Deportes

Estaba por ganar el Ironman, pero se desplomó cerca de la meta y vio como su rival la superó: el noble gesto que recorre el mundo

La estadounidense Taylor Knibb no pudo continuar la carrera y la noruega Solveig Lovseth se quedó con el triunfo en Hawai

Guardar
Taylor Knibb se descompensó a metros de llegar a la final de un Ironman

En la recta final del IRONMAN de Kona 2025, el drama y la incertidumbre dominaron la escena cuando Taylor Knibb cayó víctima de la fatiga extrema a menos de tres kilómetros de la meta. La estadounidense había liderado durante buena parte de la carrera bajo el intenso calor y humedad de Hawái, pero el esfuerzo acumulado le pasó factura en el momento decisivo, cambiando el rumbo de la competición y dejando la victoria en manos de la noruega Solveig Lovseth.

Justamente, durante la transmisión de la competencia, se alcanza a escuchar como Lovseth ve a Knibb tendida en la carretera y le pregunta: “¿Estás bien?“, en un noble gesto mientras se dirigía a la victoria en la prueba en la isla.

La jornada se presentó especialmente exigente para las triatletas. Desde el inicio, Lucy Charles-Barclay marcó el ritmo en el segmento de natación, saliendo del agua con una ventaja sólida de un minuto y medio. Por detrás, un grupo perseguidor en el que figuraban Knibb, Holly Lawrence, Haley Chura y Marta Sánchez intentaba reducir distancias, mientras que Lovseth se posicionaba en un bloque más retrasado junto a otras competidoras como Laura Philipp y Kat Matthews.

El desarrollo de la prueba de ciclismo transformó la dinámica. Charles-Barclay mantuvo el liderato hasta la mitad del recorrido, pero Knibb aprovechó cada tramo para acortar diferencias y, finalmente, tomar la cabeza tras una penalización sufrida por la británica. Knibb llegó a la transición hacia la maratón con la primera posición y un margen de alrededor de un minuto y medio sobre Charles-Barclay, mientras Lovseth se mantenía en la tercera plaza, aunque a cierta distancia.

La maratón, bajo temperaturas que superaron los 28°C (82°F) y humedad superior al 70%, impuso condiciones extremas. Charles-Barclay retomó el liderato durante el ascenso a Palani Hill, aunque los signos de agotamiento no tardaron en aparecer. La británica optó por caminar en los puestos de avituallamiento y finalmente abandonó la competencia en el kilómetro 30, completamente deshidratada.

El momento que Knibb se
El momento que Knibb se desplomó y perdió la prueba de Iron Man

A partir de ese momento, Knibb asumió de nuevo la punta y logró abrir una brecha que llegó a superar el minuto sobre Lovseth. Todo indicaba que la estadounidense se encaminaba a coronarse en Hawái, con la meta cada vez más cerca y el público siguiendo el desarrollo con expectación. Sin embargo, a falta de tres kilómetros, Knibb comenzó a tambalearse hasta terminar sentada en la calzada, completamente exhausta. La deportista mostró signos de un sobrecalentamiento total y se vio incapaz de continuar, dejando la imagen de su desplome como una de las estampas más reconocidas del certamen.

El desplome de Knibb abrió el camino para que Solveig Lovseth, que había administrado su ritmo durante toda la carrera y evitó los errores de sus rivales, superase a la estadounidense y cruzase la meta en primer lugar. Lovseth finalizó con un tiempo de 8:28:27, el mejor registro histórico para una debutante en la máxima prueba mundial de Ironman.

En declaraciones en sus redes sociales, Knibb relató: “No me imaginé que la carrera terminaría así. El regreso a Kona fue realmente muy duro; iba a peor cada minuto. Me puse a caminar en un puesto de avituallamiento. Me costó mucho volver a correr. Así que no quería volver a parar si quería seguir corriendo. En ese momento me comprometí por completo a hacer todo lo posible para mantener mi posición. Simplemente seguir avanzando. Paso a paso. Y me sobrecalenté por completo a menos de 3 km del final”.

