Barcelona, Inter, Manchester City y el campeón PSG salen a la cancha: la agenda del inicio de la fecha 3 de la Champions League

La principal competencia internacional de clubes inicia una nueva jornada de la fase de liga. Equipos como Barcelona, Inter y PSG, entre otros, afrontarán la tercera fecha de la Champions League con la intención de sumar tres puntos y mejorar su posición en la clasificación general.
El conjunto azulgrana abrirá la jornada. El equipo dirigido por Hansi Flick se medirá ante Olympiacos en el primer turno, con la necesidad de conseguir una victoria luego de la derrota frente al PSG de Luis Enrique por 2-1 en el partido anterior.
El equipo parisino, en tanto, buscará mantener su puntaje ideal tras haber sumado seis puntos y ubicarse en la tercera posición. Su próximo rival será el Bayer Leverkusen de Alemania. Inter enfrentará a Union Saint Gilloise en condición de visitante, mientras que Manchester City jugará ante Villarreal. Además, Londres será escenario de uno de los choques más atractivos de la fecha: Arsenal recibirá al Atlético de Madrid, equipo dirigido por Diego Simeone.
Todos los partidos de la jornada:
FC Barcelona vs Olympiacos
Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / Fox Sports
Estadio: Montjuic
Kairat vs Pafos
Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 2
Estadio: Central Stadium
Newcastle vs Benfica
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / Fox Sports 2
Estadio: St James Park
PSV vs Napoli
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 4
Estadio: Philips Stadion
Leverkusen vs PSG
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 3
Estadio: BayArena
Union Saint Gilloise vs Inter
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 2
Estadio: Lotto Park
Copenhague vs Borussia Dortmund
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney +
Estadio: Parken Stadion
Villarreal vs Manchester City
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / Fox Sports
Estadio: La Cerámica
Arsenal vs Atlético Madrid
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN
Estadio: Emirates Stadium