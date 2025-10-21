Deportes

El especial festejo de gol de Lamine Yamal dedicado a Nicki Nicole en el triunfo del Barcelona por la Champions

El atacante español, de 18 años, anotó la tercera conquista de los blaugranas en el 6-1 al Olympiacos

Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona, fue protagonista en la tercera jornada de la Champions League al marcar un gol de penal frente al Olympiacos y celebrar con su característico gesto de la corona, al que sumó un movimiento adicional que no pasó desapercibido en el estadio ni en las redes sociales. La celebración adquirió un matiz especial por la presencia en la grada de su pareja, la cantante argentina Nicki Nicole.

El momento decisivo del encuentro llegó cuando el árbitro señaló un penal a favor del Barcelona, en un partido que hasta ese momento resultaba complicado para los dirigidos por Hansi Flick. Yamal, portador del dorsal 10, asumió la responsabilidad y convirtió el tanto que consolidó la ventaja de su equipo. Tras anotar, repitió el gesto de la corona, habitual en sus celebraciones, y añadió un movimiento con la mano que fue interpretado como una referencia a los comentarios que suelen rodear su figura. También señaló a la platea, donde se hallaba la artista argentina, siete años mayor que el fantasista.

El gesto adicional del atacante fue destacado por los comentaristas de la transmisión, quienes señalaron que, además de la corona, el delantero realizó un movimiento con la mano como indicando que se habla mucho de él, pero que su prioridad sigue siendo la pelota. Esta interpretación reforzó la idea de que el futbolista buscó centrar la atención en su desempeño deportivo, mientras la dedicatoria a Nicki Nicole no pasó inadvertida para los presentes.

El festejo de Lamine Yamal
El festejo de Lamine Yamal y la sonrisa de Nicole

La cantante argentina presenció el partido desde las gradas del Estadio Lluis Companys. La acompañaron Moha, primo del futbolista, y Souhaib, su mejor amigo desde la infancia, quienes suelen estar presentes en los momentos más importantes de la carrera de Yamal. La presencia de Nicole aportó un matiz personal a la celebración, alimentando la conexión entre el deporte y la cultura pop.

El contexto del partido también dio relevancia al gesto de Yamal. El Barcelona, pese a la diferencia final en el marcador (6-1), enfrentó dificultades ante un Olympiacos que complicó el desarrollo del juego. Fermín López fue responsable de los dos primeros goles y del quinto, mientras que El Kaabi descontó para los griegos desde el punto de penal. La expulsión del argentino Santiago Hezze en el segundo tiempo inclinó la balanza a favor del conjunto catalán, que selló la victoria con el penalti transformado por Yamal.

Mientras el estadio celebraba el triunfo y la grada vibraba con la actuación del 10, segundo en la entrega del último Balón de Oro y campeón de la Eurocopa con España, Nicki Nicole y los acompañantes más cercanos al futbolista compartieron desde sus asientos la emoción de un momento que trascendió lo deportivo.

Con el triunfo, Barcelona alcanzó la línea de los seis puntos en la Fase Liga, producto de dos victorias y una caída. Por la Champions League, volverá a la acción el próximo miércoles 5 de noviembre, cuando visite al Brujas de Bélgica. Antes, por la Liga de España, el domingo tendrá un desafío de fuste ante el Real Madrid en el Santiago bernabéu. La Casa Blanca lidera la tabla de posiciones, dos puntos arriba de los blaugranas.

