Deportes

Del Ascenso al Puskas: el golazo desde 50 metros en la Primera C que se convirtió en un fenómeno viral

Ocurrió en la victoria de Central Córdoba de Rosario frente a Deportivo Español, por la ida de los cuartos de final del Reducido. Las imágenes

Guardar

Un desenlace electrizante marcó el partido de ida de los cuartos de final del torneo Reducido de la Primera C, donde Central Córdoba de Rosario logró una gran victoria como visitante por 2 a 1 frente a Deportivo Español. El encuentro, disputado en el estadio Nueva España, quedó marcado por dos goles de gran factura que definieron el rumbo del marcador y dejaron a los rosarinos con ventaja de cara al desquite.

El desarrollo inicial favoreció al conjunto local. A los 18 minutos, Gonzalo Vivanco abrió el marcador tras anticipar a la defensa visitante y conectar un centro de Mauricio Fernández, superando la salida del arquero Facundo Gastaudo. Con la mínima ventaja para Deportivo Español, los protagonistas se fueron al descanso.

La situación se complicó aún más para Central Córdoba cuando Mateo Yaszczuk fue expulsado por una dura infracción sobre Nicolás Ríos a la altura de la cabeza, dejando a su equipo en inferioridad numérica. En ese contexto adverso, el conjunto rosarino encontró la reacción a través de una acción individual de gran calidad.

Transcurridos poco más de 12 minutos del complemento, Tomás Ramírez recibió el balón cerca de la mitad de la cancha, advirtió la posición adelantada del arquero Mauro Ruggiero y ejecutó un potente disparo de zurda que se incrustó por encima del guardameta en el primer palo. Ese gol, convertido desde larga distancia, se transformó en uno de los momentos destacados del partido. Para los especialistas del Ascenso, dicha conquista debería ser considerada para el tradicional Premio Puskas que entrega la FIFA.

A pesar de la inferioridad numérica, Central Córdoba mantuvo la presión y consiguió revertir el resultado en el tramo final. Cerca del cierre, en el primer minuto adicional, Facundo Marín asumió la responsabilidad de un tiro libre a unos 20 metros del arco rival y la colgó del ángulo para sellar el 2 a 1 definitivo. El triunfo desató la euforia generalizada en el combinado dirigido tácticamente por la dupla compuesta por Daniel Teglia y Diego Acoglanis.

La serie se definirá el próximo fin de semana en el estadio Gabino Sosa de Rosario, donde Deportivo Español estará obligado a ganar para forzar la definición por penales en caso de empate global. Central Córdoba, por su parte, buscará hacer valer la ventaja obtenida en territorio ajeno.

En el contexto del torneo reducido, la Primera C ya consagró a su primer ascendido: Camioneros, que superó en la final a Ituzaingó. Mientras el equipo de la zona oeste aguarda rival en semifinales, los cuartos de final continúan con otros dos cruces: Sportivo Barracas igualó 0 a 0 ante Luján en el partido de ida, y Leandro Alem se impuso por 1 a 0 frente a Berazategui en el primer encuentro de su serie.

Temas Relacionados

Primera CCentral Córdoba de RosarioDeportivo Españolargentina-deportes

Últimas Noticias

Sudáfrica logró su clasificación al Mundial tras 16 años: las 23 selecciones que tienen su lugar asegurado

Los Bafana Bafana vencieron a Ruanda y, tras la goleada de Nigeria ante Benín, quedaron como líderes de su grupo

Sudáfrica logró su clasificación al

Francisco Comesaña y Tomás Etcheverry arrancaron con el pie derecho en Bruselas y Estocolmo

Los argentinos superaron sus debuts en el inicio de los torneos de canchas rápidas bajo techo y se clasificaron para los octavos de final. Sebastián Báez perdió en la primera ronda del certamen belga

Francisco Comesaña y Tomás Etcheverry

Amenazas de muerte, tráfico de drogas y contratos de obra pública: la investigación que sacude a los Juegos Olímpicos de Invierno

Dos ex miembros de los ultras de la Lazio son apuntados en Italia a pocos meses del evento olímpico Milano Cortina 2026

Amenazas de muerte, tráfico de

CAF y la Fundación River Plate reforzaron la red regional de equipos comprometidos con el desarrollo social

Lo hicieron a través del Congreso Internacional “Gol Iberoamérica: fútbol para el desarrollo”

CAF y la Fundación River

Jorge Brito: “Nadie en River está pensando en un cambio de técnico, pero la decisión de seguir o no la tomará Gallardo a fin de año”

El presidente del club de Núñez analizó el presente deportivo del Millonario

Jorge Brito: “Nadie en River
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Hacía tres años que Luna

“Hacía tres años que Luna vivía con miedo y pedía ayuda”, dijo la hermana e hija de las víctimas del doble femicidio

Un estudio documentó el desplazamiento de Groenlandia y reveló cambios por el derretimiento del hielo

La inflación de septiembre fue de 2,1% y acumuló 31,8% en los últimos doce meses

El insólito paso en falso de dos de los acusados del triple femicidio: a quién marcaron como ‘El Bola’

Tres sociedades científicas de América Latina advierten por los riesgos que enfrenta la vacunación en la región

INFOBAE AMÉRICA
Golpe de Estado en Madagascar:

Golpe de Estado en Madagascar: así se gestó la crisis que llevó a los militares al poder

La Unión Europea expresó “alivio” por la liberación del disidente cubano José Daniel Ferrer pero rechazó el exilio como solución

La Cruz Roja se dirige a recoger los cuerpos de más rehenes que murieron en manos de Hamas en Gaza

Así es el Palacio de Jelgava, el tesoro barroco oculto en Europa que superó la devastación de la Segunda Guerra Mundial

El paraíso según Diane Keaton: de su incredulidad con el infierno a la fascinación por el más allá

TELESHOW
Coni Mosqueira despidió la lactancia:

Coni Mosqueira despidió la lactancia: las imágenes íntimas del cierre de una etapa junto a su hijo

La escapada de Luli Fernández y su hijo Indalecio a las Cataratas del Iguazú luego de anunciar su separación

El enojo de Barby Franco tras las palabras de Mariana Brey sobre su vínculo con Fernando Burlando: “¡Suelte,señora!"

Jimena Barón y su pareja Matías Palleiro contaron cuándo mostrarán la cara de su bebé a 4 meses de su nacimiento

La reacción de Mauro Icardi tras el debut de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Look malvado”