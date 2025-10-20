Deportes

La “playa privada” en su mansión de USD 16 millones que les generó un inesperado conflicto a David y Victoria Beckham

La pareja tiene una finca en una zona rural del Reino Unido que estaría en infracción

David y Victoria Beckham tienen
David y Victoria Beckham tienen una mansión en Cotswolds

Los Beckham se encuentran en el centro de una polémica tras la revelación de que instalaron una playa privada en su finca de los Cotswolds, una zona rural del Reino Unido valorada en aproximadamente 12 millones de libras esterlinas (cerca de 14 millones de euros). El hecho se habría dado a conocer después de que los vecinos vieran en televisión que junto al lago artificial de su propiedad había sido agregado un banco de arena, cuya existencia no habría sido incluida en la solicitud urbanística inicial.

De acuerdo con información publicada por The Sun, David y la ex cantante del grupo pop Spice Girl contaban con permiso para construir un lago en la propiedad ubicada cerca de Chipping Norton, pero las autoridades han iniciado una investigación para determinar si el agregado de la playa de arena cumple con los requisitos establecidos en la licencia de construcción. Un portavoz del Consejo de Distrito de West Oxfordshire declaró: “Se ha recibido un informe de una infracción de planificación y ahora se investigará”, citó el diario británico.

El proyecto original de la finca, de aproximadamente 17 hectáreas (43 acres), contemplaba un paisaje rodeado de prados de flores silvestres y árboles autóctonos, respetando el carácter rural y natural de la zona. Los documentos de planificación establecían que el entorno debía presentar “carácter general informal y natural, con expresiones sutiles de un paisajismo orgánico estilo parque que uniera el lago a la casa”, según reprodujo el medio británico. La condición pretendía que el desarrollo paisajístico favoreciera la biodiversidad, ofreciendo hábitats para aves, pequeños mamíferos e insectos.

Las emisiones del documental de Netflix protagonizado por Victoria Beckham pusieron el foco sobre la playa artificial. Las imágenes muestran a la pareja discutiendo asuntos personales en la orilla del lago, con el banco de arena claramente visible. “Los vecinos piensan que esto es totalmente fuera de lo común en el área circundante y están muy nerviosos por cumplir con las reglas”, expresó una fuente local citada por The Sun. La playa, de unos 93 metros cuadrados (1.000 pies cuadrados), se extiende entre un embarcadero de madera y una carpa tipo safari, fabricada por una empresa propiedad de Guy Ritchie, cineasta y amigo personal de la familia Beckham.

La polémica habría saltado después
La polémica habría saltado después de que trascendieran imágenes de una serie (Reuters)

Las comparaciones no tardaron en llegar. El propio Guy Ritchie, un reconocido director del Reino Unido, enfrentó anteriormente requerimientos para retirar estructuras semejantes en su finca de Ashcombe House, en Wiltshire, después de que aparecieran en un avance de la serie de Netflix The Gentlemen. Según detalló The Sun, aquella intervención también se realizó a petición de las autoridades locales tras observar las instalaciones privadas en medios audiovisuales.

El caso ha llamado la atención por la forma en que se detectó la potencial infracción: no a través de denuncias formales directas ni inspecciones rutinarias, sino gracias a las imágenes difundidas por la plataforma de streaming, en la que los propietarios aparecen reflexionando sobre la belleza de su entorno.

Desde el entorno de los Beckham, una fuente aseguró al periódico británico que la pareja no ha recibido ningún requerimiento o notificación oficial por parte del ayuntamiento y que “han seguido las normas al pie de la letra”. Hasta el momento, ni David ni Victoria Beckham han ofrecido declaraciones públicas sobre el asunto.

El futuro de la playa privada en los Cotswolds quedará ahora en manos del equipo de planificación del consejo local, que evaluará si la intervención respetó las pautas de urbanismo rural o si, por el contrario, constituye una alteración sustancial que requiere nueva autorización.

