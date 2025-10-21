Drogas, alcohol y dólares: las polémicas fotos de Abaldo en plena crisis de Independiente y el descargo del futbolista

Si bien en las imágenes Abaldo no aparece consumiendo nada, las imágenes generaron controversia

La viralización de imágenes en las que se observan alcohol, drogas y dólares en el departamento de Matías Abaldo ha intensificado la crisis que atraviesa Independiente, generando un fuerte malestar entre los hinchas y obligando al futbolista uruguayo a emitir un pedido público de disculpas.

El episodio, que se produjo en un contexto de malos resultados deportivos y tensiones internas, reavivó el debate sobre la conducta de los deportistas profesionales fuera del campo.

El impacto de las fotografías se potenció por la delicada situación institucional y deportiva de Independiente. Tras un primer semestre en el que el equipo mostró signos de recuperación, con una destacada actuación en el campeonato local y un avance en la Copa Sudamericana, la segunda mitad de 2025 marcó un abrupto retroceso. El club acumula 15 partidos sin victorias, la salida de Julio Vaccari y la llegada de Gustavo Quinteros al banco, la eliminación del certamen continental tras los incidentes frente a Universidad de Chile, y el descontento de los socios, que se manifestaron contra la dirigencia. En este escenario, los refuerzos incorporados no han logrado revertir la tendencia negativa, y entre ellos se encuentra Matías Abaldo, quien rápidamente se ganó un lugar como titular.

Un mix con las postales en Puerto Madero

El futbolista, procedente de Uruguay, fue incorporado para aportar variantes ofensivas por la banda izquierda. Sin embargo, en las últimas horas, la atención se desvió del plano deportivo cuando cuentas de seguidores de Independiente en la red social X (antes Twitter) difundieron imágenes con botellas de alcohol, marihuana y fajos de dólares sobre una mesa. Las fotografías, que no muestran a Abaldo consumiendo ninguna sustancia, habrían sido tomadas en su departamento de Puerto Madero y publicadas originalmente por el cantante uruguayo Agustín Rodríguez, conocido como El Menor, en su cuenta de Instagram antes del partido contra San Martín de San Juan.

Ante la magnitud de la repercusión, Abaldo recurrió a su cuenta de Instagram para ofrecer explicaciones y disculpas a los simpatizantes del club. En una historia publicada en la red social, el delantero expresó: “Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes. Soy amigo de @elmenoragustin y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento, realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional. Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo, pero sepan que yo voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera”.

El propio El Menor también se pronunció en redes sociales, respaldando la versión de Abaldo: “Mi amigo lo único que hizo fue prestarme el balcón para unas tomas de un video mío que está por salir y nada más. No consumió nada de lo que había en el video y en mi publicación. No especulen de más, no juzguen a los jugadores por una mala racha de un club. Hay altos y bajos en todos los rubros, vamo arriba Abaldiño, demuestre”.

El descargo de Abaldo

El arribo de Abaldo a Independiente se produjo a mediados de 2025, con el objetivo de reforzar una de las posiciones que más preocupaban al entonces entrenador Vaccari. Hasta el momento, el extremo no ha logrado convertir goles en los diez partidos que disputó en el semestre, y su préstamo se extiende hasta junio de 2026.

La viralización de las polémicas imágenes reavivó el recuerdo de los problemas personales que el jugador experimentó durante su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata. En esa oportunidad, la dirigencia del club tripero lo licenció y comunicó que se encontraba bajo tratamiento por problemas de salud mental. “No queremos que le pase lo del Morro García”, manifestó en ese entonces su representante Edgardo Lasalvia, en alusión al suicidio en 2021 del delantero uruguayo que dejó una huella en Godoy Cruz.

Tras superar ese episodio, Abaldo retomó su carrera en Defensor Sporting, donde disputó 19 partidos y marcó tres goles hasta agosto de 2025, momento en el que regresó al fútbol argentino para sumarse a Independiente.

MÁS FOTOS DE LA POLÉMICA:

Una historia subida por Abaldo

Bebidas y dólares

Abaldo debió hacer un descargo por las imágenes en su departamento

El Menor dijo que grabó un video en el departamento de Abaldo

El artista uruguayo en el balcón

El Menor con una casaca de Abaldo