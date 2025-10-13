“Qué felicidad verte jugar con la de River”: la reaparición de Demichelis en el club para acompañar a su hijo Bastian

Demichelis reapareció en River Plate (REUTERS/Cesar Olmedo)

Martín Demichelis volvió a mostrarse públicamente en el entorno de River Plate durante el fin de semana. El ex entrenador del club asistió el domingo por la mañana al partido que la Séptima División disputó ante Vélez Sarsfield en Hurlingham, donde juega su hijo Bastian como marcador central.

Durante la visita, Demichelis compartió en su nueva cuenta oficial de Instagram imágenes y mensajes, en los que expresó su satisfacción por ver a su hijo con la camiseta de River. En sus publicaciones, también mencionó a otros futbolistas de la categoría y subrayó la importancia del acompañamiento familiar en el desarrollo de los jugadores juveniles del club.

“Qué felicidad verte jugar con la de River, hijo”, escribió en la primera de las dos historias que posteó, en la que se lo veía a Bastian en medio del duelo con los juveniles del Fortín. Luego, una vez que culminó el encuentro, volvió a publicar. “Domingo futbolero acompañando a Bastian Demichelis, Luca Scarlato y a la 7ma. División en el predio de River en Hurlingham”, manifestó el DT.

Uno de los posteos de Demichelis

A mitad de año, Demichelis quedó desvinculado del Monterrey de México antes del inicio del Mundial de Clubes, club al que se marchó tras su salida del elenco de Núñez. En las últimas semanas, su nombre apareció en medios alemanes como posible candidato a dirigir al Borussia Mönchengladbach, aunque las autoridades del club mantienen en el cargo a Eugen Polanski de manera interina.

En su regreso al país, el entrenador fortaleció su presencia en redes sociales e interactuó con futbolistas como Nicolás Fonseca, así como con integrantes de su anterior cuerpo técnico: Germán Lux, Alejandro Saccone y Sebastián Grazzini.

La otra historia de Demichelis

El paso de Demichelis como entrenador de River, que se interrumpió a mediados del 2024, dejó un saldo de 55 victorias, 18 empates y 17 derrotas, con 157 goles a favor y 80 en contra.

El entrenador argentino sumó a su palmarés la Liga Profesional de Fútbol, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones. Uno de los aspectos más destacados de su gestión fue el rendimiento en el estadio Monumental, donde el equipo alcanzó una racha de 20 triunfos consecutivos como local y solo sufrió dos derrotas en todo el año.

Además, Demichelis estableció un registro inédito al convertirse en el primer entrenador en la historia del club que ganó todos los partidos disputados en el Monumental por la Copa Libertadores, con un total de siete victorias.

Tras su salida del conjunto millonario, Demichelis asumió la dirección técnica de los Rayados de Monterrey, donde dirigió 42 partidos, con un balance de 20 victorias, 11 empates y 11 derrotas. Entre los momentos más difíciles de su ciclo en México se encuentran las eliminaciones en la Concachampions 2025 frente al Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS) y en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga MX ante el Toluca, resultado que precipitó su salida a principios de mayo.

Vale recordar que Micho surgió de las inferiores del Millonario, jugó 52 partidos entre 2001 y 2003, y marcó dos goles antes de marcharse al Bayern Múnich, club en el que permaneció durante ocho temporadas y el que le permitió hacer sus primeras armas como entrenador en sus divisiones juveniles.

Tras la partida de Demichelis, asumió Marcelo Gallardo, quien inició su segundo ciclo al frente del fútbol profesional, pero todavía no ha logrado el éxito de su primera gestión: no suma vueltas olímpicas y en la actualidad acumula seis derrotas en los últimos siete partidos.