Deportes

Se coló a la final del Mundial 86 y fue un símbolo de la gloria: murió el protagonista de una de las fotos más icónicas de Maradona

Roberto Cejas, el hincha que llevó sobre sus hombros al astro durante la vuelta olímpica, murió en Santa Fe a los 68 años

Guardar
Maradona, sobre los hombros de
Maradona, sobre los hombros de Cejas, en el Estadio Azteca (AP)

La imagen de Diego Maradona alzado sobre los hombros de un hincha anónimo, con la Copa del Mundo en alto en el Estadio Azteca, quedó grabada para siempre en la memoria del fútbol. Ese hincha era Roberto Cejas, quien falleció este lunes en la ciudad de Santa Fe a los 68 años, tras una larga enfermedad. Su vida, marcada por aquel instante de gloria compartida con el capitán argentino en México 86, se convirtió en un símbolo de la pasión .

Cejas, nacido y criado en Santa Fe, trabajó durante años en una metalúrgica y, en los últimos tiempos, se dedicó a la venta de revestimientos texturados. Su historia personal se entrelazó con la del fútbol argentino el 29 de junio de 1986, cuando, movido por la ilusión, decidió viajar a México para presenciar la final del Mundial entre Argentina y Alemania, que la Albiceleste ganó 3-2. “Yo fui solamente para la final. Llegué el sábado a la tarde a México y el partido era el domingo al mediodía. Dije ‘si le ganamos a Bélgica, me voy a ver a la final’. Justo tenía un compañero en México que me dijo ‘venite que acá hay alguien que tiene la entrada y la quiere vender’, y así fue como arranqué. Pero cuando llegué y fui a buscar a esa persona, ya la había vendido. Así que ahí empezó a complicarse todo”, relató en varias ocasiones.

La falta de entrada no detuvo a Cejas. Junto a un grupo de amigos, buscó la manera de ingresar al estadio. “El estadio tenía un foso, con una estructura de hierro, nosotros nos fuimos a la altura del córner, donde había dos policías. Les hicimos un amague y saltamos a la cancha”, contó sobre el momento en que burló la seguridad y accedió al césped del Azteca. Una vez dentro, se mezcló con la multitud y se dirigió al centro del campo, donde celebró la victoria saltando y cantando, convencido de que algún día se vería en las imágenes de la consagración.

El instante decisivo llegó cuando los jugadores argentinos comenzaron la vuelta olímpica. Cejas y otros hinchas intentaron formar un cordón para que los futbolistas pudieran recorrer el campo, pero la euforia general lo hizo imposible. “Cuando estoy llegando al área chica, yo iba con una peluca celeste y blanca, y Diego se me frena adelante como para hacerle un penal. Se da vuelta, me mira y no hizo falta nada. No dudé, me agaché y lo levanté. Y así lo empecé a llevar al trote. Era imposible ver por dónde íbamos, él me manejaba, me decía por dónde ir”, recordó sobre ese encuentro espontáneo que lo catapultó a la posteridad.

La fotografía de Maradona sobre los hombros de Cejas, con la Copa del Mundo en las manos, recorrió el planeta y se transformó en una de las postales más reconocibles del fútbol. Décadas después, el propio Cejas reflexionaba sobre el impacto de ese momento en su vida cotidiana: “Mis nietos me ven en la tele y dicen: ‘Ese es el abuelo llevando a Maradona’. Es un regalo que me dejó la vida”.

Otro momento de la vuelta
Otro momento de la vuelta olímpica (Photo by Bob Thomas/Getty Images)

El destino volvió a cruzar a Cejas y Maradona en 2014, durante el Mundial de Brasil, en el programa De Zurda. Allí, ambos compartieron un emotivo abrazo y rememoraron la hazaña. “Diego se reía y me decía: ‘Vos sabés cuánto pesa la Copa, pero yo sé cuánto peso yo con la Copa’”, relató Cejas sobre ese reencuentro. También solía contar una anécdota de aquella tarde en México: “Le pedí un botín y me dijo que no, que eran para la vieja. Me pareció un gesto hermoso, y lo respeté”.

