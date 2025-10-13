Deportes

“Amarilla”: la brutal patada que hizo volar a un jugador afuera de la cancha en el fútbol argentino

Ciudad de Bolívar derrotó 3-0 a Argentino de Monte Maíz en la semifinal de vuelta del Federal A y una acción quedó en el centro de la polémica

Ciudad Bolívar avanzó a la final del Federal A luego de imponerse por 3-0 en el encuentro de vuelta a Argentino de Monte Maíz. Durante el partido, una falta de Agustín Paredes sobre Matías Barbero que fue sancionada con amonestación generó cuestionamientos en el duelo disputado en la provincia de Buenos Aires.

El equipo local se puso en ventaja con un tanto de Brian Duarte y, poco después, Paredes realizó una plancha sobre la cadera de Barbero. La acción derivó en caída y arrastre del jugador visitante, que terminó afuera del campo de juego por el impacto, pero el árbitro Diego Saúl Novelli optó por la tarjeta amarilla. Por la naturaleza de la infracción y el punto de impacto, desde el cuerpo técnico visitante reclamaron la expulsión directa del infractor.

En medio del encuentro, la cuenta oficial de X (antes Twitter) de Argentino ironizó sobre la decisión arbitral y compartió el video la falta, al que acompañó con el escueto mensaje: “Amarilla”. Rápidamente, la publicación se llenó de variados comentarios de los usuarios, algunos solidarizándose y otros destacando la patada.

La secuencia de la infracción

El partido finalizó con triunfo por 3 a 0 a favor de Ciudad Bolívar, con goles de Alex Díaz y Luciano Lapetina. El conjunto bonaerense enfrentará a Atlético de Rafaela en la final, ya que el elenco santafesino dejó en el camino a Sportivo Belgrano en la otra semifinal.

Por su parte, Argentino de Monte Maíz deberá jugar en la Fase Reválida por un segundo ascenso. El equipo cordobés se enfrentará a Douglas Haig de Pergamino en los octavos de final. La ida se disputará el domingo 19 de octubre en el estadio Miguel Morales, perteneciente al Rojinegro. En tanto, la vuelta tendrá lugar el 3 de noviembre en el Modesto Marrone. El Raya cuenta con ventaja deportiva al finalizar el torneo regular en mejor posición.

Fundado en 2002, Bolívar logró su ascenso al Federal A en 2021 y desde entonces ha trabajado con el objetivo de alcanzar la Primera Nacional. El equipo dirigido por el exfutbolista Diego Funes se impuso en la semifinal tras revertir la serie ante los de Monte Maíz, luego de caer 2-1 en la ida. Entre sus filas se encuentran jugadores con recorrido en el fútbol argentino, como Nahuel Yeri, Arnaldo “Pitu” González y Renso Pérez.

Por su parte, el trayecto de Atlético de Rafaela hacia la final se consolidó tras un empate sin goles en Córdoba, resultado que le permitió capitalizar la ventaja obtenida en el partido de ida, donde se impuso por 3-0. Este desempeño le otorgó el pase a la definición y la posibilidad de regresar a la segunda división del fútbol argentino, objetivo que persigue tras haber descendido la temporada anterior.

El plantel dirigido por Iván Juárez cuenta con la experiencia de futbolistas reconocidos en el ascenso, entre los que destaca Lucas Albertengo como figura principal. Además, integran el equipo nombres como Facundo Affranchino, con pasado en River Plate, el arquero Emanuel Bilbao e Ijiel Protti.

El encuentro que definirá el ascenso se disputaría, a falta de confirmación oficial, también el próximo domingo 19 de octubre en San Nicolás, con horario aún por determinar. El ganador obtendrá el ansiado pase a la Primera Nacional, mientras que el perdedor mantendrá la posibilidad de competir por un segundo cupo en la categoría superior.

