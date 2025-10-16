Impacto en la F1: revelaron la identidad del piloto acusado de abuso sexual contra una enfermera que atendió a Michael Schumacher

El episodio ocurrió en la mansión de Suiza de Schumacher

La identidad del piloto acusado de abusar sexualmente a una enfermera mientras se encontraba en la casa de Michael Schumacher en Suiza fue revelada, según confirmó el medio británico The Sun. Joey Mawson, corredor australiano de 29 años y antiguo amigo de la familia Schumacher, enfrenta graves acusaciones por un presunto ataque sexual que habría ocurrido en la mansión de la leyenda de la Fórmula 1, ubicada en Gland, en noviembre de 2019.

El periódico británico reportó que Mawson fue señalado como el presunto responsable de abusar en dos ocasiones a una de las enfermeras responsables del cuidado de Michael Schumacher. Los fiscales sostienen que la víctima se encontraba inconsciente en el momento de los hechos, estado en el que fue agredida sexualmente tras participar en un cóctel en la residencia del expiloto alemán.

Según los documentos judiciales citados por el medio británico, la noche del 23 de noviembre de 2019, Mawson compartía una partida de billar con dos miembros del equipo médico de Schumacher cuando la enfermera se unió luego de atender una jornada laboral extensa. La acusación sostiene que, después de compartir un momento de esparcimiento, la cuidadora empezó a sentirse mal y debió recostarse. Sus colegas la llevaron a la cama, “sin desvestirla” y con las luces encendidas, tal como se indica en el escrito judicial. Poco más tarde, Mawson habría regresado a la habitación y perpetrado el abuso sexual en dos oportunidades, mientras la enfermera seguía inconsciente.

El caso cobró notoriedad tras la difusión de los hechos por el sitio suizo 24 Heures, que confirmó que la denuncia penal fue presentada en enero de 2022, tres años después del incidente, tras el despido de la enfermera del equipo médico. De acuerdo con las declaraciones recopiladas por The Sun, ninguno de los otros dos médicos presentes esa noche reportó haber notado algo inusual. La propia enfermera, al despertar, no recordaba lo sucedido.

El nombre de Joey Mawson salió a la luz

En respuesta a las acusaciones, Joey Mawson manifestó su inocencia, alegando que la relación entre ambos era cercana y asegurando que toda interacción fue consensuada. Según el corredor australiano, ambos compartieron un beso antes del incidente en un club nocturno de Ginebra.

La enfermera, que formaba parte del equipo médico encargado de los cuidados del siete veces campeón de la Fórmula 1 tras su accidente de esquí en 2013, no mantenía una relación cercana con el acusado, a quien consideraba únicamente un amigo de la familia.

Mawson alcanzó notoriedad durante sus años en las categorías juveniles del automovilismo, donde compitió contra figuras como Lando Norris y George Russell, y forjó amistad con Mick Schumacher. El medio alemán Bild indicó que no existe contacto reciente entre Mawson y Mick Schumacher, y que la familia Schumacher se rehusó a brindar comentarios tras la publicación de los hechos.

En el momento en que ocurrieron los hechos, Mawson participaba en diversas copas internacionales, incluida la Porsche Supercup, y se alojaba en la residencia de Schumacher. Posteriormente, regresó a Australia, donde obtuvo dos títulos en la S5000, pero fue suspendido en 2023 tras detectarse el uso de un suplemento prohibido. La sanción lo inhabilita para competir hasta mayo de 2026.

El piloto no compite desde el 2023 por una suspensión

The Sun agregó que, según una fuente investigadora, Mawson acudió el año pasado a Gland para dialogar con autoridades legales suizas sobre las acusaciones. El fiscal Xavier Christe puntualizó que la naturaleza de la relación entre ambos sigue sin estar clara, según declaró el medio suizo. La denuncia fue formulada cuando la enfermera habría conseguido procesar lo ocurrido y tras su desvinculación del equipo asistencial de Schumacher.

El juicio contra Joey Mawson debió iniciarse esta semana, pero su ausencia en sede judicial motivó el aplazamiento de la audiencia hasta una nueva fecha. De acuerdo con los medios consultados, ningún integrante de la familia Schumacher figura como implicado ni testigo del caso.