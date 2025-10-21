Deportes

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzaron a la segunda ronda del ATP 500 de Viena

Camilo Ugo Carabelli no logró superar el debut, al igual que Sebastián Báez en Basilea. Tommy eliminó al noruego Nicolai Budkov Kjaer, mientras que Fran hizo lo propio con Alex Michelsen

Francisco Cerúndolo alcanzó la segunda ronda del ATP de Viena

Dos argentinos ganaron y dos cayeron en los torneos que se disputan sobre superficie dura y bajo techo en Europa, que sirve de preparación para el último Masters 1000 de la temporada que se disputará en París, desde el próximo sábado. Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, que serán parte de la Selección Argentina de Copa Davis en noviembre, ganaron en ATP 500 de Viena, mientras que Camilo Ugo Carabelli cayó y quedó eliminado en el mismo certamen. Por su parte, Sebastián Báez se despidió rápido en el ATP 250 de Basilea y acumula siete derrotas en sus últimos 10 partidos con tres eliminaciones en las últimas cuatro primeras rondas que disputó.

Tommy le dio la primera alegría a la legión argentina en Europa y se impuso por un doble 6-3 ante el noruego Nicolai Budkov Kjaer (137) gracias a seis aces y ninguna doble falta. Dos quiebres en el primer set y uno en el segundo, le alcanzaron a Etcheverry para llevarse el triunfo y avanzar a la próxima instancia donde se enfrentará con el italiano Lorenzo Musetti, número ocho del ranking y cuarto preclasificado en Viena. El historial entre ambos cuenta con un solo duelo, que quedó en manos del europeo, por 7-6 (2) y 6-2, en el Masters 1000 de Madrid de este año.

La segunda alegría la aportó Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional de la actualidad en el puesto 21 del escalafón de la ATP, que venció por 6-3 y 6-1 al estadounidense Alex Michelsen (34), en una hora y nueve minutos de juego. El argentino consiguió el 80% de los puntos con su primer servicio, quebró el saque de su rival en cuatro oportunidades y no cedió nunca su turno.

Michelsen logró el 65 por ciento de primeros servicios pero apenas ganó el 55% de esos puntos. Cerúndolo concretó 23 tiros ganadores y cometió cinco errores no forzados, mientras que el estadounidense finalizó con 13 winners y 19 errores. En la próxima ronda, enfrentará al kazajo Aleksandr Bublik (16), a quien superó en el único choque entre ambos en el Abierto de Australia de este año, por 7-6 (1), 6-3 y 6-2.

Por su parte, El Brujo Camilo Ugo Carabelli (50) cayó en su debut en el torneo ante el austríaco Filip Misolic (95), por 7-5 y 7-6(6), y quedó eliminado en el ATP 500 de Viena.

En Suiza, Sebastián Báez sufrió una nueva derrota y acumula siete caídas sus últimas 10 presentaciones en el circuito, con tres eliminaciones en las últimas cuatro primeras rondas disputadas. El tenista porteño cayó en el debut del ATP de Basilea ante el estadounidense Reilly Opelka por 6-3 y 6-4 y no logra levantar cabeza.

Luego de consagrarse campeón en Río de Janeiro y alcanzar las finales de Santiago de Chile y Bucarest, Báez entró en un bajón y desde abril, apenas consiguió cinco triunfos y acumuló 17 derrotas, sumando solo 215 puntos en el ranking mundial. Desde entonces sus mejores actuaciones fueron las segundas rondas de los Masters 1000 de China y Cincinnati y la tercera ronda del ATP 250 de Winston-Salem donde ingresó como cabeza de serie.

