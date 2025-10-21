Es cantante, modelo, actriz de contenido para adultos y marcó un hito en el culturismo brasileño: “Lo imposible se hace real”

ZOO obtuvo una Pro Card

El ascenso de ZOO en el mundo del fisiculturismo profesional se consolidó tras su reciente obtención del Pro Card en el Mr. Olympia Brasil 2025, un logro que marca su transición del circuito amateur al profesional y le abre las puertas a los principales torneos internacionales de la disciplina. Con una comunidad digital que supera los 8 millones de seguidores, la artista, cuyo nombre real es Priscila D’Ávila, ha construido una carrera multifacética que abarca la música, el modelaje, la producción de contenido para adultos y la influencia en redes sociales.

Originaria de Santa Catarina y con 32 años, Priscila D’Ávila alcanzó el tercer puesto en la categoría Fit Model del Mr. Olympia Brasil 2025. Este resultado le permitió obtener el Pro Card, el reconocimiento que distingue a los atletas que pueden competir en el ámbito profesional del fisiculturismo. En la categoría Fit Model, la evaluación de los jueces no se limita al aspecto físico, sino que también considera la performance artística acompañada de una banda sonora, un aspecto en el que la experiencia musical de ZOO resultó determinante, de acuerdo con lo informado por UOL.

“Este logro no es un punto final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. En el 2026, estaré representando a Brasil en escenarios internacionales, llevando conmigo el orgullo, el coraje y la esencia de una mujer que sueña en grande y lucha aún más grande”, indicó en su cuenta de Instagram.

Priscila D' Ávila también es cantante

“Con el corazón desbordado de gratitud, logro mi Pro Card, en el mayor evento de culturismo de América Latina, convirtiéndome en el 5to atleta profesional brasileño en representar la categoría Fit Model - y cada paso de este viaje me recuerda que Dios nunca comete errores a tiempo”, sumó.

La trayectoria musical de ZOO comenzó a los 15 años y la llevó a presentarse en escenarios de gran relevancia, como el Lollapalooza Brasil 2018 y el Rock in Rio 2019. Su presencia en redes sociales es igualmente destacada: solo en Instagram reúne cerca de 4 millones de seguidores, donde comparte contenidos relacionados con su rutina de entrenamiento, su carrera artística y su vida familiar, según datos recogidos por el medio brasileño.

En el ámbito personal, ZOO está casada con el youtuber Christian Figueiredo desde marzo de 2018. Figueiredo inició su carrera en la plataforma con el canal ‘Eu Fico Loko’ y actualmente cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram. La pareja tiene dos hijos, de seis y cuatro años.

“Hubo días de rendición total, noches de duda, lágrimas de superación y una fe inquebrantable de que todo valdría la pena... ¡Y valió la pena!“, manifestó ZOO.

ZOO realiza contenido para adultos bajo un alter ego

Además de su faceta como atleta y cantante, Priscila D’Ávila incursiona en la producción de contenido para adultos bajo el seudónimo Pri Panki, una identidad que, según sus propias palabras, le permite explorar su lado más libre y auténtico.

En una entrevista concedida a Folha de S. Paulo a finales del año pasado, la artista explicó: “Ese lado más libre me gusta mostrarlo en Pri, que en realidad soy yo. Mi nombre es Priscila, y mi alter ego es quien soy en esencia. ZOO se fue construyendo con el tiempo, pero soy un poco de Pri y un poco de ZOO, no hay cómo escapar”, declaró Priscila D’Ávila a Folha de S. Paulo.

La versatilidad de ZOO y su capacidad para integrar distintas facetas artísticas y personales han sido elementos clave en su proyección pública y en la conquista de nuevos espacios, tanto en el fisiculturismo profesional como en la industria del entretenimiento digital.

“Gracias Dios por permitirme vivir esto. Gracias vida por demostrarme que cuando el amor por lo que haces es genuino lo que parece imposible se hace real”, concluyó ZOO en sus redes sociales.

Zoo, Priscila D' Ávila, Pri Panki; multifacética