Deportes

Claudio Úbeda publicó su primera lista de convocados como entrenador de Boca Juniors: las bajas y el futbolista que vuelve tras 9 partidos

El ayudante de campo de Miguel Russo tendrá su estreno como DT principal mañana ante Belgrano de Córdoba en la Bombonera

Guardar
Claudio Úbeda convocó a 24
Claudio Úbeda convocó a 24 futbolistas para la presentación de Boca ante Belgrano

La decisión de la directiva de Boca Juniors de mantener sin cambios el cuerpo técnico tras la partida de Miguel Ángel Russo marca el inicio de una nueva etapa para el club, que este sábado enfrentará a Belgrano de Córdoba en La Bombonera bajo la conducción de Claudio Úbeda. La dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, optó por ratificar la confianza en el grupo de trabajo que acompañó a Russo, descartando la incorporación de nuevos integrantes y apostando por la continuidad hasta el cierre de la temporada. El DT ya publicó su primera lista de convocados.

El próximo compromiso de Boca Juniors será el sábado 18 de octubre a las 18, luego de la postergación del encuentro ante Barracas Central que debía disputarse en el estadio Claudio Chiqui Tapia. El equipo llega tras una contundente victoria por 5-0 frente a Newell’s en La Bombonera, resultado que refuerza la idea de Úbeda de realizar los mínimos ajustes posibles en la alineación titular. El entrenador, que ya dirigió al equipo en los partidos ante Newell’s y Defensa y Justicia, asume ahora la plena responsabilidad de la planificación técnica y táctica.

La principal novedad en la formación será la ausencia de Alan Velasco, quien sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Según informó el club, esta lesión obligó al futbolista a utilizar una bota ortopédica durante el velatorio de Miguel Russo y lo dejará fuera de las canchas por lo que resta del año. En su lugar, el chileno Carlos Palacios, ya recuperado de una distensión en el músculo pectíneo izquierdo, ocupará un lugar en el once inicial. La intención original era que Palacios sumara minutos ante Barracas Central, pero la reprogramación del calendario le permitirá regresar directamente como titular.

En cuanto a Edinson Cavani, la otra sensible baja, continuará marginado debido a un desgarro en el psoas derecho que lo apartó de los últimos tres partidos oficiales. El Matador había encadenado ocho presencias consecutivas antes de la lesión y ahora el objetivo es que alcance su mejor forma física para el Superclásico ante River Plate, programado para el domingo 9 de noviembre en La Bombonera. El plan contempla que Cavani disponga de dos partidos previos —frente a Barracas Central y Estudiantes de La Plata— para recuperar ritmo de competencia.

Úbeda tiene todo listo para
Úbeda tiene todo listo para su estreno oficial como DT de Boca

Por otra parte, uno de los futbolistas que había sido borrado de las pasadas 9 convocatorias volverá a integrar la nómina de citados: se trata de Lucas Blondel, quien había solicitado jugar partidos de Reserva para mantenerse en ritmo de juego. Como contrapunto, Frank Fabra, uno de los que se despedirá de la institución a fin de año, fue descartado nuevamente ya que Úbeda considera a Malcom Braida como alternativa a Blanco en el lateral izquierdo. Tampoco fueron incluidos Agustín Martegani e Ignacio Miramón.

El probable equipo que presentará Úbeda ante Belgrano de Córdoba estará conformado por: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel. El match arrancará a las 18 en la Bombonera y será arbitrado por Pablo Dóvalo.

