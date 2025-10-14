“Me harté”: revelaron detalles inéditos de la pelea entre Russell y Verstappen en la Fórmula 1

Max Verstappen y George Russell en Qatar 2024, donde el conflicto se inició (REUTERS/Imad Creidi)

La rivalidad entre Max Verstappen y George Russell alcanzó un nuevo nivel de tensión en la Fórmula 1. Acaba de revelarse una historia ocurrida en el cierre de la temporada 2024, cuando el piloto inglés de Mercedes recurrió a la prensa para fogonear su duelo con el neerlandés de Red Bull.

Fue el periodista Ted Kravitz en su libro Notes from the Pit Lane (Apuntes desde la calle de boxes), el que aportó los detalles inéditos sobre cómo la disputa, que se había iniciado en el Gran Premio de Qatar, se intensificó en los días previos al final de la temporada en Abu Dhabi.

El origen del conflicto se remonta a la clasificación en Qatar, donde Russell realizó una maniobra evasiva que derivó en una penalización en la grilla de partida para Verstappen. El entonces flamante cuádruple campeón mundial calificó el incidente como “peligroso” y, tras la carrera, expresó su descontento con el británico. Según Kravitz, Verstappen declaró que había perdido el respeto por Russell debido a “cómo intentó imponerme una penalización”, y sugirió que el piloto de Mercedes mostraba una actitud distinta fuera del alcance de las cámaras.

La controversia no se limitó a los protagonistas directos. En la última cita de la temporada, celebrada en el Circuito Yas Marina de Abu Dhabi, los directores de equipo Christian Horner y Toto Wolff también se vieron involucrados en la discusión, lo que elevó aún más la tensión en el paddock.

El tiempo ayudó a calmar los ánimos y este año Max Verstappen y George Russell celebraron cuando compartieron podios (REUTERS/Leonhard Foeger)

En su libro, Kravitz narró un episodio ocurrido el jueves previo a la carrera final en el circuito del emirato llamado Yas Marina, cuando Russell se le acercó en la zona de entrevistas televisivas. El periodista recordó que el piloto inglés le pidió que profundizara el tema durante la entrevista, manifestando su intención de responder a las declaraciones de Verstappen. “Una semana después de Qatar, cuando Russell llegó a la pista de Abu Dhabi, no estaba de humor para dejar pasar la situación de Verstappen”, escribió Kravitz.

El propio Russell le pidió al periodista que no se olvidara de hacerle “una pregunta adicional”. Ante la repregunta para chequear a qué se refería, el corredor le expresó su hartazgo por los comentarios de Verstappen en la prensa y su deseo de denunciar públicamente las supuestas tácticas de intimidación del neerlandés. “Se lo voy a devolver a Max. Ya me harté de que hable mal de mí en la prensa, y voy a denunciar sus tácticas de intimidación”, afirmó Russell a Kravitz, según recoge el libro. El piloto de Mercedes incluso se mostró dispuesto a responder a más preguntas de las habituales, buscando dejar clara su postura en la zona mixta, a la que acude la prensa que tiene acreditación anual y donde los pilotos no suelen estar mucho tiempo ya que se limitan a responder consultas de rigor sobre lo que viene el fin de semana o luego de cada actividad en pista.

La tensión se mantuvo durante todo el fin de semana en Abu Dhabi. En la tradicional cena de fin de temporada que reúne a todos los pilotos, Russell fue el último en llegar y encontró dos asientos libres, ambos junto a Verstappen. Finalmente, optó por mover una de las sillas para sentarse junto a su entonces compañero de equipo, Lewis Hamilton.

Sin embargo, según el relato el propio Kravitz en su escrito, la situación se distendió durante el receso invernal europeo, antes del inicio de la nueva temporada en marzo. El tiempo ayudó a apaciguar el tema y este año se los vio a ambos pilotos hablando con tranquilidad y cuando compartieron podio ambos se rociaron el champagne.

Max Verstappen y George Russell son dos de los máximos exponentes de una generación que se sumó a la F1 en la década pasada. Hoy ambos son líderes en sus escuderías y referentes de la categoría.