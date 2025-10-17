Deportes

Novak Djokovic reveló cuáles son las tres estrellas que lo inspiran para no retirarse del tenis

El serbio, máximo ganador de Grand Slam, explicó por qué lo motiva la longevidad

Novak Djokovic afirmó que "la longevidad es su mayor motivación" (REUTERS/Stringer)

La reciente actuación de Novak Djokovic en el torneo de exhibición Six Kings Slam en Arabia Saudita ha servido para despejar cualquier duda sobre su futuro profesional. A pesar de la derrota ante el número uno del mundo, Jannik Sinner, por 6-4 y 6-2 en semifinales, el tenista serbio de 38 años dejó claro que su retiro no está en el horizonte inmediato.

“Hay gente que quiere que me retire pronto, pero esto no va a suceder”, afirmó Djokovic durante su participación en el evento, según declaraciones recogidas por Six Kings Slam.

El propio tenista de 38 años ha señalado que la longevidad deportiva representa una de sus principales fuentes de motivación. Inspirado por figuras como LeBron James, quien sigue compitiendo en la NBA a punto de cumplir 41 años, el ex estrella del fútbol americano, Tom Brady, que se mantuvo en la NFL hasta los 45, y el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, activo a los 40, el serbio expresó en el Joy Forum de Riad: “Ver a LeBron y Ronaldo jugar hasta los 40 años es motivador y una inspiración para mí. El tenis está cambiando y quiero jugar para experimentar el cambio. La longevidad es una de mis mayores motivaciones. Tengo muchas ganas de ver hasta dónde puedo llegar”, afirmó Djokovic durante un acto en el que compartió escenario con el ex jugador de la NBA Shaquille O’Neal.

Aunque su último título de Grand Slam data del Abierto de Estados Unidos de 2023, donde alcanzó su vigésimo cuarto trofeo, Djokovic ha logrado llegar a las semifinales en todos los Grand Slams de la presente temporada. Actualmente ocupa el quinto puesto en el ranking mundial y mantiene intacta su ambición de competir al máximo nivel.

El serbio manifestó su interés por ser testigo y protagonista de la evolución del tenis: “También quiero vivir para ver, vivir significa seguir jugando profesionalmente, ver los cambios que se avecinan en nuestro deporte. Y estoy muy emocionado por ello. Creo que el tenis es un deporte que puede transformarse profundamente, y lo hará”, declaró Djokovic en el marco del torneo saudita.

LeBron James, Tom Brady y Cristiano Ronaldo

En la previa de su enfrentamiento con Sinner en las semifinales, el máximo ganador de Grand Slam en la historia (Rafael Nadal ganó 22 y Roger Federer, 20), reiteró la influencia que ejercen sobre él deportistas que han prolongado sus carreras más allá de los 40 años.

El recorrido de Djokovic no ha estado exento de desafíos personales. El propio tenista recordó el impacto de sus orígenes en su carácter y determinación. “Vengo de un país devastado por la guerra. Mi padre me puso un billete de 10 dólares cuando tenía 12 años y me dijo que esto era todo lo que teníamos. Dijo que si quería jugar a este deporte tan caro, tenía que mejorar. Tuve que madurar mucho antes de lo previsto. Entendí el mensaje y asumí muchas responsabilidades”, rememoró Nole.

Además, subrayó la confianza que su padre depositó en él desde sus inicios: “Mi padre confiaba mucho más que yo en mi talento y en mi carácter. Cuando comentamos que el objetivo era ser número uno del mundo en un país sin tradición en el tenis, asumimos burlas e incredulidad de mucha gente. Soy una prueba de que todo es posible”, concluyó.

En la temporada 2025, Djokovic ha sumado el ATP 250 de Ginebra, el título número 100 de su carrera, aunque continúa sin añadir un nuevo Grand Slam a su palmarés desde 2023.

