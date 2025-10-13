13 frases de Scaloni previo al amistoso Argentina-Puerto Rico: de la presencia de Messi a la polémica con Matías Soulé

Lionel Scaloni confirmó que, si Lionel Messi se encuentra en condiciones físicas, será titular en el amistoso que la selección argentina disputará este martes a las 21 en Miami frente a Puerto Rico, en el primer enfrentamiento entre ambos equipos.

El técnico explicó que la decisión sobre la presencia de Messi se tomará tras el último entrenamiento previo al partido. “Lo vi jugar el sábado como imagino que la mayoría. Terminó por lo que sé bien. Todavía no hablé. Ahora tenemos el último entrenamiento para el partido de mañana y como siempre hacemos antes de preparar el entreno final, hablaré con él y si está en condiciones mañana jugará”, afirmó Scaloni.

Respecto a los futbolistas recientemente convocados, como Aníbal Moreno, Flaco López y Lautaro Rivero, el entrenador anticipó que “alguno de ellos va a jugar mañana, esa es la idea. Porque creemos que lo merecen y porque es un lindo partido para que lo podamos ver, así que es una buena oportunidad para que puedan demostrar su valía y ver si podemos seguir contando con ellos”.

Scaloni también señaló que la base del equipo se mantendría para la próxima fecha, aunque no descartó la incorporación de nuevos jugadores, considerando la logística y los compromisos del fútbol argentino. En este sentido evitó entrar en polémicas con relación a la polémica frase del representante de Matías Soulé, Martín Guastadisegno, quien lo criticó por la falta de minutos.

“Está en el radar como tantos otros que creemos que puede aportar. Ha estado con nosotros Facundo Buonanotte, Garnacho y Valentín Carboni. A todos los vemos con futuro de Selección y los convocaremos en tanto veamos que tienen una posibilidad. Sí, está en el radar como todos los otros", aclaró.

MÁS FRASES DE LIONEL SCALONI:

Cómo lo vio a Lionel Messi :

“Lo vi jugar el sábado. Terminó bien, todavía no hablé. Ahora tenemos el último entrenamiento y hablaré con él, si está en condiciones mañana jugará. Ahora en un ratito hablaré con él”.

Si jugarán algunas de las nuevas caras como Aníbal Moreno, el Flaco López o Lautaro Rivero :

“Sí, alguno de ellos va a jugar mañana. Esa es la idea, lo merecen y es un lindo partido para que los podamos ver. Una buena oportunidad para que puedan demostrar su valía y ver si podemos contar con ellos.

La convocatoria de noviembre, si la idea es repetir esta base o hay nombres nuevos :

“La idea es la misma, sabemos muy bien que está el fútbol argentino y hay partidos, lo tenemos en cuenta a eso y veremos qué hacemos llegado el caso, porque es un viaje realmente largo. En principio repetiríamos esto. Estamos siempre abiertos a nuevos chicos, pero en principio la base sería esta. Y si se suman es porque creemos que nos pueden aportar más”.

La presencia de Dibu Martínez ante Puerto Rico :

“Emiliano quiere jugar siempre como todos y esto está muy bien. Mañana seguramente ataje él, es importante que quiera estar. Ha hecho un esfuerzo para venir después de su problema en el gemelo y vino igual, eso es importante. En noviembre seguramente probaremos otras cosas, esa es la idea que tenemos en mente”.

Qué jugador desde el Mundial de Qatar se destacó por su rendimiento :

“No sabría decirte cuál es, sí te digo el alma del grupo y las ganas de seguir compitiendo y seguir intentando competir. No es uno sino que es el equipo. Todos tenemos claro que ganamos y perdemos todos. Es el alma del equipo, no destaco a uno sino a todos”.

Qué tiene que tener un jugador para cautivar a Scaloni :

“Fundamentalmente que juegue bien a la pelota, eso miramos, que sea buen tipo. Pero lo principal es que juegue bien y entienda el fútbol que jugamos nosotros. Los convocados, la mayoría juegan a eso”.