A pesar de la notoriedad que le otorgó aquel episodio, Cejas siempre minimizó su papel, atribuyéndolo a la casualidad y a la “mano de Dios”. Nunca buscó protagonismo y prefería definirse como un testigo privilegiado de la historia. Reconocía que el destino lo había colocado en ese lugar y que, gracias a esa imagen, su figura permanecería ligada para siempre a la leyenda de Maradona, tal como ocurrió.

Temas Relacionados

Roberto CejasDiego MaradonaMundial 86México 86selección argentinadeportes-argentina

Últimas Noticias

La concluyente defensa de un periodista francés a Colapinto por desobedecer a Alpine y superar a Gasly: “Muy buena jugada”

El piloto argentino recibió un claro respaldo por parte de la prensa, que criticó a la escudería gala por sus indicaciones en el Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1

La concluyente defensa de un

“Candidato al Puskás”: el gol fantasma en el fútbol argentino que es furor en las redes sociales

Enzo Ritacco marcó el 3-0 de Puerto Nuevo frente a Deportivo Metalúrgico, pero las cámaras de la transmisión no lo captaron

“Candidato al Puskás”: el gol

“No hace falta un trofeo”: la lección de la madre de un jugador de la Selección Sub 20 tras la caída en la final del Mundial

Luego de la derrota con Marruecos en la definición, el conjunto conducido por Diego Placente se colgó la medalla de plata. La mamá de Tobías Andrada expresó el sentimiento popular

“No hace falta un trofeo”:

Los secretos de Jurgen Klopp para la gestión del vestuario: su llamativo ejemplo sobre el futbolista argentino

El entrenador reveló sus métodos de liderazgo y confesó que el origen de los jugadores influye a la hora del trato

Los secretos de Jurgen Klopp

El video del espeluznante accidente en la Clase Uno del Turismo Pista: “El auto levantó vuelo”

El piloto Ignacio Espíndola protagonizó un fuerte golpe y vuelco en el que destrozó su vehículo. Afortunadamente, confirmó que no sufrió lesiones de gravedad

El video del espeluznante accidente
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rechazaron el pedido de una

Rechazaron el pedido de una comunidad mapuche de acudir a la Corte Suprema para que revise condenas por usurpación

Milei hará sus últimos actos en Córdoba y Rosario: el mensaje de esperanza y el pedido al electorado

Todo lo que declaró Cristian Graf, acusado de encubrir el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

San Miguel: un conductor atropelló a un motociclista tras una discusión, intentó huir y lo atraparon

INFOBAE AMÉRICA
El nuevo líder militar de

El nuevo líder militar de Madagascar nombró a un empresario como primer ministro tras el golpe de Estado

Reino Unido otorgará nuevos poderes a sus fuerzas armadas para derribar drones sospechosos en sus bases militares

Rodrigo Paz anunció que Bolivia restablecerá las relaciones diplomáticas con Estados Unidos tras 17 años de ruptura

Ecuador: Los Lobos expanden su control en Manabí con falsos operativos y alianzas criminales

¿Por qué ganó Rodrigo Paz en Bolivia? Las claves detrás de una elección que consolida la sorpresa de la primera vuelta

TELESHOW
El cómplice y cariñoso saludo

El cómplice y cariñoso saludo de Wanda Nara a Damián Betular por su cumpleaños

María Rosa Fugazot habló del dolor por la muerte de su hijo René Bertrand: “Es un agujero muy difícil de cubrir”

A pura emoción al final de la función de Rocky: la reacción de Nicolás Vázquez con un niño santafesino

Chechu Bonelli estaría iniciando un apasionado romance con un famoso conductor: las imágenes en un boliche porteño

Los guitarristas de Guns N’ Roses en una particular producción de fotos en el Cementerio de la Recoleta