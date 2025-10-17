Deportes

La esposa de Miguel Ángel Russo habló del homenaje que le hará Rosario Central y explicó qué sucederá con las cenizas del entrenador

Mónica Croavara rememoró al emblemático entrenador y confirmó su presencia en el Gigante de Arroyito en el compromiso ante Platense

La esposa de Russo contó detalles del homenaje que le hará Rosario Central

La muerte de Miguel Ángel Russo todavía genera una profunda reacción en el ámbito futbolístico argentino. La noticia de que Rosario Central prepara un homenaje especial previo al partido ante Platense aumenta la expectativa entre los hinchas y da cuenta de la huella del ex entrenador en el club.

En la previa al compromiso de este domingo ante Platense en el Gigante de Arroyito, su última esposa, Mónica Croavara, dialogó con Telenoche (El Tres) para detallar el impacto y significado de estos homenajes y el recuerdo que pide para su pareja. Sin rodeos, sostuvo que la jornada será especial no solo para la familia, sino para toda la comunidad auriazul. “Voy a ir el domingo y va a ser una fiesta porque Miguel lo quería así”, remarcó en sus declaraciones al canal rosarino.

La viuda de Russo resaltó el sentimiento de asombro que atravesó a todo su entorno tras la magnitud del afecto que se manifestó tras el fallecimiento del entrenador. “Fue mucho todo, nunca me imaginé un velatorio de esa magnitud. Todo fue muy fuerte. Desde el final de su enfermedad, que tampoco me esperaba”, relató.

En cuanto a la conexión del ex director técnico con el fútbol y, particularmente, con Rosario Central, Croavara compartió una mirada íntima. Definió la relación de Russo con el deporte como un vínculo absorbente. “Siempre estuve detrás de él y vivía para el fútbol. Para él, el 99% era fútbol y todos nosotros el 1%. De todos modos, en ese 1% nos contenía a todos. Es algo que supera lo racional”, expresó la esposa.

Mónica Croavara subrayó cómo la identidad del ex entrenador y la historia de Central están entrelazadas. “Miguel en Rosario era él. Rosario era su esencia. En Alberdi, la mayoría somos de Central y para nosotros salir campeón fue sublime”, afirmó.

La despedida y el homenaje no quedaron circunscritos al club rosarino. Según expresó la viudad, una parte de las cenizas ya fueron esparcidas en La Bombonera, la casa de Boca Juniors, su último club. Además, se vivirán ceremonias similares en otras tres instituciones que quedaron fuertemente vinculadas a Miguelo: Estudiantes de La Plata, Rosario Central y Lanús.

Una de las imágenes que quedó grabada en la memoria colectiva es la del icónico saco que Russo solía arrojar, gesto que la familia considera parte indivisible de su personalidad. Consultada respecto de cómo prefiere que la hinchada recuerde al entrenador, Croavara fue contundente: “Quisiera que la gente lo recuerde revoleando el saco. Eso es lo mejor que pueden tener en su corazón, porque fueron momentos muy lindos y el campeonato fue único. Y era para Miguel el campeonato”.

La entrevista también abordó el proceso de aceptación frente al desenlace de la enfermedad y las decisiones tomadas por el propio Russo. “Tenía una cabeza más allá de lo normal. Quiso terminar su vida así y uno tiene que respetarlo”, explicó.

El homenaje del fin de semana en Rosario Central busca reflejar el deseo expreso de Miguel Ángel Russo, quien eligió la alegría como forma de despedida, un pedido que ahora la institución y sus seguidores buscan cumplir. La llegada de su esposa al evento, confirmada en medios como El Tres, refuerza la dimensión íntima y colectiva del tributo. El recorrido de los restos por espacios fundamentales del fútbol argentino, incluidos la Bombonera y el estadio de Estudiantes de La Plata, permite visibilizar la amplitud del reconocimiento a una trayectoria particular, marcada por el compromiso y la identidad con el deporte.

De cara a la ceremonia, la expectativa entre los hinchas y la familia se vincula con el testimonio de Croavara: un homenaje festivo, fiel a la manera en que Russo eligió vivir y marcharse, con el recuerdo de los campeonatos y del emblemático saco agitado ante la multitud de Rosario Central.

Además del homenaje del Canalla, durante esta jornada también se vivirán jornadas especiales en otros encuentros. Esta noche el Granate, club en el que Miguel Ángel Russo logró dos ascensos a Primera División, le rendirá tributo en la previa al compromiso como local ante Godoy Cruz. La institución del Sur ya le había rendido homenaje en la fecha pasada en la victoria ante Independiente en Avellaneda, al colgar dentro del vestuario el clásico saco que utilizó durante su estadía en el club. Luego, el sábado, será el homenaje de Boca Juniors, que disputará su primer juego tras la muerte de su DT al recibir a Belgrano de Córdoba en La Bombonera.

