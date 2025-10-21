Barcelona, Inter, Manchester City y el campeón PSG salen a la cancha: la agenda del inicio de la fecha 3 de la Champions League

Se juega la tercera fecha de la Champions League

La principal competencia internacional de clubes inicia una nueva jornada de la fase de liga. Equipos como Barcelona, Inter y PSG, entre otros, afrontarán la tercera fecha de la Champions League con la intención de sumar tres puntos y mejorar su posición en la clasificación general.

El conjunto azulgrana abrirá la jornada. El equipo dirigido por Hansi Flick se medirá ante Olympiacos en el primer turno, con la necesidad de conseguir una victoria luego de la derrota frente al PSG de Luis Enrique por 2-1 en el partido anterior.

El equipo parisino, en tanto, buscará mantener su puntaje ideal tras haber sumado seis puntos y ubicarse en la tercera posición. Su próximo rival será el Bayer Leverkusen de Alemania. Inter enfrentará a Union Saint Gilloise en condición de visitante, mientras que Manchester City jugará ante Villarreal. Además, Londres será escenario de uno de los choques más atractivos de la fecha: Arsenal recibirá al Atlético de Madrid, equipo dirigido por Diego Simeone.

Todos los partidos de la jornada:

FC Barcelona vs Olympiacos

Barcelona buscará su segunda victoria en el torneo

Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: Montjuic

Kairat vs Pafos

Pafos se enfrenta al Kairat en la tecera fecha (Reuters)

Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 2

Estadio: Central Stadium

Newcastle vs Benfica

Benfica se mide al Newcastle por Champions (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports 2

Estadio: St James Park

PSV vs Napoli

Kevin de Bruyne y compañía se medirán al PSV

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 4

Estadio: Philips Stadion

Leverkusen vs PSG

PSG quiere seguir sumando de a tres (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 3

Estadio: BayArena

Union Saint Gilloise vs Inter

El Inter busca una victoria de visitante (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 2

Estadio: Lotto Park

Copenhague vs Borussia Dortmund

Borussia Dortmund va en búsqueda de los tres puntos como visitante (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney +

Estadio: Parken Stadion

Villarreal vs Manchester City

Manchester City visita al Villarreal (Europa Press)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: La Cerámica

Arsenal vs Atlético Madrid

Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentan por la tercera fecha (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN

Estadio: Emirates Stadium