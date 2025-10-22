En medio de la polémica, Pierre Gasly habló de su relación con Colapinto y reveló por qué es optimista con Alpine para 2026

Pierre Gasly habla del rendimiento de Alpine y de su relación con Franco Colapinto

Franco Colapinto y Pierre Gasly tienen una buena relación. Los compañeros de equipo en Alpine trabajan duro para que el team francés pueda alejarse del fondo del Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1. Sin embargo, la expectativa está puesta en el auto de 2026 que se verá afectado por el flamante reglamento técnico.

Esta temporada Alpine decidió focalizarse en el desarrollo A526 del año próximo debido a los cambios que se avecinan: coches y neumáticos más chicos, alerones móviles delanteros, reducción de los aditamentos aerodinámicos, misma erogación de potencia entre los motores a combustión y eléctrico, y combustibles sintéticos para reducir la contaminación.

En tanto que Alpine también tendrá una modificación radical con el reemplazo del histórico motor Renault por el Mercedes, que también proveerá de la caja de cambios y las suspensiones. En este contexto y aprovechando la mayor cantidad de horas que dispone Alpine en el desarrollo en el túnel de viento por ser último en el actual campeonato, Gasly es muy optimista sobre el monoposto de 2026.

“Creo que, muy temprano este año detuvimos el desarrollo de este auto. Todos los chicos trabajaron en el desarrollo del año que viene muy temprano. Sabemos que hay muchos cambios, vamos a ir a Mercedes, nuevas unidades de potencia. Creo que los procesos en la fábrica han cambiado mucho y tenemos mucha gente inteligente. Realmente, creo que si logramos trabajar todos juntos, habrá mucho rendimiento para salir de eso, así que tengo mucho optimismo”, contó el francés de 29 años en una entrevista con la cronista Guillermina Cardoso durante el Gran Premio de los Estados Unidos disputado en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

Franco Colapinto y Pierre Gasly mantienen una gran relación fuera de las pistas (@AlpineF1Team)

“Creo que también el hecho de que estemos en esta situación difícil porque somos últimos en el campeonato nos da más tiempo de túnel de viento para trabajar, desarrollar el auto del año que viene, así que en realidad estamos en una mejor posición que cualquier otro equipo, así que espero que podamos aprovecharlo al máximo el año que viene", explicó quien ostenta 172 Grandes Premios.

En cuanto a la relación con Colapinto, aseguró que “tenemos una muy buena relación con Franco. Creo que él sabe aprender rápido y trabajar bien con el equipo. Creo que ambos queremos un auto rápido y estamos tratando de ayudar al equipo tanto como podamos, porque ves en este momento no es muy divertido para nadie. No queremos quedarnos en esa posición, así que es importante trabajar bien y creo que estamos empujando al equipo hacia adelante”.

Si bien este domingo se generó la polémica por la orden de mantener posiciones que ignoró Colapinto, quien superó a Gasly, el clima interno de Alpine goza de buena salud pese al mal presente que tiene la escudería francesa.

En la previa al Gran Premio de México, Colapinto y Gasly buscarán cumplir una mejor actuación. Será una tarea difícil considerando las limitaciones del auto de este año. Como indicó el piloto francés, los cañones apuntan a 2026 para poder cambiar este complicado presente en la Fórmula 1.