Knibb se desplomó cerca del
Knibb se desplomó cerca del final de la competencia (AFP)

Tras la meta, Lovseth agradeció a sus compañeras y rivales. Knibb, por su parte, dirigió palabras de reconocimiento: “Muchísimas felicidades a Solveig Lovseth por su carrera y victoria, y a todas las increíbles mujeres que terminaron el sábado. Charles: mucho respeto; que te recuperes pronto; tengo muchas ganas de volver a competir”.

Kat Matthews logró una remontada que la llevó al segundo puesto final, al tiempo que marcó una maratón de 2:47:23, récord del circuito para ese segmento. El tercer lugar correspondió a Laura Philipp, quien terminó con un tiempo de 8:37:28.

La caída de Knibb, atleta de 27 años y doble subcampeona olímpica en los relevos mixtos, marcó el tramo más dramático de la edición de 2025. Su mensaje tras la carrera reflejó la dureza del IRONMAN y la incertidumbre sobre su participación en lo que resta del año: “Ya no sé cómo será el resto de la temporada. Pero espero volver y volver a intentarlo el año que viene el 10 de octubre”.

Temas Relacionados

deportes-internacionalIronmanTaylor KnibbSolveig Lovseth

Últimas Noticias

Argentina se enfrentará a Colombia por el pase a la final del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

La Albiceleste y el combinado cafetero pujarán por un boleto a la definición del certamen. Desde las 20, por Telefe y DSports

Argentina se enfrentará a Colombia

Camilo Ugo Carabelli se retiró del ATP de Estocolmo y su final de temporada es un misterio

El Brujo no logra dejar atrás la mala racha de lesiones que ya lo marginó de tres torneos desde mitad de año. En este caso, abandonó el duelo ante Kovasevic por la primera ronda del certamen escandinavo

Camilo Ugo Carabelli se retiró

Las revelaciones de Lucas Pratto: de sus diferencias con Gallardo en su salida de River al día que discutió “casi a las piñas” con Palermo

El delantero de Sarmiento de Junín habló de su último paso por el Millonario y de su relación con el Titán

Las revelaciones de Lucas Pratto:

George Russell renovó su contrato y seguirá en Mercedes: cómo quedó el mapa de pilotos en la F1 para 2026

El experimentado piloto británico, que viene de conquistar el GP de Singapur, prolongó su estadía en la escudería alemana

George Russell renovó su contrato

La historia del país más pequeño en clasificar a un Mundial, que reclutó a uno de sus jugadores a través de LinkedIn

Cabo Verde logró un histórico debut en la Copa del Mundo 2026 gracias a una estrategia innovadora: contactar a futbolistas de su diáspora en Europa mediante redes

La historia del país más
ÚLTIMAS NOTICIAS
Otro accidente con heridos durante

Otro accidente con heridos durante un experimento de química, esta vez en un colegio de Palermo

La musaraña fue declarada extinta en Australia: las razones de su desaparición

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

Un avión de Aerolíneas Argentinas sufrió un desperfecto en pleno despegue y Aeroparque estuvo cerrado durante algunas horas

Indagaron por falso testimonio al asesor legislativo que involucró a Gerardo Milman en el atentado a Cristina Kirchner

INFOBAE AMÉRICA
El misterio de la película

El misterio de la película “oculta” dentro de Los Simpson

Descubrieron en La Rioja uno de los dinosaurios más antiguos del mundo

Récord histórico de CO2 en la atmósfera alarma a la ONU

El sobrino de Arafat regresó a Cisjordania: propuso que Hamas se desarme y se convierta en partido político

Crisis económica en Bolivia: el PIB cae por primera vez en 39 años y el país entra en recesión

TELESHOW
El fuerte cruce entre Sabrina

El fuerte cruce entre Sabrina Rojas y la exnovia de Nico González: “Yo no miento”

Tiene 15 años y conmovió a Guido Kaczka cantando un tema para su abuela: “El premio es para vos”

Maxi López volvió a Suiza tras su breve paso por Masterchef: la emotiva foto del reencuentro con su hija Elle

El contundente mensaje de Daniela Christiansson sobre Maxi López en Masterchef y su vínculo con Wanda Nara

Darío Barassi quedó impactado por el parecido de un participante con un conductor de tevé: “Es igual”