensa a futuro

El delantero, de 38 años,
El delantero, de 38 años, terminó como máximo goleador de la fase regular de la MLS, con 29 conquistas (AP Foto/Lynne Sladky)

“Me hace muy feliz quedarme acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir”. Con esas palabras, Lionel Messi acompañó el anuncio de la renovación de su contrato con el Inter Miami, que sería hasta 2028. Así, si se confirma la extensión del acuerdo, se mantendría activo hasta los 41 años. Magia a largo plazo.

Y Las Garzas, que este viernes comenzarán a desandar el camino de los playoffs de la MLS ante Nashville, quieren continuar rodeándolo de material que lo haga sentir cómodo, que le permita exhibir su potencial. La inminente salida de Sergio Busquets y Jordi Alba -ambos anunciaron su retiro al final de la temporada- marca el inicio de una nueva etapa para el elenco rosa, que desde el arribo de los ex Barcelona ya ganó la Leagues Cup 2023 y el trofeo Supporter’s Shield 2024.

El vínculo entre el astro y la franquicia va mucho más allá de la relación futbolista-club. Prueba de ello, hace unas semanas, la institución anunció que la Academia llevará en su camiseta el logo de la marca Messi. Más: desde su llegada, el club experimentó un crecimiento económico sin precedentes:los ingresos pasaron de USD 50 millones a USD 130 millones en 2023, y las proyecciones para 2025 apuntan a USD 300 millones. Este impacto se refleja también en el aumento del precio de las entradas, tanto en partidos de local como de visitante, y en el auge de las ventas de productos oficiales y patrocinios.

Hay otros factores que lo empujaron a la continuidad: la familia está asentada en la ciudad; Thiago, Mateo y Ciro juegan en la Academia de Las Garzas, y la franquicia siempre buscó “arroparlo” para que se sienta como en Barcelona o en Rosario. Además, Las Garzas se aseguraron que sea el capitán en la inauguración del Miami Freedom Park en 2026. De hecho, el ídolo posó para la rúbrica con las obras de fondo.

Cumplido el primer objetivo, la dirigencia encabezada por los hermanos Jorge y José Mas y David Beckham busca alimentar el espíritu competitivo de Messi, de 38 años. En la institución saben que su apetito de triunfos no tiene edad. Por eso, ante la partida de Busquets y Alba, los movimientos de mercado lucen ambiciosos.

La firma del contrato de
La firma del contrato de la Pulga, en las obras del nuevo estadio

De hecho, ya hay un principio de acuerdo para sumar como lateral a Sergio Reguilón, ex Real Madrid. El español, de 28 años, quedó libre del Tottenham. Y, según el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, tuvo propuestas del fútbol iraní y de clubes de la Liga de España cercanas a los cuatro millones y medio de dólares por temporada, pero instruyó a su agente que aceptara la oferta de la MLS. Así, todo indica que será el nuevo socio de la Pulga, que suele apoyarse en el marcador de punta izquierdo.

Pero desde Miami prometen más. En Florida hablan de “dos nombres potentes más”, pero no trascendieron los nombres. En las últimas semanas, sonaron como posibilidades Neymar y Robert Lewandowski pensando en 2026.

Y hay rumores de que a Luis Suárez ya le hicieron un ofrecimiento de renovación, que está evaluando. No estarán más Busquets y Jordi Alba, pero algo importante parece estar cocinándose en Fort Lauderdale, mientras, de la mano de Messi, el conjunto rosa sueña con su primera MLS. Y, si no se da, el campeón del mundo con Argentina tendrá al menos tres chances más.

Reguilón viene de ganar la
Reguilón viene de ganar la Europa League con el Tottenham (REUTERS/Isabel Infantes)

