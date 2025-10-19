La desafiante frase del DT de Marruecos antes de enfrentar a Argentina en la final del Mundial Sub 20

Marruecos va por la primera estrella de su historia en un Mundial Juvenil (Crédito: EFE/ Elvis González)

El Mundial Sub 20 bajará su telón este domingo en Chile con una final que pudo darse en la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero el destino quiso que Argentina y Marruecos se vean las caras en la definición que se jugará desde las 20 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile entre el máximo ganador histórico de este trofeo en la categoría juvenil y un equipo que busca anotarse por primera vez en la lista de ganadores.

En conferencia de prensa, el entrenador del conjunto marroquí, Mohamed Ouahbi, estuvo acompañado de Houssam Essadak, capitán del plantel, y alertó que serán un hueso duro de roer en territorio trasandino con una frase que desafía el invicto de la Albiceleste, que tampoco recibió goles en los últimos cuatro duelos: “Nadie es invencible, Argentina es un equipo muy bueno, excelente, pero nosotros vamos a dar todo lo que tenemos utilizando nuestras herramientas, que son muchas”.

A su vez, Ouahbi dejó una declaración que apunta a cuál será su plan de juego, con una idea de repliegue, pero siempre puntualizando en el costado camaleónico de los africanos para adaptarse al contexto: “El tema de la posesión (de pelota) es un tema que para mí no importa, mi equipo está preparado a tener la posesión y a no tenerla”.

El capitán y el DT de Marruecos estuvieron en la conferencia de prensa junto a Diego Placente y Julio Soler (Crédito: EFE/ Elvis González)

En este sentido, también ponderó la versatilidad de sus rivales a lo largo de la competición desarrollada en Valparaíso, Santiago de Chile, Rancagua y Talca: “Somos lo que somos dependiendo del contexto del partido y de lo que quiera hacer Argentina y creo que para ellos es igual, cada partido en el que han tenido menos posesión han sido igualmente fuertes”.

A continuación, el entrenador de 49 años, oriundo de Bélgica y con pasado por las Juveniles del Anderlecht, habló de lo que significa esta definición para ellos y la evolución de sus jugadores durante este mes, donde compartieron el día a día en el continente sudamericano: “Es un auténtico honor para nosotros, pero nos centramos en el partido y no en el trofeo. Estamos orgullosos pero muy concentrados. Nuestro equipo ha afianzado su cohesión, su generosidad y la confianza y es algo que se demuestra en la tranquilidad que transmitimos”.

“Creo que el elemento clave es la humildad de los jugadores cuando cometen errores. En la Copa de África nos dimos cuenta que podemos ser fuertes y aprender de las derrotas", cerró Mohamed Ouahbi sobre el torneo continental en el que fueron finalistas y cayeron 0-1 contra Sudáfrica en la definición.

Diego Placente y Julio Soler posan como representantes de la Argentina junto al entrenador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, y el capitán del equipo africano, Houssam Essadak. En el medio de ellos, el trofeo del Mundial Sub 20

Por otro lado, el entrenador de la selección argentina, Diego Placente, señaló la intención de trasladar a sus jugadores su propia experiencia, luego de haber levantado este mismo trofeo en Malasia 1997: “Queremos transmitir lo que nosotros sentimos cuando éramos chicos. Ser campeón es uno de los recuerdos más lindos que tengo en mi carrera. Más allá del fútbol, quedan un montón de cosas lindas”.

“Marruecos es un gran equipo. Tienen cosas parecidas a nosotros, jugadores técnicos, físicos, muy pasionales. Va a ser una final muy difícil”, advirtió sobre los peligros de enfrentarse a un rival similar en varias facetas del juego.

A su lado, Julio Soler, joven surgido de Lanús y con actualidad en el Bournemouth de la Premier League, dejó una emotiva frase este sábado a pocas horas de la final con eje en el Día de la Madre que se celebra este domingo en Argentina: “Mañana va a ser un día muy emotivo. Espero poder darle un buen regalo a mi mamá por su día”.

Placente buscará revancha después de no haber alcanzado la final en el Mundial Sub 17 de 2023: cayó contra Alemania en semifinales y perdió ante Malí en el partido por el tercer y cuarto lugar de la competición (Crédito: Reuters/Pablo Sanhueza)

MÁS FRASES DE DIEGO PLACENTE

- “Vestir la camiseta de la Selección siempre te hace creer. Durante el torneo, muchos chicos maduraron como jugadores por las distintas experiencias que fueron teniendo”.

- “Disfruté como jugador y ahora, estando de este lado, siento satisfacción de que los jugadores se sientan bien en la cancha y lo disfruten”.

- “Confío mucho en los jugadores porque son los que resuelven las situaciones en la cancha. Si llegamos hasta acá, es por ellos”.

- “Hay muchos chicos que quisieron venir y no pudieron. Los tenemos presentes todo el tiempo, ellos son parte de esto también, aunque no estén acá”.

- “Es muy importante que los que entran desde el banco lo hacen siempre muy bien”.

MÁS FRASES DE JULIO SOLER

- “Estoy cumpliendo el sueño de todo chico. Estamos con ansiedad, pero contamos con un cuerpo técnico que nos transmite mucha tranquilidad. Tenemos un grupo muy unido que mañana irá en busca del objetivo”.

- “Estar acá es mi sueño. Todos hicimos mucho esfuerzo para poder estar acá y siempre que pueda estar con la Selección, voy a estar. Estoy muy agradecido con el cuerpo técnico por todo el esfuerzo que hicieron para que yo esté hoy acá”.

- “Tengo muchos sentimientos encontrados en estos momentos. Faltan 90 minutos, estamos muy tranquilos. La mayoría en el plantel somos amigos y poder jugar una final del mundo con tus amigos es un privilegio”.

- “Los chicos que no vinieron están presentes todo el tiempo. Se los extraña, pero sé que hacen fuerza por nosotros”.