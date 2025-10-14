Del Ascenso al Puskas: el golazo desde 50 metros en la Primera C que se convirtió en un fenómeno viral

Un desenlace electrizante marcó el partido de ida de los cuartos de final del torneo Reducido de la Primera C, donde Central Córdoba de Rosario logró una gran victoria como visitante por 2 a 1 frente a Deportivo Español. El encuentro, disputado en el estadio Nueva España, quedó marcado por dos goles de gran factura que definieron el rumbo del marcador y dejaron a los rosarinos con ventaja de cara al desquite.

El desarrollo inicial favoreció al conjunto local. A los 18 minutos, Gonzalo Vivanco abrió el marcador tras anticipar a la defensa visitante y conectar un centro de Mauricio Fernández, superando la salida del arquero Facundo Gastaudo. Con la mínima ventaja para Deportivo Español, los protagonistas se fueron al descanso.

La situación se complicó aún más para Central Córdoba cuando Mateo Yaszczuk fue expulsado por una dura infracción sobre Nicolás Ríos a la altura de la cabeza, dejando a su equipo en inferioridad numérica. En ese contexto adverso, el conjunto rosarino encontró la reacción a través de una acción individual de gran calidad.

Transcurridos poco más de 12 minutos del complemento, Tomás Ramírez recibió el balón cerca de la mitad de la cancha, advirtió la posición adelantada del arquero Mauro Ruggiero y ejecutó un potente disparo de zurda que se incrustó por encima del guardameta en el primer palo. Ese gol, convertido desde larga distancia, se transformó en uno de los momentos destacados del partido. Para los especialistas del Ascenso, dicha conquista debería ser considerada para el tradicional Premio Puskas que entrega la FIFA.

A pesar de la inferioridad numérica, Central Córdoba mantuvo la presión y consiguió revertir el resultado en el tramo final. Cerca del cierre, en el primer minuto adicional, Facundo Marín asumió la responsabilidad de un tiro libre a unos 20 metros del arco rival y la colgó del ángulo para sellar el 2 a 1 definitivo. El triunfo desató la euforia generalizada en el combinado dirigido tácticamente por la dupla compuesta por Daniel Teglia y Diego Acoglanis.

La serie se definirá el próximo fin de semana en el estadio Gabino Sosa de Rosario, donde Deportivo Español estará obligado a ganar para forzar la definición por penales en caso de empate global. Central Córdoba, por su parte, buscará hacer valer la ventaja obtenida en territorio ajeno.

En el contexto del torneo reducido, la Primera C ya consagró a su primer ascendido: Camioneros, que superó en la final a Ituzaingó. Mientras el equipo de la zona oeste aguarda rival en semifinales, los cuartos de final continúan con otros dos cruces: Sportivo Barracas igualó 0 a 0 ante Luján en el partido de ida, y Leandro Alem se impuso por 1 a 0 frente a Berazategui en el primer encuentro de su serie.