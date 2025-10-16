Deportes

El drama familiar que atraviesa Romelu Lukaku tras la muerte de su padre: “Nos parte el alma no poder enterrarlo”

El delantero del Napoli, junto a su hermano Jordan, explicaron los inconvenientes que tuvieron para trasladar el cuerpo de su padre a Bruselas desde la República Democrática del Congo

Roger Lukaku falleció a los 58 años

La muerte de Roger Lukaku en Kinshasa, a finales de septiembre, desencadenó una grave disputa familiar entre sus hijos, los futbolistas Romelu y Jordan Lukaku, y su familia congolesa, con acusaciones de extorsión durante el trámite de repatriación del cuerpo a Europa. El caso, que involucra figuras de relevancia internacional como el delantero del Napoli y el defensa, que actualmente se encuentra sin equipo tras su paso por el Adanaspor de Turquía, ha concentrado la atención mediática tras la publicación de un mensaje conjunto de ambos en redes sociales.

Romelu Lukaku y su hermano, Jordan, preparaban un funeral para su padre en la basílica de Koekelberg, en Bruselas (Bélgica), previsto para este viernes. Roger Lukaku, ex futbolista de equipos belgas como Boom, Seraing, Germinal Ekeren, Malinas y Ostende, falleció el 28 de septiembre a los 58 años. La cercanía de la ceremonia sumó presión a los trámites de repatriación, a los que los hermanos se refirieron como un proceso marcado por el conflicto.

Romelu Lukaku, una de las principales figuras de Napoli (REUTERS/Remo Casilli)

En un mensaje conjunto en la red social Instagram, los hermanos explicaron: “Como quizá sepan, habíamos previsto organizar el funeral este viernes. Sin embargo, debido a ciertas decisiones tomadas en Kinshasa, no tendrá lugar en Bélgica. Nuestro padre falleció el 28 de septiembre y, como hermanos, hicimos todo lo posible para repatriar su cuerpo a Bélgica”.

Ambos futbolistas denunciaron explícitamente situaciones de presión y aprovechamiento económico por parte de algunos miembros de su familia africana. “Lamentablemente, sentimos que fuimos extorsionados por algunos miembros de la familia. ¡Si nuestro padre aún estuviera entre nosotros, nunca lo habría aceptado! Nos parte el corazón no poder acompañarlo dignamente en su último descanso. Pero algunas personas han querido sabotearlo. Ahora entendemos por qué nuestro padre nos mantenía alejados de varios miembros de la familia. Que Dios bendiga tu alma, papá”, señalaron .

Roger Lukaku nació en la actual República Democrática del Congo. Su carrera futbolística se desarrolló principalmente en Bélgica, país al que emigró en 1990. Aunque jugó brevemente en Turquía, su mayor notoriedad provino de su trayectoria en clubes modestos de la primera división belga y de sus once partidos como internacional con Zaire, antigua denominación del territorio africano. Sumó 47 goles en 135 encuentros oficiales antes de retirarse como profesional en 1999.

El comunicado de los hermanos Lukaku tras la muerte de su padre

La tensión familiar salió a la luz pública días después de que Romelu Lukaku dedicara unas palabras de despedida a su padre en redes sociales. “Gracias por enseñarme todo lo que sé. Te estoy eternamente agradecido y te aprecio. La vida nunca volverá a ser la misma. Me protegiste y me guiaste como nadie más podría haberlo hecho. No volveré a ser el mismo. El dolor y las lágrimas fluyen a raudales. Pero Dios me dará la fuerza para recomponerme. Gracias por todo, papá”, escribió el delantero, máxima figura de la selección belga y goleador histórico del equipo nacional.

Tanto Romelu como Jordan Lukaku han optado por mantener la reserva sobre los aspectos concretos del desacuerdo. La familia Lukaku había planificado despedir a Roger en suelo belga, donde forjó gran parte de su vida profesional, pero los obstáculos impuestos desde Kinshasa forzaron un cambio de planes y sumaron un episodio de tensión a la tragedia familiar.

EL COMUNICADO DE ROMELU Y JORDAN LUKAKU:

Mensaje de mi hermano y mío

Como sabrán, teníamos previsto celebrar el funeral este viernes, pero debido a ciertas decisiones tomadas en Kinshasa, el funeral tendrá lugar allí.

Nuestro padre falleció el 28 de septiembre y nosotros, como hermanos, hicimos todo lo posible por traer su cuerpo a Europa, pero sentimos que algunas personas nos estaban extorsionando...

Si nuestro padre estuviera aquí hoy, no lo aceptaría.

Nos rompe el corazón no poder dar descanso a nuestro padre.

Pero algunas personas no lo querían.

Ahora entendemos por qué nuestro padre solía mantenernos alejados de mucha gente...

Que Dios bendiga su alma.

