El enojo de Franco Colapinto tras la Qualy de la carrera Sprint del GP de los Estados Unidos: “Me costó mucho”

La Fórmula 1 afronta un fin de semana especial en el Circuito de las Américas (COTA) y el viernes cerró con la clasificación Shootout para definir la grilla de la carrera Sprint del Gran Premio de los Estados Unidos. Franco Colapinto, que venía de superar a Pierre Gasly en la FP1, no logró superar el corte de la SQ1 y largará en la 17° ubicación. Su compañero francés de Alpine partirá en la 13° posición en Austin.

Tras quedar eliminado en la primera tanda por una diferencia mínima (0.102 segundos), Colapinto se acercó al corralito como es costumbre para atender a los medios de comunicación. No obstante, según informó el periodista de ESPN Juan Fossarolli, el argentino, que se presentó en el lugar correspondiente para dar entrevistas, estaba muy molesto y no dialogó con los medios presentes.

“Teníamos pautado hablar con él, una pregunta. Porque las carreras Sprint y clasificación, sobre todo, es una pregunta y rápida. Sin embargo, el equipo decidió no hacer esa declaración por parte de Franco. Estaba un poco molesto y demás. Ahí te da la explicación de lo que sintió Franco, la frustración”, contó el periodista presente en Austin.

A pesar de esta situación, Colapinto tuvo que cumplir con el protocolo de hablar con el canal oficial de la Fórmula 1, ya que podría ser sancionado en caso de no hacerlo. “Simplemente, no conseguimos agarre en la parte trasera. Me costó mucho. Con la pista sin agarre y la potencia del auto, no me sentía bien. Y solo tuvimos una buena vuelta. Es un poco más complicado en la clasificación sprint, así que, sí, no pudimos arreglarlo a tiempo. Estuvimos muy cerca de la Q2, pero no pudimos. Mañana tendremos que encontrar la solución”, describió brevemente en diálogo con el canal oficial de la F1.

En esta misma línea, Colapinto puntualizó en las enormes dificultades que tiene el monoplaza A525 en COTA, donde hay constantes baches en el asfalto. “Estamos teniendo algunos problemas con los neumáticos, sobre todo porque hay muchos baches y el coche es muy rígido. Nos cuesta un poco, pero tenemos que encontrar la solución”, añadió el argentino, que se lo veía notablemente disgustado.

Colapinto largará en la 17° posición en la carrera Sprint del GP de los Estados Unidos (Mandatory Credit: Thomas Shea-Imagn Images)

El primer intento de Colapinto no fue el mejor, donde se encontró con tráfico y patinó notablemente en las eses (curvas 3, 4, 5 y 6), y registró un tiempo de 1:36.000. Gasly marcó una vuelta de 1:35.358, que también lo dejó en la parte baja de la grilla. Vale destacar que los pilotos están obligados a utilizar la gama media de neumáticos en la SQ1.

Luego de ingresar a boxes, el argentino volvió a la pista para realizar un segundo intento final. Nuevamente, Colapinto tuvo dificultados para dominar un Alpine que tuvo grandes problemas de adherencia y finalizó en el 17° lugar al cerrar con un tiempo de 1:35.246. Por su parte, Pierre Gasly se vio beneficiado de los pilotos que no pudieron abrir vuelta para mejorar sus registros y logró meterse en la SQ2 al terminar 15°. El francés marcó su mejor giro en 1.35.144, con una diferencia de 0.102 segundos por delante del pilarense. Finalmente, el galo iniciará la Sprint en el 13° puesto.

Cabe recordar que Colapinto logró superar a Gasly en la única práctica libre del fin de semana. El argentino, que finalizó en el 16° lugar, completó su mejor vuelta con un tiempo de 1:34.653, donde mejoró por 12 milésimas el registro del francés (1:34.665). El pilarense concretó un total de 25 vueltas en la FP1, donde rodó gran parte con neumáticos duros, con el fin de encontrar una puesta a punto óptima para la carrera.

La actividad de la Fórmula 1 en el Gran Premio de los Estados Unidos seguirá el sábado con la Sprint, la cual dará inicio a las 14:30 (hora argentina). Luego, desde las 18:00, se realizará la clasificación para diagramar la grilla de salida del día domingo. La carrera principal comenzará a las 16:00 y contará con un total de 56 vueltas.