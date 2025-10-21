Deportes

Barcelona, Inter, Manchester City y el campeón PSG salen a la cancha: la agenda del inicio de la fecha 3 de la Champions League

Los grandes de Europa buscan seguir sumando puntos que le permitan estar entre los primeros clasificados de la primera fase

Guardar
Se juega la tercera fecha
Se juega la tercera fecha de la Champions League

La principal competencia internacional de clubes inicia una nueva jornada de la fase de liga. Equipos como Barcelona, Inter y PSG, entre otros, afrontarán la tercera fecha de la Champions League con la intención de sumar tres puntos y mejorar su posición en la clasificación general.

El conjunto azulgrana abrirá la jornada. El equipo dirigido por Hansi Flick se medirá ante Olympiacos en el primer turno, con la necesidad de conseguir una victoria luego de la derrota frente al PSG de Luis Enrique por 2-1 en el partido anterior.

El equipo parisino, en tanto, buscará mantener su puntaje ideal tras haber sumado seis puntos y ubicarse en la tercera posición. Su próximo rival será el Bayer Leverkusen de Alemania. Inter enfrentará a Union Saint Gilloise en condición de visitante, mientras que Manchester City jugará ante Villarreal. Además, Londres será escenario de uno de los choques más atractivos de la fecha: Arsenal recibirá al Atlético de Madrid, equipo dirigido por Diego Simeone.

Todos los partidos de la jornada:

FC Barcelona vs Olympiacos

Barcelona buscará su segunda victoria
Barcelona buscará su segunda victoria en el torneo

Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: Montjuic

Kairat vs Pafos

Pafos se enfrenta al Kairat
Pafos se enfrenta al Kairat en la tecera fecha (Reuters)

Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 2

Estadio: Central Stadium

Newcastle vs Benfica

Benfica se mide al Newcastle
Benfica se mide al Newcastle por Champions (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports 2

Estadio: St James Park

PSV vs Napoli

Kevin de Bruyne y compañía
Kevin de Bruyne y compañía se medirán al PSV

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 4

Estadio: Philips Stadion

Leverkusen vs PSG

PSG quiere seguir sumando de
PSG quiere seguir sumando de a tres (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 3

Estadio: BayArena

Union Saint Gilloise vs Inter

El Inter busca una victoria
El Inter busca una victoria de visitante (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 2

Estadio: Lotto Park

Copenhague vs Borussia Dortmund

Borussia Dortmund va en búsqueda
Borussia Dortmund va en búsqueda de los tres puntos como visitante (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney +

Estadio: Parken Stadion

Villarreal vs Manchester City

Manchester City visita al Villarreal
Manchester City visita al Villarreal (Europa Press)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: La Cerámica

Arsenal vs Atlético Madrid

Atlético de Madrid y Arsenal
Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentan por la tercera fecha (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN

Estadio: Emirates Stadium

Temas Relacionados

deportes-internacionalChampions LeagueFC BarcelonaPSGInterNapoliUEFA

Últimas Noticias

Valentín Barco está en la mira de un gigante de Europa: la millonaria cifra que pediría el Racing de Estrasburgo por su pase

El joven futbolista argentino podría dar el salto a uno de los equipos más importantes del continente tras ser una de las figuras de la Ligue 1

Valentín Barco está en la

Revelaron cómo Will Smith terminó de detonar la relación entre LeBron James y Russell Westbrook: “Odio esta falsedad”

Un libro detalló la implosión del vínculo entre las estrellas de Los Ángeles Lakers: “Ni siquiera se hablan”

Revelaron cómo Will Smith terminó

Salió volando tras un impactante accidente en una carrera y tardó dos años en volver a caminar: “La vida me dio revancha”

Mauricio Tucci era piloto y sobrevivió de milagro en un choque en Balcarce en 1993. Se reinventó en otro rol y fue clave para que Julián Santero fuera campeón del TC

Salió volando tras un impactante

Las revelaciones de Juan Sebastián Verón: su relación con Maradona, el Boca de Bilardo, el Mundial 2002 y los desafíos en Estudiantes

El presidente del Pincha brindó una entrevista y realizó un repaso de su carrera futbolística y dirigencial

Las revelaciones de Juan Sebastián

Riestra venció 1 a 0 a Instituto, alcanzó la cima de la Zona B y aseguró el pase a los octavos del Torneo Clausura

El Malevo se impuso como local gracias al gol de Jonathan Herrera y sacó boleto a la siguiente fase

Riestra venció 1 a 0
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: los

Elecciones 2025, en vivo: los últimos movimientos del Gobierno y la oposición antes de la veda

Conmoción en Córdoba por la muerte súbita de un jugador en un partido amateur

Rigen alertas por tormentas y vientos para la provincia de Buenos Aires y otras regiones: qué pasará en el AMBA

Los docentes universitarios llevarán a cabo hoy otra jornada de protestas para exigir la aplicación de la ley de financiamiento

Comienza el juicio por el femicidio de Xoana Escobar, la mujer que fue encontrada muerta dentro de un tambor en Merlo

INFOBAE AMÉRICA
Volvió a ser delivery para

Volvió a ser delivery para llegar a fin de mes y lo mataron para robarle la moto: el crimen que sacudió a Uruguay

Graves incidentes en un partido en Maldonado: futbolista le dio un cabezazo al árbitro y le voló los dientes

JD Vance llegó a Israel para supervisar la aplicación del alto al fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas

Polonia advirtió que podría interceptar el avión de Vladimir Putin si cruza su espacio aéreo rumbo a Hungría para reunirse con Trump

El príncipe Andrés tuvo el beneficio de vivir 20 años en el Royal Lodge sin pagar alquiler

TELESHOW
El anuncio de L-Gante tras

El anuncio de L-Gante tras su escandalosa ruptura con su representante: “Hoy comienzo una nueva etapa de mi carrera”

MasterChef Celebrity presentó a la estrella del rock elegida para reemplazar a Pablo Lescano

El error de Juana Repetto por el que se filtró el nombre de su tercer hijo: el video que la delató

La postura de Edith Hermida sobre su acosador: “Es una persona que no está en eje, pero nunca fue agresivo conmigo”

La confesión de Fede Vigevani sobre su soltería: “Le tengo el miedo al compromiso”