La historia del país más pequeño en clasificar a un Mundial, que reclutó a uno de sus jugadores a través de LinkedIn

Cabo Verde hace historia al clasificar por primera vez a un Mundial de fútbol tras vencer a Esuatini

La selección nacional de Cabo Verde sorprendió al mundo esta semana, cuando consiguió una victoria 3 a 0 sobre Esuatini en el Estadio Nacional de Praia. Con ese resultado, el país africano aseguró por primera vez su participación en una Copa Mundial de la FIFA, que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. Los festejos estallaron en las calles de la capital y en todas las islas que componen este estado insular de poco más de 524.000 habitantes.

El dato impresiona por sus dimensiones: con apenas 4.033 kilómetros cuadrados, Cabo Verde ahora ostenta el récord como el país más pequeño en superficie en jugar un Mundial. También, precisó BBC, queda registrado como el segundo con menor población en alcanzar esa meta, solo detrás de Islandia. El estadio y las plazas se colmaron de gente, entre cánticos y banderas, mientras el presidente caboverdiano se sumó a la fiesta.

La estrategia de incorporar futbolistas de la diáspora fue clave para el éxito de Cabo Verde - crédito FIFA

De acuerdo con el sitio web oficial de FIFA, en la cancha, los llamados “tiburones azules” demostraron tenacidad frente a un primer tiempo tenso y parejo. Al reanudarse el duelo, impusieron su jerarquía, anotando tres goles y desatando un hecho inédito para la historia del deporte en África occidental.

Reclutamiento global y estrategia innovadora

De acuerdo con análisis de la prensa internacional, el éxito caboverdiano responde, en gran parte, a la decisión de incorporar jugadores provenientes de la diáspora. Se estima que más de un millón de personas con raíces en Cabo Verde residen repartidas por el mundo. Por ello, la dirigencia se enfocó en buscar talento con ascendencia isleña para ampliar la base competitiva del equipo.

El país más pequeño en superficie en disputar una Copa del Mundo reclutó jugadores a través de LinkedIn - crédito FIFA

El resultado sobresale: 14 de los 25 futbolistas convocados nacieron en Europa. Según detalló RT, esta política de integración permitió que el seleccionado cuente con refuerzos de alto nivel formados en ligas profesionales de diferentes países. Uno de los casos más distintivos es el de Roberto Lopes, defensor nacido en Irlanda e hijo de un inmigrante caboverdiano. La dirección deportiva lo contactó a través de LinkedIn, según relataron fuentes cercanas a la federación.

Al principio, Lopes pensó que el mensaje recibido en la red profesional era spam, ya que no comprendía portugués. Solo respondió cuando los dirigentes insistieron y escribieron en inglés. “Al leer esa invitación, creí que se trataba de algún engaño. Afortunadamente, insistieron y la propuesta era real. Así empezó una aventura increíble”, explicó el jugador en declaraciones a la prensa.

Catorce de los veinticinco convocados nacieron en Europa y reforzaron al seleccionado isleño - crédito FIFA

Esta política de reclutamiento marcó el giro deportivo más relevante para la selección, que previamente solo había alcanzado cuartos de final en la Copa Africana de Naciones durante 2013 y 2023. El actual proceso otorgó al combinado nacional la primera posición en su grupo clasificatorio, superando así a Camerún, un histórico peso pesado del fútbol africano.

Según informes de diferentes medios deportivos, la federación caboverdiana desplegó estrategias variadas para atraer futbolistas con doble nacionalidad, utilizando incluso redes sociales y bases de datos digitales. De esta forma, Cabo Verde aprovechó al máximo su vasta comunidad en el extranjero para potenciar sus chances de llegar a la cita mundialista.

La selección de Cabo Verde superó a Camerún y finalizó primera en su grupo clasificatorio (Captura de video)

Las imágenes de las celebraciones en la capital y pueblos de las islas circularon en todo el mundo. Familias enteras se volcaron a las calles vistiendo los colores azul y blanco del seleccionado. El gobierno reconoció oficialmente el logro y las autoridades deportivas anticiparon que iniciarán los preparativos logísticos para la participación en la Copa del Mundo.

De acuerdo con RT, la combinación de un sólido proyecto dirigencial, el atractivo para jugadores de la diáspora y una propuesta futbolística ordenada definió la fórmula que ubicó al país en lo más alto de la eliminatoria. La repercusión internacional fue inmediata, con mensajes de felicitaciones de otras federaciones y personalidades políticas del continente africano.

Cabo Verde partirá hacia el próximo Mundial en 2026 (REUTERS/Muhammad Hamed)

En la cuenta oficial de la selección, desde redes sociales, los futbolistas agradecieron el apoyo de la ciudadanía y prometieron esfuerzo total para representar al país de la mejor manera en el evento deportivo más importante del planeta.

Así, Cabo Verde partirá hacia el próximo Mundial en 2026 como un símbolo de perseverancia y gestión deportiva innovadora. El fútbol isleño pasará de las eliminatorias africanas a competir en los escenarios más grandes del planeta, con la mirada de su gente y de toda África acompañando cada paso.