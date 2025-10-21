¿Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona o Pelé? el ping pong de la joya marroquí Yassir Zabiri y un dardo los chicos del Sub 20 argentino

Zabiri eligió entre varias figuras del fútbol mundial

El desenlace del Mundial Sub 20 de Chile tuvo como protagonista a Yassir Zabiri, quien no solo fue decisivo en el campo de juego, sino que también generó repercusión fuera de él al expresar su admiración por Lionel Messi por encima de otras leyendas del fútbol.

El atacante marroquí, responsable de los dos goles que sellaron el triunfo de Marruecos por 2-0 frente a la selección argentina dirigida por Diego Placente, fue consultado en una entrevista viral sobre a quién considera el mejor futbolista de todos los tiempos. En ese intercambio, Zabiri optó por Messi antes que por Cristiano Ronaldo, Diego Maradona, Pelé, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Hakim Ziyech y Achraf Hakimi.

El desarrollo del partido quedó marcado desde el primer tiempo, cuando Zabiri abrió el marcador con un tiro libre a los 12 minutos, tras una infracción cometida por el arquero argentino Santino Barbi. Poco después, a los 29 minutos, el propio atacante amplió la ventaja culminando un contragolpe iniciado por Othmane Maamma, definiendo por el segundo palo y dejando sin reacción a la defensa argentina. Con este doblete, el delantero marroquí se consolidó como la figura de la final y fue distinguido con el Balón de Plata.

Yassir Zabiri, el verdugo de Argentina (REUTERS/Rodrigo Garrido)

A pesar de remarcar su fanatismo por el astro rosarino, Zabiri se tomó un tiempo para lanzarle un pequeño dardo al elenco juvenil argentino dirigido por Diego Placente. “Hablaron mucho antes del partido y nos los hemos comido en el campo”, indicó.

La actuación de Zabiri en la final no solo le otorgó el título a Marruecos, sino que lo consolidó como una de las figuras indiscutidas del certamen. El delantero del Famalicão, verdugo de la Albiceleste en Santiago de Chile, fue elegido como el segundo mejor jugador del torneo tras un desempeño sobresaliente: anotó cinco goles en siete partidos, incluyendo tantos determinantes en momentos clave.

Sus conquistas se repartieron entre la fase de grupos, donde marcó ante España (2-0) y Brasil (2-1), en los octavos de final frente a Corea del Sur (2-1), y el doblete en la final que aseguró la primera consagración mundial juvenil para Marruecos.

El futbolista, nacido en Marrakech el 23 de febrero de 2005, inició su carrera en el Mohammed VI de Marruecos y luego pasó al Union Touraga. En agosto de 2024, el Famalicão de la Primera División de Portugal pagó 600.000 euros para incorporarlo a su plantel. Sin embargo, su participación en el club portugués ha sido limitada: apenas ha disputado tres partidos, todos ingresando desde el banco de suplentes y con pocos minutos en cancha.

A lo largo del ciclo 2023-2025, Zabiri disputó 21 partidos como titular y convirtió 12 goles, además de haber alcanzado el subcampeonato en la Copa Africana de Naciones Sub 20 este año. Su irrupción en el Mundial lo posicionó como una de las grandes promesas del fútbol africano, y su rendimiento en Chile ratificó esas expectativas. La consagración de Marruecos en el torneo juvenil representa un hito histórico para el país, que celebra a su nuevo héroe tras una campaña memorable.