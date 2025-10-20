Deportes

“Candidato al Puskás”: el gol fantasma en el fútbol argentino que es furor en las redes sociales

Enzo Ritacco marcó el 3-0 de Puerto Nuevo frente a Deportivo Metalúrgico, pero las cámaras de la transmisión no lo captaron

Guardar
El gol de Enzo Ritacco que no pudo captar la transmisión

La permanencia de Puerto Nuevo en la Primera C del fútbol argentino quedó asegurada tras una contundente victoria por 3 a 0 frente a Deportivo Metalúrgico, resultado que le permitió evitar la desafiliación y cerrar la temporada con alivio. Sin embargo, lo llamativo de la jornada no estuvo en lo reflejado en el marcador, sino en la repercusión que tuvo el tercer tanto en las redes sociales.

El encuentro, disputado en el norte de la provincia de Buenos Aires, se definió rápidamente. Apenas transcurridos dos minutos del primer tiempo, Diego Pertossi aprovechó una oportunidad en el área chica y abrió el marcador, igualando la serie global y dejando sin reacción al arquero Ramiro López. Este gol tempranero marcó el inicio de una jornada favorable para los dirigidos por César Robina.

La ventaja en el global se consolidó al minuto quince, cuando Catriel Lucero luchó por una pelota que parecía perdida. Tras un centro de Tomás Cruz, Enzo Ritacco, uno de los referentes históricos del club, definió con precisión al palo más alejado de López, ampliando la diferencia y acercando a Puerto Nuevo a su objetivo de permanencia.

En la segunda mitad, Ritacco volvió a ser protagonista al marcar su segundo tanto de la jornada. Tras eludir la marca de Leandro Paredes, colocó el balón junto a un poste, sentenciando el resultado y dejando sin opciones a Deportivo Metalúrgico, reciente campeón del Promocional Amateur.

Al menos eso es lo que se supo después, dado que la transmisión de TNT Sports no llegó a captar la jugada, porque un hincha, producto de la emoción, se paró y tapó la cámara principal que seguía el partido. La hilarante situación escaló hasta las redes.

“Candidato al Puskás”, se mofó la cuenta de X (antes Twitter) especializada en contenido deportivo “En Una Baldosa”. Rápidamente, los seguidores se sumaron al irónico posteo con ingeniosos comentarios. “Golazo, la definición fue nunca antes vista”, “No se ven ya goles así” y “Definió de espaldas”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Por suerte, para los curiosos, la cuenta oficial de Instagram del elenco de Campana subió el gol de Ritacco desde otro ángulo y todos lo pudieron disfrutar, aunque es posible que no sea nominado para quedarse con el prestigioso galardón. Con este triunfo, Puerto Nuevo selló su continuidad en la categoría, mientras que su rival se quedó sin el premio del ascenso.

Vale recordar que reconocimiento al mejor gol de la temporada profesional, conocido como el Premio Puskás de la FIFA, rinde homenaje a la figura de Ferenc Puskás, quien fuera capitán y referente de la selección de fútbol de Hungría. Esta distinción, instaurada en la temporada 2008/2009, busca destacar la excelencia en la ejecución y espectacularidad de los tantos anotados en el fútbol profesional.

El primer ganador del reconocimiento fue Cristiano Ronaldo. El portugués se adjudicó el reconocimiento por un gol que marcó un hito en la Champions League, en un encuentro que el Manchester United le ganó al Porto por la vuelta de los cuartos de final del certamen 2008/2009.

Temas Relacionados

PuskásEnzo RitaccoPuerto NuevoPrimera CDeportivo Metalúrgicodeportes-argentina

Últimas Noticias

Se coló a la final del Mundial 86 y fue un símbolo de la gloria: murió el protagonista de una de las fotos más icónicas de Maradona

Roberto Cejas, el hincha que llevó sobre sus hombros al astro durante la vuelta olímpica, murió en Santa Fe a los 68 años

Se coló a la final

“No hace falta un trofeo”: la lección de la madre de un jugador de la Selección Sub 20 tras la caída en la final del Mundial

Luego de la derrota con Marruecos en la definición, el conjunto conducido por Diego Placente se colgó la medalla de plata. La mamá de Tobías Andrada expresó el sentimiento popular

“No hace falta un trofeo”:

Los secretos de Jurgen Klopp para la gestión del vestuario: su llamativo ejemplo sobre el futbolista argentino

El entrenador reveló sus métodos de liderazgo y confesó que el origen de los jugadores influye a la hora del trato

Los secretos de Jurgen Klopp

El video del espeluznante accidente en la Clase Uno del Turismo Pista: “El auto levantó vuelo”

El piloto Ignacio Espíndola protagonizó un fuerte golpe y vuelco en el que destrozó su vehículo. Afortunadamente, confirmó que no sufrió lesiones de gravedad

El video del espeluznante accidente

La “playa privada” en su mansión de USD 16 millones que les generó un inesperado conflicto a David y Victoria Beckham

La pareja tiene una finca en una zona rural del Reino Unido que estaría en infracción

La “playa privada” en su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Todo lo que declaró Cristian

Todo lo que declaró Cristian Graf, acusado de encubrir el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

San Miguel: un conductor atropelló a un motociclista tras una discusión, intentó huir y lo atraparon

La firma del swap no va a frenar las intervenciones del Tesoro de EEUU para sostener al peso

Fuerza Patria llega al cierre sin un acto unificado en PBA, pero confía en repetir la elección de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
El nuevo líder militar de

El nuevo líder militar de Madagascar nombró a un empresario como primer ministro tras el golpe de Estado

Reino Unido otorgará nuevos poderes a sus fuerzas armadas para derribar drones sospechosos en sus bases militares

Rodrigo Paz anunció que Bolivia restablecerá las relaciones diplomáticas con Estados Unidos tras 17 años de ruptura

Ecuador: Los Lobos expanden su control en Manabí con falsos operativos y alianzas criminales

¿Por qué ganó Rodrigo Paz en Bolivia? Las claves detrás de una elección que consolida la sorpresa de la primera vuelta

TELESHOW
El cómplice y cariñoso saludo

El cómplice y cariñoso saludo de Wanda Nara a Damián Betular por su cumpleaños

María Rosa Fugazot habló del dolor por la muerte de su hijo René Bertrand: “Es un agujero muy difícil de cubrir”

A pura emoción al final de la función de Rocky: la reacción de Nicolás Vázquez con un niño santafesino

Chechu Bonelli estaría iniciando un apasionado romance con un famoso conductor: las imágenes en un boliche porteño

Los guitarristas de Guns N’ Roses en una particular producción de fotos en el Cementerio de la Recoleta