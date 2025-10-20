“Candidato al Puskás”: el gol fantasma en el fútbol argentino que es furor en las redes sociales

El gol de Enzo Ritacco que no pudo captar la transmisión

La permanencia de Puerto Nuevo en la Primera C del fútbol argentino quedó asegurada tras una contundente victoria por 3 a 0 frente a Deportivo Metalúrgico, resultado que le permitió evitar la desafiliación y cerrar la temporada con alivio. Sin embargo, lo llamativo de la jornada no estuvo en lo reflejado en el marcador, sino en la repercusión que tuvo el tercer tanto en las redes sociales.

El encuentro, disputado en el norte de la provincia de Buenos Aires, se definió rápidamente. Apenas transcurridos dos minutos del primer tiempo, Diego Pertossi aprovechó una oportunidad en el área chica y abrió el marcador, igualando la serie global y dejando sin reacción al arquero Ramiro López. Este gol tempranero marcó el inicio de una jornada favorable para los dirigidos por César Robina.

La ventaja en el global se consolidó al minuto quince, cuando Catriel Lucero luchó por una pelota que parecía perdida. Tras un centro de Tomás Cruz, Enzo Ritacco, uno de los referentes históricos del club, definió con precisión al palo más alejado de López, ampliando la diferencia y acercando a Puerto Nuevo a su objetivo de permanencia.

En la segunda mitad, Ritacco volvió a ser protagonista al marcar su segundo tanto de la jornada. Tras eludir la marca de Leandro Paredes, colocó el balón junto a un poste, sentenciando el resultado y dejando sin opciones a Deportivo Metalúrgico, reciente campeón del Promocional Amateur.

Al menos eso es lo que se supo después, dado que la transmisión de TNT Sports no llegó a captar la jugada, porque un hincha, producto de la emoción, se paró y tapó la cámara principal que seguía el partido. La hilarante situación escaló hasta las redes.

“Candidato al Puskás”, se mofó la cuenta de X (antes Twitter) especializada en contenido deportivo “En Una Baldosa”. Rápidamente, los seguidores se sumaron al irónico posteo con ingeniosos comentarios. “Golazo, la definición fue nunca antes vista”, “No se ven ya goles así” y “Definió de espaldas”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Por suerte, para los curiosos, la cuenta oficial de Instagram del elenco de Campana subió el gol de Ritacco desde otro ángulo y todos lo pudieron disfrutar, aunque es posible que no sea nominado para quedarse con el prestigioso galardón. Con este triunfo, Puerto Nuevo selló su continuidad en la categoría, mientras que su rival se quedó sin el premio del ascenso.

Vale recordar que reconocimiento al mejor gol de la temporada profesional, conocido como el Premio Puskás de la FIFA, rinde homenaje a la figura de Ferenc Puskás, quien fuera capitán y referente de la selección de fútbol de Hungría. Esta distinción, instaurada en la temporada 2008/2009, busca destacar la excelencia en la ejecución y espectacularidad de los tantos anotados en el fútbol profesional.

El primer ganador del reconocimiento fue Cristiano Ronaldo. El portugués se adjudicó el reconocimiento por un gol que marcó un hito en la Champions League, en un encuentro que el Manchester United le ganó al Porto por la vuelta de los cuartos de final del certamen 2008/2009.