La estructura del cuerpo técnico se mantendrá sin modificaciones, con Juvenal Rodríguez como ayudante de campo, Adrián Gerónimo y Cristian Aquino como preparadores físicos, y Cristian Muñoz a cargo de los arqueros. La directiva expresó su satisfacción con el desempeño del grupo, reafirmando su respaldo para la recta final del Torneo Clausura, donde Boca buscará el título y la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

La clasificación a la próxima edición del máximo certamen continental también puede lograrse a través de la Tabla Anual, que otorga plazas a los tres primeros de la clasificación general 2025. Actualmente, Boca ocupa la segunda posición, a seis puntos del líder Rosario Central y con un punto de ventaja sobre River, tercero en la tabla, teniendo pendiente el partido ante Barracas Central. Según el reglamento, accederán a la fase de grupos de la Libertadores 2026 el campeón del Apertura (Platense), el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los dos mejores ubicados en la Anual, mientras que el tercero disputará el repechaje.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE BOCA

  • Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García
  • Defensores: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lucas Blondel, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco
  • Mediocampistas: Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida y Kevin Zenón
  • Delanteros: Lucas Janson, Carlos Palacios, Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos y Milton Giménez

Temas Relacionados

Boca JuniorsMiguel RussoClaudio Úbeda

Últimas Noticias

Franco Colapinto afrontará la FP1 y la clasificación a la Sprint del GP de Estados Unidos: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino de la escudería Alpine, a bordo de su A525, irá en búsqueda de sus primeros puntos en la temporada en el Circuito de las Américas

Franco Colapinto afrontará la FP1

La esposa de Miguel Ángel Russo habló del homenaje que le hará Rosario Central y explicó qué sucederá con las cenizas del entrenador

Mónica Croavara rememoró al emblemático entrenador y confirmó su presencia en el Gigante de Arroyito en el compromiso ante Platense

La esposa de Miguel Ángel

Mateo Retegui vuelve a estar en la órbita de un gigante de Europa tras su brillante actuación con la selección italiana

El atacante argentino es seguido de cerca por Manchester United, que lo tuvo en carpeta el último mercado

Mateo Retegui vuelve a estar

El plantel del Real Madrid recibió sus autos de lujo para la nueva temporada: el particular modelo elegido por Mastantuono

La automotriz que provee al club entregó una exclusiva flota de vehículos para el equipo dirigido por Xabi Alonso

El plantel del Real Madrid

El drama personal de una estrella del Manchester United: la drástica medida que tomó

El neerlandés Matthijs de Ligt se divorció después de un año de matrimonio y borró las fotos con su ex pareja

El drama personal de una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sturzenegger apuntó contra los empresarios

Sturzenegger apuntó contra los empresarios por la falta de avances en el cese laboral: “Les dimos la libertad y no hacen nada”

Dramático video: se cerró el ascensor, el perro quedó colgando y el final era inevitable... hasta que apareció un héroe

Receta de escalopes de pescado, rápida y fácil

El multimillonario Bryan Johnson reveló cuál es su comida favorita para alcanzar la longevidad

Mercados: las acciones y los bonos operan con mínimas variantes, pendientes del mercado cambiario

INFOBAE AMÉRICA
Ace Frehley, el genio detrás

Ace Frehley, el genio detrás del circo pirotécnico de Kiss

Cayó en Estados Unidos un presunto terrorista acusado de participar de la incursión de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023

La Fiscalía de Ecuador busca archivar una causa por presunto tráfico de influencias que salpica a Noboa

Donald Trump confirmó que se reunirá con Xi Jinping al margen de la cumbre de la APEC en Corea del Sur

Las 13 mejores imágenes microscópicas premiadas por expertos en 2025

TELESHOW
Así fue el divertido cumpleaños

Así fue el divertido cumpleaños de Martín Bossi: del reclamo de Guillermo Francella al curioso detalle de los regalos

Murió Alejandro Fiori, guitarrista de Los Encargados y Los Pillos y figura clave del under de los 80

Natalie Pérez sorprendió a Mario Pergolini al revelar con quién está en pareja: “Este vestido es de mi suegra”

El enérgico descargo de Nico Vázquez tras los rumores sobre su vida personal: “Una falta de respeto”

El video de Evangelina Anderson que combina fuego rojo, brillo y un grito de libertad: “Así me voy del desfile”