Amistosos con rivales de la Concacaf . Ahora se viene Puerto Rico, y luego México y Honduras :

“El nivel es bueno, creemos que no hay partido fácil. Lo tenemos recontra sabido. Al año pasado el amistoso en Washington empezamos perdiendo y se nos hizo complicado, la dificultad va a estar. Son equipos para tener en cuenta, son selecciones y están los mejores de cada país. Lo importante es cómo lo enfrentamos”.

La rivalidad de con México :

“No considero así, tengo un gran respeto por México, tiene una cultura futbolística enorme, tiene una gran selección. Es más lo que se alimenta en la prensa y redes sociales que la realidad. Son selecciones históricas que cada uno quiere ganar cuando se enfrentan, no creo que sea más que eso”.

Los presentes de Franco Mastantuono y José Manuel López :

“El Flaco tiene más experiencia que Franco, que poco a poco va a ir dándonos un poco más. Tuvimos una charla antes que vuelva, va madurando y que tenga los pasos que va a tener un chico de 18 años, sin apresurarse. Eso es lo más importante, va a tener importancia la que nosotros creamos, pero está capacitado para poder jugar y brindarnos su fútbol”.

“El Flaco (López) lo venimos siguiendo hace un tiempo, pero es verdad que en los últimos meses ha pegado un salto importante, mostró lo que es, es un buen jugador y aún puede serlo aún más. Es un gran chico, mañana podrá disfrutar el jugar con la camiseta de su Selección”.

Cuántos nombres de la lista definitiva de 27 convocados para el Mundial tiene definido :

“Son 27 los que van al Mundial, no sabría decirte. Es en vano, falta tanto y por experiencia no hace falta hacer cuentas ahora. Faltando días para la lista sacaremos conclusiones y ahí daremos la lista final, pero por ahora no hace falta pensar”.

Un mensaje para la Sub 20, que está en las semifinales del Mundial :

“No sé las demás selecciones, pero es el trabajo que se hace en juveniles. Desde Romeo que es la cabeza, Placente, Pablo y Facu Quiroga, Chino Garcé y todos los chicos que trabajan ahí en juveniles, lo hacen con un amor a la camiseta, amor propio por creer que los chicos aprenden. Es envidiable y estoy contento porque más allá del resultado hacen lo que uno les pide, brindarse al máximo, y por qué no tener algún día mañana tener una chance de en la selección mayor".

El próximo rival, Puerto Rico :

“Me gustaría ir alguna vez, no he estado allí. Hemos analizado su selección, ha hecho buenos partidos, ha terminado la clasificación a un punto de El Salvador y cuando jugamos nos puso en aprietos. Es para tenerlo en cuenta, creemos que no hay rival fácil, el máximo respeto y que disfrutan tanto la gente de Puerto Rico como toda la gente de Miami y argentinos que vengan a ver el partido".

La posibilidad de que Argentina enfrenta a España por la Finalissima en el estadio Lusail :

“No sé nada, la verdad, cero. Todo lo que sale me lo dijeron, incluso yo pregunté a través de nuestra gente y no sabemos nada, no tenemos conocimiento del tema, por ahora no hay nada”.

Messi, y el impacto global :

“No nos deja de sorprender que pase esto, cada vez que sucede quedamos con la boca abierta como todo el mundo. A donde va transmite esto que dices, está bueno que la gente de Puerto Rico espere ver a Messi jugar con su Selección y poder disfrutarlo. Hoy veremos si está en condiciones de jugar de entrada o unos minutos, pero si ha vuelto es porque va a tener minutos. No sé cuántos pero seguramente lo veremos para que lo puedan disfrutar”.

Qué importancia le da Argentina al amistoso ante Puerto Rico, y un mensaje para los boricuas que sueñan con ser como la Selección :

“Lo mismo que le decimos a los chicos de la Argentina, que los sueños están para cumplirse, que no crean que es muy lejano, porque ellos alguna vez estuvieron en esa posición. Que sueñen y lo intenten, que el camino que se trazan es el mejor de todos, no siempre se llega, que disfruten de poder llegar y mañana del partido”.