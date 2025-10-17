El drama personal de una estrella del Manchester United: la drástica medida que tomó

El neerlandés Matthijs de Ligt estaría atravesando problemas con su matrimonio (REUTERS/David Klein)

La vida personal de Matthijs de Ligt ha cobrado protagonismo en las últimas horas tras una acción en redes sociales que ha intensificado los rumores sobre una crisis post matrimonial. El defensa neerlandés del Manchester United ha eliminado de su cuenta de Instagram todas las imágenes en las que aparece junto a Annekee de Ligt, incluidas las fotografías de su boda, según información difundida por el canal Reality FBI.

El contexto deportivo tampoco resulta favorable para de Ligt. El Manchester United, actualmente en la décima posición de la Premier League, atraviesa una etapa de incertidumbre bajo la dirección de Ruben Amorim, cuya continuidad se encuentra en entredicho desde hace semanas. El rendimiento del central neerlandés refleja la situación del equipo, ya que tampoco logra destacar en el plano futbolístico.

En el ámbito personal, la situación parece igualmente compleja. De acuerdo con Reality FBI, canal de Instagram que habla de la vida de las celebridades en Países Bajos, el exjugador del Ajax, Juventus y Bayern habría decidido eliminar más de 35 fotografías de su perfil, entre ellas las correspondientes a su enlace matrimonial con Annekee de Ligt. El canal señala que incluso la revista Vogue, que había compartido imágenes tomadas de la cuenta de Matthijs de Ligt, ya no puede acceder a ellas, lo que confirma su eliminación.

“Matthijs de Ligt eliminó recientemente más de 35 fotos, incluidas las fotos de la boda con Annekee de Ligt. Lo vemos también en Vogue”, se informó. La cuenta neerlandesa añadió: “Vogue había compartido las fotos de la cuenta de Matthijs, pero ya no existen. Esto significa que fueron borradas. Ya informamos el verano pasado de que algo andaba mal, y cada vez está más claro”. Desde hace tiempo circulan rumores sobre una crisis profunda en la relación de la pareja, y la reciente decisión del futbolista neerlandés de borrar todo rastro de su vida conyugal en redes sociales ha reforzado estas especulaciones.

Matthijs de Ligt junto a AnneKee Molenaar en el Oktoberfest de 2022 (REUTERS/Andreas Gebert)

Hace un tiempo, se filtró que la cancelación inesperada de una gran celebración en Italia había puesto en evidencia la ruptura entre Matthijs De Ligt y AnneKee Molenaar, apenas un año después de su boda. La pareja, que había planeado festejar su primer aniversario rodeada de amigos y familiares, suspendió el evento de forma abrupta, según información publicada por el medio holandés DenD y recogida por Daily Star Sport.

El defensor del United y la modelo holandesa contrajeron matrimonio el verano europeo de 2024 en una ceremonia íntima. La boda coincidió con la transferencia de De Ligt desde el Bayern Munich a Old Trafford y con el inicio de la participación de la selección de Países Bajos en la Eurocopa 2024. La pareja había postergado la gran fiesta de celebración para este mes, pero los planes se vieron truncados.

De acuerdo con DenD, citado por Reality FBI, la separación se habría producido después de que De Ligt viajara solo a Barbados, mientras que AnneKee Molenaar pasó la semana anterior en Ibiza sin su esposo. El medio detalló: “Al principio, se habló de ‘tiempo para ellos’ y de vacaciones por separado, pero ahora, según se informa, se acabó definitivamente”, en referencia a la situación de la pareja.

El motivo de la ruptura, según revelaron, estaría relacionado con el estilo de vida de AnneKee Molenaar. El canal informó la semana pasada que “al parecer, Matthijs ya no soporta el exagerado ‘contenido espiritual’ de Annekee”. El perfil de Instagram de la modelo muestra publicaciones que incluyen un emoji de nave espacial extraterrestre como título, imágenes en las que busca piedras preciosas y cristales, lecturas de libros de tarot y fotografías luciendo una camiseta con un símbolo de cannabis. Además, AnneKee Molenaar gestiona su propio negocio llamado “Alquimia”, término que hace referencia a la antigua práctica de la transmutación de metales y la búsqueda del elixir de la vida.

La imagen de la boda de de Ligt y Annekee hace poco más de un año

A pesar de la separación, el perfil de AnneKee Molenaar en Instagram aún conserva imágenes junto a De Ligt, aunque han transcurrido siete semanas desde la última aparición del futbolista en sus redes sociales, tras una cita nocturna compartida.

El inicio de la relación se remonta a Ámsterdam, cuando De Ligt, con una estatura de 1,88 metros, comenzaba su carrera en el Ajax. La propuesta de matrimonio llegó en 2023 y la boda coincidió con la final de la Champions League, tras la cual el jugador se incorporó inmediatamente a la selección de Países Bajos para la Eurocopa 2024.

En una entrevista concedida a la revista Dutch Vogue, AnneKee Molenaar relató con humor: “En realidad es gracioso porque la forma en que se desarrolló la planificación de nuestra boda civil es un reflejo de nuestra relación en general”. Explicó que inicialmente pensaban casarse a finales de mayo, en su aniversario, pero la posibilidad de que De Ligt llegara a la final de la Champions League con el Bayern de Múnich obligó a reprogramar todos los planes en el último momento.