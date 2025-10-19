Los mejores memes del sobrepaso de Colapinto a Gasly en el GP de Estados Unidos: de la orden que ignoró al “gol” contra Francia

Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas, consolidando su liderazgo en el campeonato tras aprovechar la disputa entre Lando Norris y Charles Leclerc, quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

En las últimas vueltas, Franco Colapinto protagonizó un momento destacado al adelantar a su compañero Pierre Gasly en la curva 1, pese a la orden de Alpine de mantener posiciones. El piloto argentino, de 22 años, finalizó en el 17° puesto, mientras que Gasly cayó al 19° lugar tras ser superado por Gabriel Bortoleto.

Colapinto, que había partido desde la 15ª posición, perdió dos lugares en la largada, pero recuperó terreno al superar a Esteban Ocon en la curva 12. Posteriormente, fue adelantado por Lance Stroll y debió defenderse de varios ataques, lo que lo relegó a la parte baja de la clasificación. Gasly enfrentó dificultades similares y ambos Alpine se mantuvieron en los últimos puestos durante gran parte de la carrera.

La competencia también estuvo marcada por la lucha entre Norris y Leclerc, con el británico intentando superar a la Ferrari en varias ocasiones, aunque sin éxito definitivo. Oscar Piastri, líder del campeonato, terminó en la 5ª posición.

El próximo compromiso de la Fórmula 1 será el Gran Premio de México, programado para el domingo 26 de octubre a las 17:00 (hora argentina) en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En las redes sociales, estallaron los memes por el sobrepaso de Colapinto a Gasly, ignorando la orden de su equipo. Los festejos como un gol de Argentina a Francia, un mensaje directo a Briatore y el futuro del piloto argentino, fueron las diferentes reacciones de los cibernautas.

Los mejores memes del sobrepaso de Colapinto a Gasly en el GP de Estados Unidos: